"ค้างคาว" จากสัตว์ปีศาจ ถึงสัตว์ประโยชน์

ในอดีตเมื่อ 500 ปีก่อน เวลานักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางไปเยือนในประเทศเมื่อกลับถึงบ้านเกิด พวกเขามักจะมีเรื่องเล่าให้คนที่ไม่เคยไปทัศนาจรได้ฟังว่า หมู่บ้านแถบนั้นมีผีดิบที่ชอบออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืน โดยใช้เขี้ยวที่แหลมคมขย้ำที่คอเหยื่อจนเป็นแผล แล้วดื่มเลือดสด ๆ จากนั้นผีดิบก็จะแปลงตัวเป็นค้างคาวบินหายลับไปในความมืด ครั้นเมื่อเหยื่อสิ้นชีวิต ในที่สุดเหยื่อก็จะกลายเป็นสาวกในคาถาของผีดิบตนนั้น เรื่องราวทำนองนี้ได้ทำให้ผีดิบเป็นสิ่งที่ทุกคนขยาด นอกจากผีดิบจะมีพฤติกรรมที่น่ากลัวมากแล้ว สารรูปของมันก็น่าเกลียดมากด้วย เพราะมีใบหน้าซูบผอมเหลือแต่หนังหุ้มกะโหลก เนื้อตัวเป็นสีเหลืองซีด มีฟันแหลมคม ริมฝีปากเป็นสีแดงเสมือนมีคราบเลือดติด ตาลุกวาวเป็นประกายไฟ เล็บมือยาว อุ้งมือทั้งสองข้างมีขนขึ้นเต็ม ขนคิ้วขึ้นดกจนติดกันเป็นคิ้วเดียว ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ผีดิบจึงเปรียบเสมือนซากศพที่เดินได้ และผีดิบนี้มีชื่อเรียกว่าหรือสำหรับประเด็นเรื่องวิธีจะต่อสู้เพื่อกำจัดผีดิบนั้น ชาวบ้านได้แนะนำให้ทุกคนในหมู่บ้านมีไม้กางเขนติดตัว เพราะผีดิบกลัวไม้กางเขน และต้องพยายามไม่สบตามัน เพราะสบตาเมื่อใดก็จะถูกผีดิบสะกดจิตทันที และทุกคนจะต้องไม่ยินยอมให้มันดูดเลือด เพราะจะได้ไม่ตกเป็นทาสของมัน ส่วนสตรีมีครรภ์ก็ต้องไม่ให้ผีดิบเห็นครรภ์ เพราะถ้าเห็น ทารกที่คลอดออกมาก็จะเป็นผีดิบน้อย สำหรับวันที่เหมาะสมที่สุดในการกำจัดผีดิบ คือ วันเสาร์ เพราะเป็นวันที่ผีดิบจะไม่ออกไปล่าเหยื่อ คือ จะนอนอยู่ในโลง และเมื่อถึงเวลาจะกำจัดมัน ก็ให้ตอกท่อนไม้ที่มีปลายแหลมให้แทงทะลุหัวใจของผีดิบ หรือไม่ก็เปิดฝาโลงให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปตกกระทบซากของมัน แล้วซากก็จะสลายตัวกลายเป็นกองเถ้าในการค้นหาแหล่งที่ซ่อนของผีดิบนั้น ชาวบ้านเชื่อว่าก็สามารถค้นหาได้ ถ้าใช้เด็กหนุ่มพรหมจารีขี่ม้าตัวเมียที่เป็นม้าพรหมจารีเช่นกัน ให้ย่างเดินเข้าไปในสุสาน เมื่อม้าหยุดเดิน ณ ตำแหน่งใดในสุสาน สถานที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่อยู่ของผีดิบชาวบ้านยังมีเรื่องเล่าอีกว่า ได้เห็นชายคนหนึ่งชื่อซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุตกเกวียนคอหักตาย และหลังจากที่ได้ทำพิธีฝังศพแล้ว ก็ยังมีคนเห็น Paole เดินไปแวะเยี่ยมเพื่อนบ้านในเวลากลางคืน และเมื่อถึงเวลาเช้าของวันต่อมา ก็ปรากฏว่ามีคนตายในบ้านหลังนั้น เหตุการณ์นี้ได้ชักนำให้ชาวบ้านขุดศพของ Paole ขึ้นมา และได้เห็นศพอยู่ในสภาพอิ่มเอิบ จึงจุดไฟเผา หลังจากนั้นทุกคนในหมู่บ้านก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แนวนี้ ได้ชักนำให้นักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อเขียนนวนิยายเรื่องในปี 1897 ซึ่งมีเนื้อหาว่าเป็นขุนนางที่อาศัยอยู่ในปราสาทร้างบนยอดเขาสูงที่มีหมอกปกคลุมตลอดเวลา และท่าน Count ชอบออกหาเหยื่อในเวลากลางคืน โดยได้แปลงกายเป็นค้างคาว เพื่อไปดูดเลือดของสตรี นวนิยายเรื่องนี้ได้รับความนิยมมาก จนถูกนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่เนื้อหามีหลากหลายอรรถรส เช่น ไสยศาสตร์ การปลอมแปลงตัว ความลึกลับ และการทารุณเหยื่อ เป็นต้นความนิยมชมชอบในนวนิยายเรื่องนี้ ตลอดระยะเวลาร่วม 85 ปีที่ผ่านไป ได้ชักนำให้นักประวัติวรรณกรรมชื่อ Paul Dukes ต้องการจะรู้ที่มาของเรื่องบันดาลใจซึ่งได้ชักนำให้ Stoker เรียบเรียงเรื่องและได้รายงานผลเมื่อปี 1982 ว่า ท่าน Count Dracula คือ เจ้าชาย Vlad ที่ 3 แห่งแคว้น Transylvania พระองค์ทรงเป็นทรราชผู้โหดร้ายและโหดเหี้ยมเยี่ยงสัตว์ป่า ทรงมีพระราชบิดา คือ(ที่แปลว่าปีศาจ) ดังนั้นพระราชบุตรจึงมีพระนามว่า Dracula (ปีศาจน้อย) หลังจากที่พระราชบิดาเสด็จสวรรคตแล้ว Dracula ก็ได้เสด็จขึ้นครองราชย์แทน และทรงสร้างทุรกรรมไว้มากมาย จนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นตำนาน ให้ผู้คนได้เล่าขานกันมาตราบจนวันนี้ เช่น เวลาทรงกริ้วใคร ก็จะให้ทหารเอาไม้แหลมเสียบแทงทางทวารของคนนั้นอย่างช้า ๆ โดยไม่ให้ตายในทันที จากนั้นก็นำศพไปปักประจานนอกกำแพงเมือง และให้ตัดแขนหรือขาของนักโทษ หรือให้นำคนทรยศไปเผาทั้งเป็น ในขณะที่เหยื่อกำลังดิ้นพล่านด้วยความเจ็บปวด Dracula จะทรงเสวยพระกระยาหารอย่างสำราญพระทัย หรือเวลาทูตต่างชาติเดินทางมาทูลเกล้าถวายบังคม แล้วลืมถอดหมวก พระองค์ก็จะทรงให้ทหารนำตะปูมาตอกที่หมวกให้ทะลุติดกะโหลก เป็นการลงโทษ เป็นต้นในที่สุดเมื่อถึงปี 1462 สุลต่าน Mohammed ที่ 2 แห่งอาณาจักรตุรกี ได้ทรงยกทัพบุกแคว้น Transylvania เมื่อจับท่าน Count Dracula ได้ พระองค์ก็ทรงโปรดให้สำเร็จโทษสำหรับประเด็นการดื่มเลือดสดๆ ของคนนั้นสันนิษฐานว่าคงรู้ว่า ในยุคกลาง บรรดากษัตริย์ในยุโรปตะวันออกมีประเพณีนิยมรูปแบบหนึ่ง คือ โปรดการอภิเษกสมรสระหว่างพระประยูรญาติ เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ซึ่งมีผลทำให้เกิดความผิดปกติใน gene ของทายาท จนหลายคนได้ล้มป่วยเป็นโรค Erythropoietic protoporphyria ซึ่งทำให้ร่างกายผลิตโปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดง (porphyrin) ไม่ทัน ผิวหนังจึงแตกและมีเลือดไหล แพทย์จึงต้องให้คนป่วยดื่มเลือดสด ๆ เข้าร่างกายเพื่อทดแทนเลือดที่เสียไป และ Bram Stoker ก็คงรู้เช่นกันว่า โลกมีค้างคาวดูดเลือด (vampire bat) ที่ชอบดูดเลือดวัว ควาย ม้า ยิ่งกว่าเลือดคน ซึ่งการเขียนนวนิยายให้ผีดิบกับค้างคาวมีความเชื่อมโยงกันเช่นนี้ เป็นการกล่าวหาค้างคาวทุกชนิดในโลกและทุกสายพันธุ์ว่าเป็นสัตว์ปีศาจ แต่ในความเป็นจริงค้างคาวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้าย แต่กลับทำคุณประโยชน์ให้มนุษย์เสียอีก จะมีก็แต่ค้างคาวแวมไพร์ที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ (เช่นที่ Trinidad และ Venezuela) ซึ่งมีรายงานว่าได้กัดชาวบ้านจนล้มป่วย ทำให้มีไข้สูง ปวดศีรษะ ตัวร้อน จนในที่สุดก็ขยับแขนขาไม่ได้ คือ เป็นอัมพฤกษ์ ครั้นพยายามจะกินและกลืนอาหารก็ทำไม่ได้อีก เพราะร่างกายมีอาการเหมือนป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จนในที่สุดคนๆ นั้นก็ตายการเป็นสัตว์ปีกที่ชอบออกหาอาหารในเวลากลางคืน และการที่สังคมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นลบมากมาย ได้ทำให้ค้างคาวเป็นสัตว์ลึกลับที่ไม่มีใครสนใจมาก จนกระทั่งปี 1793 โลกก็มีบุคคลคนแรกที่ได้ศึกษาธรรมชาติของค้างคาวอย่างจริงจัง เขาคือแห่งเมืองในประเทศอิตาลี ซึ่งได้สังเกตเห็นว่า ขณะที่เขากำลังอ่านหนังสือใต้แสงเทียน แม้เทียนไขจะดับ แต่ค้างคาวที่อยู่ในห้องก็ยังสามารถบินไป-มาในห้องได้ โดยไม่บินชนฝาผนังแต่อย่างใด Spallanzani จึงทดลองจับค้างคาวมาสวมหัวด้วยถุงผ้า และพบว่า สไตล์การบินของค้างคาวมีความขลุกขลักเล็กน้อย คือบินได้ แต่ไม่ดี ความสงสัยในความสามารถด้านการบินของค้างคาวจึงมีว่า ค้างคาวสามารถเห็นในที่มืดได้อย่างไร เพราะถ้ามันไม่ใช้ตาดูเส้นทางการบิน แล้วมันใช้อวัยวะใดในการดู Spallanzani จึงควักลูกตาทั้งสองข้างของค้างคาวออก (ในสมัยนั้น ยังไม่มีกฎห้ามทำการทดลองที่ทารุณสัตว์) แต่ค้างคาวก็ยังบินได้ดีประจวบกับในเวลานั้นซึ่งเป็นเพื่อนชาวสวิสของ Spallanzani ที่เขียนจดหมายติดต่อกันเป็นประจำได้เสนอให้ Spallanzani ทดลองอุดหูทั้งสองข้างของค้างคาวด้วยไขมัน และก็ได้พบว่าค้างคาวที่ถูกอุดหูสามารถบินได้ระยะทางสั้น ๆ แล้วตกลงบนพื้น Spallanzani จึงสรุปว่า ค้างคาวใช้หูของมัน เพื่อช่วยในการบินลุถึงปี 1794 Spallanzani จึงได้ตัดสินใจยกระดับการทดลองของตน โดยใช้ประชากรค้างคาวจำนวนมากขึ้น และได้ปีนขึ้นไปถึงยอดหอคอยของมหาวิหารแห่งเมือง Pavia เพื่อจับค้างคาวมา 52 ตัว แล้วควักลูกตาออก จากนั้นก็ปล่อยให้มันบินหนีไป อีก 4 วันต่อมา เมื่อค้างคาวบินกลับมาที่หอคอย เขาก็ตามจับมันมาได้ 48 ตัว ครั้นเมื่อผ่าท้องของค้างคาวเหล่านี้ออกดู ก็พบว่ามีแมลงอยู่เต็ม นั่นแสดงว่า แม้ค้างคาวจะตาบอด มันก็ยังสามารถหาอาหารได้ และได้ใช้หูในการบินหาอาหาร Spallanzani จึงได้ชื่อว่า เป็นมนุษย์ค้างคาวคนแรกของโลกที่ได้ศึกษา จนพบความสามารถด้านนี้ของค้างคาว นอกจากจะได้พบว่า ค้างคาวใช้หูในการ “ดู” แล้ว Spallanzani ก็ยังได้ทดลองเรื่อง เนื้อค้างคาวสามารถรักษาโรคเก๊าท์ โรคเรื้อน โรคมะเร็งตับ และโรคไขข้ออักเสบได้หรือไม่ด้วยความจริงโลกเคยมีนักชีววิทยาที่ได้ศึกษาธรรมชาติของค้างคาวมาก่อน Spallanzani เขาคือ ท่านผู้เฒ่า Pliny (ค.ศ.23-69) ซึ่งเป็นปราชญ์โรมัน ที่คิดว่าค้างคาวเป็นนก เพราะมีปีกสามารถบินได้ และยังมีอายุยืนอีกด้วย แต่ Carl Linnaeus (ค.ศ. 1707-1778) นักชีววิทยาชาวสวีเดน ผู้เป็นบิดาของวิชาอนุกรมวิธาน (taxonomy) ได้เสนอความเห็นในปี 1758 ว่าค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ดังนั้นค้างคาวจึงมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับหนูยิ่งกว่านก Linnaeus ยังได้พบอีกว่า โลกมีค้างคาวอยู่ 3 สปีชีส์ และได้รายงานผลการศึกษานี้ในวารสาร “Systema Naturae” แต่ปัจจุบันเรารู้ว่า ค้างคาวมีกว่า 1,400 สปีชีส์ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดเดียวของโลกที่บินได้ในปี 1938 นักชีววิทยาชาวอเมริกันชื่อกับจากในสหรัฐอเมริกา ได้พยายามหาคำตอบว่า ค้างคาว “เห็น” สิ่งต่าง ๆ ในที่มืดสนิทได้อย่างไร และได้พบว่าค้างคาวสามารถปล่อยคลื่นที่มีความถี่ตั้งแต่ 20,000-130,000 hertz ได้ แล้วใช้คลื่นความถี่สูง (ultrasonic) นี้ เป็นเรดาร์ส่วนตัวของมัน โดยส่งคลื่นไปกระทบสิ่งกีดขวาง แล้วรับฟังเสียงสะท้อน ดังนั้นถ้าไม่มีคลื่นสะท้อนกลับ นั่นแสดงว่าเส้นทางการบินของค้างคาวไม่มีอุปสรรคใด ๆ แต่ถ้ามันได้รับคลื่นสะท้อน ค้างคาวก็จะรู้ทันทีว่า สิ่งที่สะท้อนคลื่นกลับมา เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไร้ชีวิต เป็นสัตว์ขนาดใหญ่หรือเล็ก และเป็นสัตว์อะไร อยู่ไกลจากมันเพียงใด เป็นศัตรูหรือเป็นมิตร และถ้าเป็นศัตรู มันก็จะสามารถบินหนีได้ทันค้างคาวได้ใช้เทคนิคนี้มาเป็นเวลานานกว่า 54 ล้านปีแล้ว ในการล่าแมลงเป็นอาหาร ค้างคาวกินปลาก็สามารถเห็นปลาได้ เวลาปลาโผล่ขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำ โดยมันจะได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อม ส่วนค้างคาวกินผลไม้ นอกจากจะใช้ดวงตาที่ใหญ่ของมันในการเห็นผลไม้แล้ว มันก็อาจจะใช้หูในการ “ดู” ด้วยความจริงกระบวนการใช้เสียงสะท้อนบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ (echolocation) นี้ ไม่เพียงแต่ค้างคาวเท่านั้นที่รู้จักใช้ สัตว์อื่น ๆ เช่น โลมา วาฬ ช้าง และนกบางชนิดก็ใช้เช่นกัน ส่วนมนุษย์นั้นใช้เทคนิค sonar เพื่อสำรวจท้องทะเลลึก จับปลา และสร้างอุปกรณ์นำทางคนตาบอด ซึ่งก็ใช้หลักการแบบเดียวกับค้างคาว แต่หลังค้างคาวหลายสิบล้านปี และพบว่าถ้าเพิ่มความถี่ของคลื่น (ลดความยาวคลื่น) ก็จะได้ยินเสียงสะท้อนชัดขึ้น และตามปกติเสียงสะท้อนในอากาศจะได้ยินชัดกว่าเสียงสะท้อนในน้ำ ทั้งนี้เพราะน้ำดูดกลืนพลังงานเสียงได้ดีกว่าอากาศนั่นเองโดยทั่วไปหูคนปกติมักจะได้ยินเสียง เวลามีคลื่นเสียงมาตกกระทบแก้วหู ความดันเสียงจะทำให้เยื่อแก้วหู (eardrum) เลื่อนตัวไปเป็นระยะทางประมาณ 1 นาโนเมตร สำหรับคนหูดี แม้จะเป็นคนหูไวสักปานใดก็ยังนับว่าช้ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับความไวของหูช้างหรือหูค้างคาว เพราะเราจะไม่ได้ยินเสียงที่สัตว์เหล่านี้คุยกันเลย จนอาจจะทำให้มันคิดไปว่า มนุษย์ทุกคนเป็นคนหูหนวกก็เป็นได้ ตามปกติหูคนจะได้ยินเสียงที่มีความถี่ตั้งแต่ 20-20,000 hertz และสุนัขจะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงขึ้นไปคือตั้งแต่ 20,000-130,000 hertz ด้านโลมาก็สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ตั้งแต่ 20-150,000 hertz จึงนับว่ามีความสามารถดีกว่าหูคนถึง 7 เท่านอกจากค้างคาวจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดเดียวเท่านั้นที่บินได้แล้ว ค้างคาวยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่บริโภคเลือดเป็นอาหารด้วย โดยเฉพาะค้างคาว(Desmodus rotundus) ซึ่งชอบกินเลือดของสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น วัว หมู กวาง ม้า ฯลฯ และเวลาดูดเลือด มันจะใช้ฟันขูดเนื้อเยื่อที่ผิวของเหยื่อตรงที่ไม่มีขนปกคลุมจนเป็นแผล แล้วใช้ประสาทรับรู้ (sensor) ซึ่งอยู่ที่ริมฝีปากด้านบนของมันรับรังสี infrared ที่เลือดเปล่งออกมา ซึ่งจะบอกให้รู้ว่าเส้นเลือดอยู่ ณ ที่ใดในตัวเหยื่อ ดังนั้นเมื่อรู้ตำแหน่งของเส้นเลือดแล้ว มันก็จะฝังเขี้ยวลงไป แล้วปล่อยน้ำลายออกมาในเวลาเดียว ขณะที่มันดูดเลือดไป ๆ สารประกอบที่มีในน้ำลายของมันจะทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้เลือดแข็งตัว (anticoagulant) และแพทย์ได้ใช้ความรู้นี้ในการสร้างยารักษาอาการ stroke ของคน และหลังจากที่ได้ดูดเลือดไปประมาณ 25 มิลลิลิตรแล้ว ค้างคาวก็จะอิ่ม และจะบินต่อไปไม่ไหว จึงต้องนอนพัก จนกระทั่งเลือดบางส่วนถูกย่อยไป มันจึงบินต่อไปได้อีกในการบินหาเหยื่อ ค้างคาวใช้ทั้งหูดู ใช้จมูกดมกลิ่น ใช้สายตาในการเห็น และใช้ระบบประสาทที่ริมฝีปากรับรังสี infrared สัตว์อื่น ๆ เช่น งูเหลือมก็สามารถรับรังสี infrared ที่เปล่งออกมาจากเหยื่อที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียสได้ แม้เหยื่อนั้นจะอยู่ห่างจากมันถึง 20 เซนติเมตรก็ตามในขณะที่เทคนิค echolocation และ infrared sensor ได้ช่วยให้ค้างคาว วาฬ ฯลฯ สามารถติดตามและไล่ล่าหาเหยื่อได้ เหล่าสัตว์ที่เป็นเหยื่อก็ได้พัฒนาตัวมัน เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องตกเป็นอาหารของสัตว์เหล่านี้ โดยเฉพาะแมลง ด้วง ผีเสื้อราตรี ที่มีปีก ซึ่งจะสั่นสะเทือนมากเวลาได้รับคลื่น ultrasonic จากค้างคาว ทันทีที่ปีกสั่นมาก สัตว์ที่กำลังจะตกเป็นเหยื่อเหล่านี้ก็จะรู้ตัว และรีบบินหนีไปจากทิศที่มันได้รับคลื่น ทั้ง ๆ ที่อยู่ห่างจากค้างคาวเป็นระยะทางถึง 40 เมตร มันก็สามารถบินหนีเอาตัวรอดได้ หรือถ้าสัญญาณคลื่นที่มันได้รับมีความแรงขึ้น ๆ ตลอดเวลา นั่นแสดงว่าค้างคาวกำลังบินใกล้เข้ามา ๆ แมลงก็จะหุบปีกลงทันที เป็นการทิ้งตัวลงพื้น หรือไม่มันก็จะบินวนขึ้นในแนวดิ่ง หรือกระพือปีกอย่างไม่เป็นจังหวะ เพื่อกลบเกลื่อนเอกลักษณ์ของตัวมัน ไม่ให้ค้างคาวรู้ว่ามันเป็นแมลงชนิดอะไร บางแมลงก็ใช้วิธีส่งคลื่นกลับออกมารบกวนคลื่น ultrasonic ของค้างคาว เพื่อเตือนค้างคาวให้รู้ว่าเนื้อของมันเป็นพิษความสามารถของค้างคาวในการฆ่าแมลงที่เป็นศัตรูของพืชได้หลายชนิด ได้ทำให้ชาวไร่อ้อย ถั่ว ข้าวโพด องุ่น ฯลฯ ในรัฐ Texas, Georgia, Hawaii, California รักค้างคาวมาก จนบางคนได้สร้างบ้านในค้างคาวอาศัยอยู่ในไร่ของตน เพื่อให้ค้างคาวกินแมลงที่จะมาทำลายต้นพืชที่ชาวไร่ปลูกแต่ในสถานที่อื่น เช่นที่ Mexico ชาว Mexican กลับไม่ชอบค้างคาว เพราะคิดว่าค้างคาวนำโรคมาให้ จึงวางระเบิดถ้ำที่ค้างคาวอาศัย แต่เมื่อได้รู้ว่ามีค้างคาวบางชนิดชอบกินน้ำหวานจากดอก agave และการกระทำเช่นนี้ได้ช่วยผสมเกษรของดอกให้ชาว Mexican ได้นำผลไปทำเหล้า tequila ซึ่งเป็นเครื่องดื่มประจำชาติ ค้างคาวก็ได้รับการพิทักษ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความน่าสนใจในตัวค้างคาวได้บังเกิดอีกเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อนักวิจัยได้พบว่า ค้างคาวเป็นพาหะนำไวรัสโรคหลายชนิด เช่น Ebola, SARS, MERS และ COVID-19 ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ เพราะถ้าใครเป็นโรคนี้ การระบาดของโรคก็จะตามมาอย่างกว้างขวาง ความน่าอัศจรรย์ของค้างคาว คือ ทั้ง ๆ ที่มันมีไวรัสมัจจุราชหลายชนิดในตัว แต่มันกลับไม่เป็นอะไรเลย และสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานตั้งแต่ 3-10 เท่าของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน เช่น ค้างคาว Bandt ที่มีอายุนานถึง 41 ปีในอดีตนักชีววิทยาเคยคิดว่า การที่เป็นเช่นนี้ เพราะค้างคาวชอบจำศีล ชอบอาศัยอยู่ในที่ ๆ ไม่มีศัตรูมาคุกคาม และทั้ง ๆ ที่สถานที่นั้นมีอุณหภูมิต่ำ จนไวรัสแพร่พันธุ์ยาก มาบัดนี้ นักชีววิทยากำลังมุ่งศึกษาค้างคาว เพื่อหาเคล็ดลับที่จะทำให้คนสามารถมีไวรัสได้ แต่ไม่ป่วยเป็นโรค และมีอายุยืนนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ได้พบว่า 60-80% ของค้างคาวกินผลไม้ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี จะมี antibody ในตัวที่สามารถสู้ lyssavirus ได้ ซึ่งไวรัสชนิดนี้ทำให้คนเป็นโรคกลัวน้ำ ด้าน Kate Baker จาก Sanger Institute ที่มหาวิทยาลัย Cambridge ก็ได้พบว่า ค้างคาวที่มีเชื้อ Ebola ในตัว สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า 1 ปี โดยไม่เป็นอะไร ในขณะที่คนแอฟริกันนับหมื่นคนต้องล้มป่วย ทันทีเมื่อได้รับไวรัส Ebolaตามปกติเวลาเราฉีดเชื้อไวรัสให้แก่สัตว์ สัตว์ตัวนั้นจะล้มป่วย แต่ค้างคาวกลับไม่เป็นอะไร คือ ไม่มีแม้แต่อาการไข้ และ Linfa Wang จาก National University of Singapore ก็ได้เปรียบเทียบ genome ของค้างคาวกินผลไม้กับค้างคาวกินแมลง และพบว่า gene ของมันมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทำลาย DNA ดังนั้นมันจึงมีภูมิคุ้มกันในการรักษาอาการอักเสบ และการที่มันเป็นเช่นนี้ได้ คงเป็นเพราะหัวใจของค้างคาวสามารถเต้นได้เร็วกว่า 1,000 ครั้ง/นาที ดังนั้นเวลามันบิน อัตราการเผาผลาญพลังงานในตัวมันจะเพิ่มขึ้นถึง 34 เท่า mitochondria ในเซลล์ของมันจึงน่าจะมีการวิวัฒนาการ เพื่อให้สามารถบินได้ไกล และทำให้มันสามารถสยบพิษของไวรัสได้ข้อมูลนี้ได้ใช้แนะให้นักวิจัยศึกษา gene ของค้างคาว เพื่อให้รู้เหตุผลว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้มันมีอายุยืน และอะไรที่ทำให้มันสามารถอยู่ร่วมกับไวรัส Ebola, SARS, MERS และ COVID-19 ฯลฯ ได้ โดยไม่ป่วยเป็นโรคใดๆดังนั้นแทนที่เราจะกลัวค้างคาว เราจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะมันมิใช้สัตว์ปีศาจอีกต่อไป แต่เป็นสัตว์ประโยชน์ เพราะช่วยฆ่าแมลงที่มาทำลายพืช และช่วยให้มนุษย์รู้วิธีที่จะสามารถอยู่ร่วมกับโรคร้ายต่าง ๆ โดยไม่ล้มป่วยเลยได้“Thinking with Animals: New Perspectives on Anthropomorphism”Lorraine Daston, Gregg Mitman (Editor)Columbia University Press; New Ed edition (October 3, 2006)- ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์