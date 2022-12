สกสว.ประสานพลัง ม.แม่ฟ้าหลวง ขับเคลื่อนแผนงานสำคัญด้าน ววน.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกําลังคนและสถาบันความรู้ สกสว. เยี่ยมชม และติดตามผลการดําเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ และ นำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน ก่อนเยี่ยมชมโครงการวิจัยเด่น ที่ 3 โครงการ คือ 1.โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกขมิ้นชันปลอดโรคและสารสำคัญสูงด้วยระบบ substrate culture โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร 2.โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้า ในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม 3.โครงการการพัฒนาสารสกัดมูลค่าสูงจากชาพันธุ์พื้นเมืองของไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟรองศาสตราจารย์.ดร.คมกฤต เล็กสกุล กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีพันธกิจในการจัดทำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ รวมถึงบริหารระบบงบประมาณด้าน ววน. ผ่านการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. ซึ่งแบ่งออกงบประมาณเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund-SF) และ งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund-FF) โดยจัดสรรในรูปแบบงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) ที่มีการระบุผลผลิต ผลลัพธ์ที่จะส่งมอบอย่างชัดเจน อีกทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยมีคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือที่ในการกำกับติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณนอกจากการจัดทำแผนด้าน ววน. และ การจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยแล้ว สกสว. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของหน่วยบริหารจัดการทุน และ หน่วยงานรับงบประมาณ ในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนระดับสูง และ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จึงได้สนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ภายใต้โครงการธัชชา ธัชวิทย์ และ Hub of Talent and of Knowledge โดย สกสว.จะช่วยสนับสนุนการบูรณาการทำงานร่วมกัน กับการสร้างศูนย์กลางกําลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของประเทศ ที่มุ่งเน้นจุดเด่น ที่เป็นข้อได้เปรียบเชิงทรัพยากร (Resource) รวมถึงข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยประกอบด้วยนักวิจัย และ ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการมองเชิงกลไก ที่ดึงดูดให้มีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ หรือ นักศึกษาที่เก่ง/มีทักษะสูงจากทั่วโลกให้มาศึกษาที่ประเทศไทยเช่นเดียวกับการสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) เพื่อระดมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของศาสตร์หลากหลายแขนง ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมมูลค่าสูง ที่ได้จากนักวิชาการและ นักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ต่อไปศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ กล่าวว่า พื้นที่ภาคเหนือและ จังหวัดเชียงราย เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ และ ความหลากหลายของสมุนไพรไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทย ใน 4 มิติ ภายใต้ชื่อย่อว่า FMFC เรียงความหมายตามลำดับ คือ F แรก ย่อมาจาก Farmer หมายถึง การสร้างเกษตรนวัตกรทางด้านสมุนไพร ที่ทางศูนย์สมุนไพร จะเข้าไปช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการจัดการสมุนไพรแบบอินทรีย์ และ M ย่อมาจาก Medicine หมายถึง การพัฒนาสมุนไพร ให้เป็นยาเพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์ และ F ตัวที่ 2 ย่อมาจาก Food ซึ่งหมายถึงการนำสมุนไพรไปใช้กับการปรุงอาหาร เช่น ต้มยำ เมนูที่ทั่วโลกต่างชื่นชมว่ารับประทานแล้วรู้สึกผ่อนคลาย และสุดท้าย คือ C ที่ย่อมาจาก Cosmetic หมายถึง การพัฒนาสมุนไพร ให้เป็นเครื่องสำอางต่างๆควบคู่กับการคิดค้นเทคทรานส์เฟอร์ หรือ การคิดค้นนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รายสาขา ที่นอกจากจะสร้างประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อทำให้สังคมนั้น ๆ ดีขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจในการก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเป็นผู้นำการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และการสร้างอาชีพจากสมุนไพรต่อไป