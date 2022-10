วช. นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า วช. ได้นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี iENA เป็นงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป ในแต่ละปีมีผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 500 ผลงาน และมีประเทศต่างๆ จากภูมิภาคยุโรปและเอเชีย เข้าร่วมนำเสนอและประกวดผลงาน ในปี 2022 ประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก AFAG Messen und Ausstellungen GmbH เชิญ วช. ร่วมเป็น partner ของการจัดงาน iENA ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยที่ได้รับมอบหมายจาก AFAG Messen und Ausstellungen GmbH ในการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวถึงบทบาทของวช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติสำหรับงานในปี 2022 นี้ วช. ได้นำนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศไทยมากกว่า 80 คน ร่วมนำเสนอผลงานใน iENA 2022 ในด้านต่างๆ ได้แก่ Human necessities, Performing operations, transporting, Chemistry, metallurgy , Fixed constructions , Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting , Electricity , Other inventions and new practical productsโดยในวันแรกของการจัดงาน ได้รับเกียรติจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก นำโดย คุณปาริฉัตร พันธ์รักษ์ เดชา กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ, คุณประภาวดี บุญช่วยเกื้อกูล กงสุลฝ่ายพิธีการทูต การศึกษา และวัฒนธรรม และคุณวรทิพย์ โอตระกูล กงสุลฝ่ายการเมือง เข้าเยี่ยมชมผลงานและร่วมให้กำลังใจนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยพร้อมนี้ Mr. Yong-Wook Son ประธานของ Korea Invention Promotion Association (KIPA) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ KIPA จากสาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมหารือความร่วมมือในการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระหว่าง วช. และ KIPA พร้อมการเตรียมนำผลงานจาก KIPA เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ที่ อว.โดย วช. จะจัดให้มีขึ้นในปีหน้า ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2565 ณ เมือง นูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี