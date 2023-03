อพวช. ร่วมเปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” ปี 66 ต่อยอดสู่ "เมืองแห่งการเรียนรู้" ส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสนุกช่วงปิดเทอม

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคีเครือข่าย จัดเปิดตัวกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” อัศจรรย์วันว่าง ประจำปี 2566 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมเรียนรู้ตามความสนใจช่วงวันว่าง 150 วัน/ปี ที่กระจายสู่พื้นที่ใกล้บ้าน โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นางสาวตติยา สาครพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ร่วมเปิดตัวกิจกรรมฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า สำหรับในช่วงปิดเทอมนี้ อพวช. ได้เตรียมกิจกรรมรองรับเยาวชน ผู้ปกครอง ให้มาใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกัน โดย อพวช. มีพื้นที่ให้บริการที่มีความหลากหลายรองรับความสนใจผู้เข้าชมได้ทุกช่วงวัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี และแหล่งเรียนรู้จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ โดย อพวช. ได้เสริมกิจกรรมพิเศษในช่วงปิดเทอม อาทิ ค่าย Smart Robot : นักคิดสมองกล หุ่นยนต์เพื่อนรัก ชวนเยาวชนฝึกทักษะและเรียนรู้ขั้นตอนการพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น ผ่านกิจกรรมที่ได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติจริง ค่าย Make and Play ทำ-เป็น-เล่น ชวนมาจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น พร้อมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพบกับความมหัศจรรย์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นและลงมือทำผอ.อพวช.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้และให้ทุกคนสนุกกับการค้นพบกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ไปกับพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม “Museum Trail” ตอน ชีวาพึ่งพาน้ำ Water is life โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านธีมเรื่องราวที่เชื่อมโยงในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวันอนุรักษ์น้ำโลก หรือ World Water Day ในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี และเปิดพื้นที่พิเศษที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา นำนิทรรศการ Science Caravan in the City มาจัดแสดงพร้อมเสริมกิจกรรมพิเศษเพื่อให้เยาวชนได้มาทดลองเล่น เรียนรู้ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2566 อีกด้วยสำหรับกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” โดย สสส. ปีนี้ เป็นการสานพลังภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่ "เมืองแห่งการเรียนรู้" 4 ภูมิภาค 4 จังหวัดนำร่อง คือ อุตรดิตถ์ กรุงเทพ นครราชสีมา ยะลา มีหน่วยจัดการ ประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์รองรับเด็กและเยาวชนทั่วจังหวัด และมีอีก 25 จังหวัดเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนด้วย ทั้งนี้ สสส. ได้รวบรวมข้อมูล กิจกรรมจากทุกหน่วยงานและเชื่อมร้อยกิจกรรมจากทุกหน่วยงานไว้ในที่เดียวกันบนแพลตฟอร์ม www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com เพื่อให้เยาวชนได้มีทางเลือกทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนตามความสนใจ เปลี่ยนวันว่างให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ อพวช. หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสนุกไปกับการค้นพบความมหัศจรรย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชน ครอบครัว และประชาชนทั่วไปตลอดช่วงปิดเทอมนี้อย่างแน่นอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.nsm.or.th และ FB : NSMthailand