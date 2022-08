หลัก "คณิตศาสตร์" ที่ใช้ในการแบ่งเค้กและพิซซ่า

นับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ที่มนุษย์ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการร่อนเร่พเนจรไปในป่ามาอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า เป็นสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนทั้งสิ่งของและความคิดกัน การโต้เถียงเพื่อหาความเหมาะสมในการแบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร มรดก เวลา ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย ภาระงานที่รับผิดชอบ ภาระหนี้สิน ตลอดจนถึงการแบ่งเงินรายได้และรายจ่ายของครอบครัว ฯลฯ ก็ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ และให้คนที่ได้รับผลกระทบรู้สึกว่าตนได้รับความเป็นธรรมและความพึงพอใจแต่ในสมัยก่อนที่จะมีหลักการแบ่งทรัพยากรนั้น สังคมจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยวิจารณญาณของผู้นำในการจัดแบ่ง ดังในตำนานที่กล่าวถึงแห่งเมื่อ 970-931 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้กล่าวถึงพระองค์ว่า ทรงมีพระปรีชาสามารถในการใช้สติปัญญาเป็นเลิศ ดังในตัวอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความระหว่างสตรี 2 คน ที่อ้างว่า ตนต่างก็เป็นมารดาของเด็กทารกเกิดใหม่เมื่อถึงเวลาตัดสินคดีกษัตริย์ Solomon ทรงบัญชาให้ทหารใช้ดาบตัดแบ่งทารกออกเป็นสองส่วน เพื่อมอบให้นางแต่ละคน และทันทีที่ได้ยินพระบรมราชโองการ สตรีที่เป็นแม่ตัวจริง ซึ่งรักและผูกพันกับลูกมาก ก็ได้ถลาเข้าปกป้องทารก แล้วบอกให้ทหารเก็บดาบ พร้อมกันนั้นก็กราบทูลกษัตริย์ว่า ตนยินยอมมอบทารกให้แก่อีกหญิงหนึ่งการแสดงออกของเธอในลักษณะนี้ ได้ทำให้ Solomon ทรงตระหนักได้ว่า ใครกันแน่ที่เป็นแม่แท้ ๆ ของทารก Solomon's wisdom ในเรื่องนี้ ได้กลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขานกันมาตราบจนวันนี้ในจารึก Talmud ที่ใช้บันทึกคำสอนของชาวยิว ก็ได้มีการกล่าวถึงชายคนหนึ่งว่า เมื่อเสียชีวิตลง และมีหนี้สินที่ทายาทต้องรับภาระชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ในที่นี้สมมตุชื่อ A, B และ C เป็นเงิน 100, 200 และ 300 เหรียญ ตามลำดับ เพราะคำสอนในศาสนายิว ห้ามเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ย ดังนั้นคำถามจึงมีว่า เจ้าหนี้ควรได้รับเงินชำระค่าหนี้คนละเท่าใด ในการตอบคำถามนี้ จารึก Talmud ได้เสนอทางเลือกไว้ 3 ทาง ตามกรณีของทรัพย์สินของผู้ตาย ที่ขายได้ในกรณีแรก สมมติว่า ทรัพย์สินที่ขายได้มีมูลค่า 100 เหรียญ ก็ให้แบ่ง A, B และ C คนละเท่า ๆ กัน คือ 100/3 = 33.33 เหรียญในกรณีสอง สมมติว่า ทรัพย์สินมีมูลค่า 300 เหรียญ ก็แบ่งให้ A, B และ C ตามสัดส่วนที่คนแต่ละคนเป็นเจ้าหนี้ นั่นคือ ให้ A ได้ 1/6 B ได้ 1/3 และ C ได้ 1/2 ของทรัพย์สินที่ขายได้ ดังนั้น A ก็จะได้ 300/6 = 50 เหรียญ B จะได้ 300/3 = 100 เหรียญ และ C จะได้ 300/2 = 150 เหรียญแต่ถ้าขายทรัพย์สินได้ 200 เหรียญ จารึกใน Talmud ได้ระบุเพียงว่า A, B และ C จะได้เงิน 50, 75 และ 75 เหรียญตามลำดับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำให้ผู้คนตลอดเวลาร่วม 1,500 ปีที่ผ่านมา รู้สึกงุนงงว่า คนที่คำนวณได้ตัวเลขนี้ได้ใช้สูตรใด หรือสมการใดในการแบ่งเงินจนกระทั่งถึงปี 1984 ก็มีคนล่วงรู้กระบวนการคิดของปราชญ์โบราณในยุคนั้น เขาคือจากมหาวิทยาลัย Hebrew ประเทศอิสราเอล ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี 2005 จากผลงานเรื่องทฤษฎีเกม โดยได้ใช้หลักการของเกมสมคบคิดระหว่างคนสามคน ในการจัดหาคำตอบ ซึ่งจะทำให้ความไม่สบายใจ และความทุกข์ใจของคนทั้งสามมีค่าน้อยที่สุด โดยใช้กรอบความคิดที่เรียกว่า nucleolusสมมติว่าทรัพย์สินที่ขายได้มีมูลค่า 100 เหรียญแล้ว A ได้ 100/6 B ได้ 100/3 และ C ได้ 100/2 แล้ว A จะเสียใจมากที่สุด เพราะขาดทุนถึง 84 เหรียญ ส่วน B ขาดทุน 164 เหรียญ และ C ขาดทุน 250 เหรียญ เปอร์เซ็นต์การขาดทุนของ A จะมากที่สุด คือเท่ากับ 84% , B ขาดทุน 82% และ C ขาดทุน 83%คราวนี้ถ้าขายทรัพย์สินได้ 200 เหรียญ แล้ว B กับ C ร่วมมือกัน เพื่อแบ่งกับ A เพราะ A อยากได้ 100 เหรียญคืนจาก 200 เหรียญที่ขายได้ ก็จะมีเงินแบ่งให้ B กับ C คือ 100 เหรียญ ดังนั้นก็จัดการแบ่งให้ A ได้ครึ่งหนึ่งของค่าที่อยากได้ คือ 50 เหรียญ แล้วแบ่งให้ B กับ C คนละ (200-50)/2 = 75 เหรียญจากอดีตถึงปัจจุบันการถกเถียงเพื่อหาความยุติในการแบ่งทรัพยากรต่าง ๆ ก็ยังมีอยู่และมากขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เช่น ชีวิตสมรสของคู่ครองที่ผิดฝาผิดตัวมักจะจบลงอย่างขมขื่นและล้มเหลวด้วยการหย่าร้าง แล้วตามมาด้วยการฟ้องร้อง จากนั้นปัญหาแสนจะยุ่งยากที่จะตามมาคือ การหาวิธีแบ่งสินสมรสอันจะทำให้คู่กรณีรู้สึกพอใจและเข้าใจในหลักการและกระบวนการ “ยุติธรรม” ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกปีจะมีกรณีหย่าร้างเกิดขึ้นประมาณ 2 ล้านครั้ง และแทบทุกครั้งทั้งสามีและภรรยาต่างก็ได้ทำใจไว้ล่วงหน้าว่า ขั้นตอนการแบ่งสินสมรสจนลงเอยและลงตัวนั้นจำเป็นต้องใช้เวลานาน และในที่สุดก็จะไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพอใจในส่วนที่ตนได้รับ หรือฝ่ายตรงข้ามได้ไปการแบ่งสินสมรสมิได้เป็นเพียงกรณีพิพาทเดียวเท่านั้นที่ต้องการการตัดสินโดยมีท้าวมาลีวราช หรือเปาบุ้นจิ้นเป็นผู้พิพากษา เพราะเรายังมีการพิพาทแบ่งแยกดินแดนระว่างประเทศ การแบ่งสัดส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน การแบ่งมรดก การจัดแบ่งภาระงานในองค์กร ฯลฯ ซึ่งเป็นคนละเรื่องเดียวกัน นั่นคือการแสวงหาวิธีแบ่งเค้ก ให้ทุกคนที่ได้รับพึงพอใจ ซึ่งเป็นประเด็นที่ขึ้นกับบุคคล เพราะคนบางคนถึงจะได้อะไรไปก็ never enoughหลักการทางจิตวิทยาที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการแบ่งเค้กให้ทุกคนพอใจนั้น ขึ้นกับความจริงที่ว่า คนเราตามปกติมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งเดียวกัน ไม่เท่ากัน และความแตกต่างในด้านความคิดเห็นนี้ ได้ช่วยให้นักคณิตศาสตร์สามารถหาวิธีการแบ่งเค้กให้ทุกคนรู้สึกว่าวิธีที่ใช้นั้นมีความเป็น “ธรรม”เมื่อ 50 ปีก่อน S.J. Brams แห่งมหาวิทยาลัย New York และ A.D. Taylor แห่ง Union College ในรัฐ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอวิธีแบ่งเค้กให้คนตั้งแต่สองคนขึ้นไป รู้สึกพอใจในส่วนที่ได้รับโดยใช้หลักการว่า ตามปกติเค้กมักได้รับการตกแต่งด้วยครีม และอาจจะมีการประดับประดาด้วยคำอวยพรที่เป็นตัวอักษร ดอกไม้ หรือผลไม้ เช่น ลูกชุบหรือลูกเชอรี่ ผู้รับเค้กบางคนชอบกินส่วนที่มีผลไม้ แต่บางคนไม่ชอบ ดังนั้นผู้ตัดแบ่งจึงต้องคำนึงถึงความต้องการของคนที่จะกินด้วย เพื่อความง่ายในการเข้าใจกลวิธีแบ่งเค้กที่เป็นธรรม จะยกตัวอย่างกรณีเค้กที่ไม่มีอะไรประดับเลย หลักการที่ Brams กับ Taylor นำมาใช้ในการแบ่งเค้ก เพื่อให้คนทั้งสองพอใจ คือ ให้คนหนึ่งเป็นคนตัดแบ่ง แล้วให้อีกคนหนึ่งเป็นฝ่ายเลือกก่อนดังนั้นคนแรกก็จะใช้มีดแบ่งเค้กในลักษณะที่คิดว่า ทั้งสองชิ้นส่วนนั้นมีขนาดเท่าเทียมกันทุกประการ แต่ในสายตาของคนที่สองอาจจะเห็นความไม่เท่าเทียม ดังนั้นเมื่อเห็นว่าเค้กทั้งสองชิ้นมีขนาดไม่เท่ากัน คนที่สองก็จะหยิบชิ้นที่ตนคิดว่ามีขนาดใหญ่กว่าไป และรู้สึกเป็นสุขใจ แต่ในสายตาของคนแรก เค้กทั้งสองชิ้นมีขนาดเท่ากันทุกประการ ดังนั้นใครจะหยิบชิ้นใดก่อนก็เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้เขาก็จะรู้สึกแฮปปี้เหมือนกันแต่สำหรับกรณีการแบ่งเค้กระหว่างคนสามคน เพื่อให้ทั้งสามคนรู้สึกพึงพอใจนั้นมีลีลาและขั้นตอนเพิ่มอีกเล็กน้อย เช่น สมมติว่าต้องจัดการแบ่งเค้ก ให้ ก ข และ ค ทั้งสามคนพึงพอใจ เมื่อเริ่มต้น Brams และ Taylor ได้เสนอให้ ก เป็นคนตัดแบ่ง ดังนั้นในสายตาของ ก เค้กทั้งสามชิ้นต่างก็มีขนาดเท่ากัน จากนั้นก็ให้ ข เป็นคนพิจารณาเลือกก่อน และถ้า ข เห็นว่าในบรรดาเค้กทั้งสามชิ้น มีชิ้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าอีกสองชิ้น ก็ให้ ข ใช้มีดตัดเล็มเค้กชิ้นนั้น จนกระทั่งเห็นว่ามีขนาดใหญ่เท่ากับชิ้นที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง จึงเป็นว่าในขณะนี้มีเค้กสองชิ้นที่ยังไม่ถูกตัดแบ่งแต่อย่างใด และมีหนึ่งชิ้นที่ถูกตัดเล็มต่อ จากนั้นให้ ค เป็นคนเลือก และเมื่อ ค หยิบชิ้นหนึ่งไปแล้วก็ให้ ข เป็นคนเลือกในลำดับถัดไป และถ้า ค เลือกชิ้นที่ถูกตัดเล็มก็แล้วไป แต่ถ้า ค ไม่เลือกชิ้นที่ถูกตัดเล็ม ข ต้องเลือกชิ้นนั้น แล้วให้เค้กชิ้นที่เหลือแก่ ก ด้วยวิธีการเช่นนี้ ทั้งสามคนจะแฮปปี้เพราะเหตุว่า ค จะรู้สึกพอใจที่ได้เป็นคนเลือกก่อน และตนก็ได้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดส่วน ข ก็พอใจ เพราะจากเค้กที่เหลือสองชิ้น เขาได้รับชิ้นที่มีขนาดเท่ากับชิ้นที่ ใหญ่ที่สุดด้าน ก ก็พอใจ เพราะเขาได้ชิ้นที่ไม่ถูกตัดเล็มอะไรเลย และเมื่อเขาคิดว่า ตนได้แบ่ง เค้กให้มีขนาดใหญ่เท่ากันทุกชิ้นแล้ว ก ก็อาจจะรู้สึกว่า ชิ้นที่ ข ได้ไปนั้นมีขนาด เล็กกว่าชิ้นที่ตนได้ด้วยซ้ำไปในที่สุด Brams และ Taylor ก็ได้เสนอสูตรการแบ่งเค้กในกรณีที่ต้องแบ่งเป็น 5, 9, 17…… ชิ้น ให้คน 5, 9, 17…… คนพอใจด้วยแต่ในชีวิตจริง กรณีการแบ่งสินสมรสจะยุ่งยากยิ่งกว่าการแบ่งเค้กมาก เพราะทรัพย์สินทุกชิ้นในสายตาของสามี/ภรรยามักมีคุณค่ามากหรือน้อยไม่เท่ากัน ดังนั้น Brams และ Taylor จึงได้เสนอวิธีแบ่งโดยให้สามี-ภรรยา ต่างคนต่างตีราคาของทรัพย์สินทุกชิ้น แต่ได้กำหนดราคาทรัพย์สินทั้งหมดเป็น 100 คะแนน จากนั้นก็นำตารางผลการประเมินของทั้งสองคนมาเทียบเคียงกันยกตัวอย่างกรณีที่คู่กรณีมีสินสมรส ซึ่งประกอบด้วยของ 3 ชิ้น คือ บ้าน รถ และเงินสด สมมติว่าความสำคัญของสินสมรสแต่ละชิ้นในสายตาของสามี และภรรยาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังตารางข้างล่าง คือดังนั้น ถ้าเราใช้เกณฑ์ตัดสินว่า คนที่ให้ความสำคัญกับของที่ประเมินชิ้นใดยิ่งกว่า ก็จะเป็นคนที่ได้ของชิ้นนั้นไปครอบครอง ด้วยเหตุนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามีก็จะได้บ้าน ในขณะที่ภรรยาจะได้รถและเงินฝากในธนาคาร เพราะสินสมรสแต่ละชิ้นดังกล่าว ในสายตาของคนทีได้ไปมีน้ำหนักและค่ามากกว่าในสายตาของอีกคนหนึ่ง แต่ข้อเสียของการแบ่งสินสมรสแบบนี้ คือ ภรรยาอาจจะรู้สึกไม่พอใจอยู่ดี เพราะในกรณีที่ยกมานี้ ภรรยาจะได้ทรัพย์สมบัติไป 30+10=40 ส่วน จาก 100 ส่วน และสามีจะได้ไป 70 ส่วน จาก 100 ส่วนหรือในกรณีที่สามีกับภรรยาประเมินค่าของสมบัติ โดยให้ราคาเท่ากันทั้งสองคน เกณฑ์การมอบสิ่งนั้นให้แก่ใคร ให้ยึดตามหลักการว่า คนที่ได้คะแนนทั้งหมดน้อยกว่า จะได้ของสิ่งนั้นไปครอบครอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ในกรณีนี้ ทั้งสามีและภรรยาให้ค่าของสมบัติ G เท่ากัน คือ 15 แต่ถ้าใช้เกณฑ์ สามีก็จะได้สมบัติ G ไป เพราะว่าจากเกณฑ์ที่กำหนด สามีได้สมบัติ B, C, D และ F ไปแล้ว รวมคะแนนทั้งหมดเท่ากับ 45 ส่วนภรรยาได้สมบัติ A กับ E ไป รวมคะแนน 61 ดังนั้น สามีจึงได้คะแนนน้อยกว่า B ด้วยเหตุนี้ เมื่อได้สมบัติ G มา คะแนนของสามีก็จะเป็น 60 พอ ๆ กับคะแนนของภรรยาที่ได้ 61หลักการที่ต้องกำหนดความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ในการแบ่งแบบนี้ อาจนำไปใช้ในการแบ่งผลประโยชน์ทางการเมือง และการต่อรองเรื่องงบประมาณต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น เมื่อ Brams ได้ใช้วิธีการนี้วิเคราะห์ที่นายกรัฐมนตรีอียิปต์กับอิสราเอลได้ตกลงกันเมื่อปี 1978 รายงานการวิจัยของเขาได้ถูกนำออกเผยแพร่ในวารสาร Conflict Management and Peace Science และได้ทำให้คนสนใจใช้วิธีการนี้ในการแก้ปัญหากรณีพิพาทดินแดนระหว่างจีนกับบรรดาประเทศต่างๆ ในทะเลจีนใต้ เช่น ในกรณีหมู่เกาะ Spratlys ซึ่งประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยเป็นจำนวนมากถึง 230 เกาะ เพื่อหาข้อยุติว่าประเทศใดควรจะได้เกาะใดไปครอบครอง แต่ปรากฏว่า เทคนิคการวิเคราะห์ของเขาทั้งสอง ไม่ได้เป็นที่ยอมรับโดยผู้นำทั้งของจีนและฟิลิปปินส์คนไทยเราก็มีนิสัยชอบแบ่งและแจกเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่ง และผลประโยชน์ต่างๆ เช่นกันนอกจากปัญหาการตัดแบ่งเค้กแล้ว วงการคณิตศาสตร์ก็ยังมีปัญหาการแบ่งพิซซ่าด้วย หรือที่เรียกว่าการคาดการณ์พิซซ่า (The Pizza Conjecture)ตามปกติเวลาเรากับเพื่อนออกไปกินข้าวเที่ยงในตอนกลางวัน นั่นเป็นเวลาพักผ่อนสำหรับทุกคนที่จะได้กินอาหารที่ตนโปรด และดื่มเครื่องดื่มที่ตนชอบ แต่ในกรณีของ Rick Mabry และ Paul Deiermann ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Louisiana State ที่เมือง Shreveport ในประเทศสหรัฐอเมริกา เวลาสั่งพิซซ่ามากิน เขาทั้งสองได้ทำให้โจทย์การแบ่งพิซซ่าเป็นปัญหาคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจมาก โดยได้แปลงโจทย์การแบ่งพิซซ่าธรรมดา ๆ ที่เส้นตัดแบ่งต้องผ่านจุดศูนย์กลางของพิซซ่า และให้เส้นแบ่งสองเส้นที่อยู่ใกล้กันทำมุมเท่ากันโดยตลอด การแบ่งลักษณะนี้จะไม่มีปัญหาใด ๆ แต่ปัญหาพิซซ่าจะมีความน่าสนใจตรงที่ถ้าเส้นตัดแบ่งทุกเส้นไม่ผ่านจุดศูนย์กลางของพิซซ่า แต่ก็ให้มุมระหว่างเส้นตัดสองเส้นที่อยู่ใกล้กันมีค่าเท่ากัน ปัญหานี้ได้ทำให้ผู้ที่จะบริโภคพิซซ่าให้ได้มากที่สุดต้องคำนึงถึงเทคนิคและเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ในหลายประเด็นคือ กรณีที่จุดตัดและจุดศูนย์กลางของพิซซ่าอยู่บนเส้นตัดแบ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะมีกี่เส้นตัด พื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสีชมพูจะเท่ากับพื้นที่สีขาวเสมอคือ การตัดในกรณีที่เส้นตัดมีทั้งหมด 4 เส้น จุดตัดและจุดศูนย์กลางของพิซซ่าไม่ได้เป็นจุดเดียวกัน พื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสีชมพูจะเท่ากับพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสีขาวเสมอคือ การตัดในกรณีที่เส้นตัดมีทั้งหมด 3 เส้น จุดตัดและจุดศูนย์กลางของพิซซ่าไม่ได้เป็นจุดเดียวกัน พื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสีขาวจะมากกว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสีชมพูเสมอ เพราะ จุดศูนย์กลางของพิซซ่าอยู่ในพื้นที่สีขาวคือ การตัดในกรณีที่เส้นตัดมีทั้งหมด 5 เส้น จุดตัดและจุดศูนย์กลางของพิซซ่าไม่ได้เป็นจุดเดียวกัน พื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสีชมพูจะมากกว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นสีขาวเสมอ เพราะ จุดศูนย์กลางของพิซซ่าอยู่ในพื้นที่สีชมพูภาพจาก New Scientistหลังจากทีได้ใช้เวลานาน 11 ปี ในการศึกษาเรื่องนี้ ในที่สุด Mabry กับ Deiermann ก็ได้ผลสรุปว่าในกรณีที่จุดตัดร่วมของเส้นแบ่งทุกเส้นกับจุดศูนย์กลางของพิซซ่าอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน สมมติว่ามีเส้นตัด 3 เส้น ซึ่งแบ่งพิซซ่าออกเป็น 6 ชิ้น คือ ชิ้นที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เรียงกันไป ถ้าให้ A เลือกชิ้นที่ 1, 3, 5 และ B เลือกชิ้นที่ 2, 4, 6 ก็จะพบว่า พื้นที่ทั้งหมดของพิซซ่าที่ A และ B เลือก จะมีค่าเท่ากันเสมอแต่ในกรณีที่จุดศูนย์กลางของพิซซ่ามิได้อยู่บนเส้นตัดที่ผ่านจุดตัดร่วม การเลือกให้ได้พื้นที่เท่ากันจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะพื้นที่ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นตัดเช่น ในกรณีที่มีเส้นตัด 3 เส้น ซึ่งทำให้ได้พิซซ่า 6 ชิ้น คือ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ถ้าคนเลือกพิซซ่าชิ้นที่มีจุดศูนย์กลางของพิซซ่าอยู่ด้วยเป็นชิ้นที่ 1 แล้วเลือกชิ้นที่ 3 และ 5 ต่อไป เขาก็จะได้พิซซ่าพื้นที่มากกว่าคนที่เลือกชิ้นที่ 2, 4 และ 6 เสมอ และในกรณีที่มีเส้นตัด 7, 11, 15, … เส้นก็เช่นกัน ผลการคำนวณได้แสดงว่าคนที่เลือกชิ้นที่มีจุดศูนย์กลางของพิซซ่าอยู่ด้วย ก็จะได้กินพิซซ่าในปริมาณมากกว่าเสมอไปสำหรับการเลือกตัดพิซซ่าที่มีจำนวนเส้นเป็นเลขคู่ที่มากกว่า 4 ขึ้นไป คือ 4, 6, 8, … ผลการคำนวณแสดงว่า ไม่ว่าใครจะเลือกก่อนหรือเลือกหลัง ก็จะได้พื้นที่ของพิซซ่าในปริมาณที่เท่ากันเสมอแต่สำหรับการตัดพิซซ่าที่มีเส้นตัด 5, 9, 13, 17, … เส้น คนที่เลือกก่อน โดยให้ชิ้นที่ 1 มีจุดศูนย์กลางของพิซซ่าอยู่ภายใน เขาก็จะได้พิซซ่าในปริมาณที่มากกว่าเสมอไปหลักการง่าย ๆ ในการเลือกบริโภคพิซซ่าระหว่างคนสองคน ที่จะช่วยให้ได้เปรียบ คือ ให้เลือกชิ้นที่มีจุดศูนย์กลางของพิซซ่าอยู่ภายในเป็นชิ้นแรก แล้วผลสุดท้ายก็คือเขาจะได้บริโภคพิซซ่ามากกว่าเพื่อนทุกครั้งไปพัฒนาการขั้นต่อไปของโจทย์พิซซ่านี้ก็คือ ถ้ามีคน 3, 4, 5, … แล้วจะให้ทุกคนได้กินพิซซ่าในปริมาณที่เท่ากัน โดยให้เส้นแบ่งทุกเส้นไม่ผ่านจุดศูนย์กลางของพิซซ่า คนเลือกคนแรกควรจะเลือกอย่างไร จึงจะได้กินพิซซ่ามากที่สุด และถ้าพิซซ่าเป็นรูปวงรีแทนที่จะเป็นรูปวงกลม การตัดแบ่งในกรณีต่าง ๆ ควรจะทำอย่างไร“Of Cheese and Crust: A Proof of the Pizza Conjecture and Other Tasty Results”Rick MabryPaul Deiermann ใน American Mathematic Monthly Vol 116 หน้า 423-431 ปี 2009- ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์