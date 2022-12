วช. พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมลงทะเบียนออนไลน์ จองที่นั่งร่วมประชุม สัมมนา เวิร์คช็อป กว่า 70 หัวข้อ ฟรี ในงานวันนักประดิษฐ์ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เตรียมจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยการจัดงานจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาภายในงาน จะจัดให้มีการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้และสาธารณชน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนา on site - on line กิจกรรมเวิร์คช็อปที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้สนใจทั่วไปในหลากหลายมิติ กว่า 70 หัวข้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน แต่อย่างใดโดยจัดแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม 2 จุด ได้แก่ เวทีกลางขนาดใหญ่ ฮอลล์ 101 บริเวณชั้น 1 จำนวน 18 เรื่อง อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ชาติไทยมีนวัตกรรมหรือไม่? ในวันเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, จัดการทรัพย์สินทางปัญญายังไง? ให้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยบุกตลาดโลก, การบรรยายเรื่อง “AI นวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศ”, การเสวนาเรื่อง “ปั้นเด็กไทยในยุคดิจิทัล” ส่องโลกเทคโนโลยี-การหารายได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์กับงานในยุควิถีใหม่ ฯลฯนอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมต่างๆ บริเวณห้องอบรมชั้น 2 อีกกว่า 60 เรื่อง อาทิ Inter Invention Talk : นวัตกรรมหน้ากากผ้าเปลี่ยนสีและหมวกเดินป่า, Let’s Become TikTok Creator, หนูน้อยนักค้นหา-การทดสอบความสามารถทางการรู้คิดของสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน, การสร้างและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบึงประดิษฐ์สำหรับบ้านพักอากาศ, ดอกไม้แห้งจากไมโครเวฟในขวดแก้ว, กิจกรรมจรวดทรงพลัง (The Power Rocket), นวัตกรรมเพื่อชุมชน-ผลิตภัณฑ์ D.I.Y. กระเป๋าสะพายข้างจากผ้าพื้นเมือง, workshop scrub จากกาแฟช้างป่า, การอนุรักษ์วัฒนธรรมขนมไทยโบราณแบบ Function Food ขนมกงเสริม อัลมอนด์ฯลฯวช. ขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานและ จองสิทธิ์เข้าร่วมประชุม สัมมนา ในหัวข้อการประชุมที่จะจัดขึ้น ภายในงาน วันนักประดิษฐ์ 2566 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านการลงทะเบียน ออนไลน์ ที่ https://inventorsdayregis.com ได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป