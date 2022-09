3 ทีมสุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ Software Park – WealthMagik เวทีเงินออมสร้างชาติ ซีซั่น 7 “ออมลงทุน คุณทำได้”

ตลอดระยะเวลา 6 ปี ของการดำเนินโครงการเงินออมสร้างชาติ Awards โดยความร่วมมือระหว่างภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และผลักดันอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรไอที กับบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com เครื่องมือที่ให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการเงิน การลงทุนผ่านกองทุนรวม และตราสารหนี้มาอย่างยาวนาน ถือได้ว่ามีส่วนช่วยผลักดัน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมไทยในเรื่องการบริหารเงินออมเพื่ออนาคต ด้วยเล็งเห็นว่า คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนบริหารการเงินส่วนบุคคล ซึ่งควรเป็น ความรู้พื้นฐานสำหรับทุกครอบครัวที่เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ประกาศผลรางวัล “โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 7 ตอน ออมลงทุน คุณทำได้” โดยโครงการฯ มุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้ด้านการวางแผนบริหารเงินออม และเป็นสื่อกลางความรู้ส่งต่อไปยังทุกกลุ่มสังคม ผ่านการประกวดพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และวิดิทัศน์เรื่องสั้น ซึ่งเป็นสื่อความรู้ที่เข้าถึง และเข้าใจง่ายมาอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการงินออมสร้างชาติ Awards Season 7 นี้ ได้กำหนดหัวข้อ การประกวดคือ “ออมลงทุน คุณทำได้” เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในสังคมได้รู้ว่าการบริหารเงินออม ให้งอกเงยนั้น ใครๆ ก็สามารถทำได้ และการออมเงินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ต้องรู้จักนำเงินออมนั้นมา บริหารโดยการ “ออมลงทุน” เพื่อขยายต่อยอดเงินออมของเราให้งอกเงย และสร้างอนาคตที่ดียามเกษียณ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัลได้แก่1. รางวัลแอนิเมชันสำหรับนักเรียน นักศึกษา2. รางวัลแอนิเมชันสำหรับบุคคลทั่วไป3. รางวัลผลิตวีดีโอสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภทรางวัลมีดังต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลแอนิเมชันสำหรับนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ทีม Heavy Mind Production จากผลงานเรื่อง “First time ครั้งนี้ ก็โดนที เสียแล้ว” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม PINEAPPLE Mini จากผลงานเรื่อง “NOWIZ’ Adventure” รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม ผมอยากทำแอนิเมชัน จากผลงานเรื่อง “stable life”รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัลแอนิเมชันสำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ ทีม Pi-Pi MAMA (ไปๆ มาๆ ) จากผลงานเรื่อง “you can do it” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม ss8 ss5 เหลือซีวั่นลูกต่อโฮ้ปป จากผลงานเรื่อง แมว 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม นั่นสินะ จากผลงานเรื่อง “Destructible values”รางวัลชนะเลิศ ประเภทรางวัล Short Video สำหรับบุคคลทั่วไป ได้แก่ ทีม The Superproductionmans จากผลงานเรื่อง “พี่ชาย” รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม MOVING IMAGE จากผลงานเรื่อง “สยองขวัญการเงิน” รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ราหูฟิล์ม จากผลงานเรื่อง “ผีถ้วยแก้ว”