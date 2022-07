"Andrea Ghez" นักดาราศาสตร์สตรี เจ้าของรางวัลโนเบลฟิสิกส์คนแรก

โลกมีนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน เช่น(1780-1848) ผู้พบดาวหาง 8 ดวง และศึกษาเนบิวลาเป็นจำนวนมากกว่า 2,500 เนบิวลา หลายคนอาจจะรู้จัก(1868-1921) ผู้ได้ศึกษาดาวแปรแสง Cepheid ซึ่งความสว่างของดาว (m) เปลี่ยนแปลงตามเวลาเป็นคาบ (P) ตามสมการ 5 logd = m + 2.9 logP + 6.2 เมื่อ d คือ ระยะทางที่ดาวแปรแสงอยู่ห่างจากโลก ซึ่งวัดเป็น parsec (3.26 ปีแสง) และ P มีหน่วยเป็นวัน การรู้ความสว่าง m และรู้คาบ P ของการเปลี่ยนแปลงทำให้เธอรู้ระยะทางที่ดาวอยู่ห่างจากโลก และความสำคัญของการค้นพบนี้ได้ทำให้ Edwin Hubble รู้ในเวลาต่อมาว่า เอกภพของเรากำลังขยายตัวตลอดเวลา แต่เธอก็ไม่ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ เพราะในเวลานั้นรางวัลโนเบลมิได้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์สตรีคนสำคัญต่อมา คือ(1922-2020) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของนักดาราศาสตร์ทฤษฎี เจ้าของทฤษฎี B2FH ซึ่งย่อมาจากชื่อของ E.M. Burbidge กับสามี Geoffrey Burbidge, William Fowler และ Fred Hoyle ซึ่งได้อธิบายการถือกำเนิดของดาวฤกษ์และธาตุหนักในเอกภพ แต่เมื่อรางวัลโนเบลฟิสิกส์ประจำปี 1983 ประกาศ ผู้ที่ได้รับ คือ William Fowler กับ Subrahmanyan Chandrasekharด้าน(1928-2016) ก็เป็นนักดาราศาสตร์สตรีอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในฐานะที่เป็นบุคคลแรก ซึ่งได้ศึกษาการโคจรของดาวฤกษ์ต่าง ๆ รอบจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือก และได้พบว่าดาวฤกษ์ที่เธอศึกษานั้นมีความเร็วที่ “ผิดปกติ” คือ มิได้เป็นไปตามกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน และถ้าจะให้กฎของนิวตันถูกต้อง กาแล็กซีจะต้องมีสสารมืด (dark matter) ที่ไม่มีใครเห็น แอบแฝงอยู่ทั้งในและนอกกาแล็กซี การค้นพบของเธอทำให้ทุกคนรู้ว่าสสารมืดมีจริงในธรรมชาติข่าวใหญ่สุดท้ายเกี่ยวกับนักดาราศาสตร์สตรี คือ ข่าวที่ได้รับการประกาศให้เป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งของรางวัลโนเบลฟิสิกส์ประจำปี 2020 ร่วมกับ Reinhard Genzel ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของ Roger Penrose ผู้เป็นเจ้าของทฤษฎีวิวัฒนาการของเอกภพเพราะและได้พิสูจน์ให้เห็นว่าที่ใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซี Andromeda มีหลุมดำที่มีมวลมากมหาศาล โดยที่เธอกับ Genzel สามารถถ่ายภาพของหลุมดำทั้งสองได้เป็นครั้งแรก และการถ่ายภาพนี้ได้เป็นไปอย่างเป็นอิสระจากกัน คือ ต่างคน ต่างทำการศึกษาประวัติของ Ghez ได้แสดงให้เห็นว่า เธอเกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ปี 1965 ที่เมือง New York ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่ออายุ 4 ขวบ เธอได้เฝ้าดูเหตุการณ์มนุษย์อวกาศ Neil Armstrong และ Buzz Aldrin ก้าวเท้าเหยียบย่างบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ปี 1969 ภาพที่เห็นทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นมาก จนถึงกับระล่ำระลักบอกพ่อและแม่ว่า เมื่อโตขึ้น เธอต้องการจะเป็นมนุษย์อวกาศบ้าง แม้ว่าในเวลานั้น เธอต้องการจะมีอาชีพนักเต้นบัลเลต์แต่เมื่อเธอได้ไปฝึกทำวิจัยวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย Chicago เธอก็เริ่มรู้สึกรักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาก ดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในวัย 18 ปี เธอจึงไปสอบเข้าเรียนฟิสิกส์ที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ครั้นเมื่อเธอได้ไปฝึกทำงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ที่หอดูดาวของมหาวิทยาลัย Caltech ที่เมือง Pasadena ในรัฐ California เธอได้รู้สกตื่นเต้นและชอบดาราศาสตร์มาก จึงตัดสินใจไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่ Caltechเพราะที่นั่นมีกล้องโทรทรรศน์ Hale ซึ่งมีเลนส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 5 เมตร และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกในเวลานั้น ขณะฝึกงานอยู่ที่ยอดเขา Palomar ประสบการณ์นี้ก็ได้ทำให้ Ghez ตระหนักว่า สิ่งที่เธอสนใจมากที่สุด คือ อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้ความรู้เรื่อง speckle (จุดเล็ก ๆ) ในการบันทึกภาพทางดาราศาสตร์ เพราะเวลานักดาราศาสตร์จะถ่ายภาพดาวทุกดวงในอวกาศ แสงจากดาวจะต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก ซึ่งตามปกติจะมีอุณหภูมิไม่สม่ำเสมอตลอดระยะสูงเหนือพื้นดิน นอกจากนี้บรรยากาศก็ยังมีมลภาวะ มีเมฆหมอก และมีพายุเป็นครั้งคราว ดังนั้นอากาศบางส่วนจะมีอุณหภูมิสูง และบางส่วนจะมีอุณหภูมิต่ำ อากาศบางส่วนจะเคลื่อนที่เร็ว และบางส่วนจะเคลื่อนที่ช้า ความอลวนเช่นนี้ ทำให้อากาศมีดัชนีหักเหไม่สม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้แสงจึงเดินทางผ่านบรรยากาศในลักษณะที่ไม่เป็นเส้นตรง ความอลวนนี้จึงทำให้ภาพของดาวที่ปรากฏ ไม่คมชัด คือ เปรียบเสมือนกับการพยายามดูก้อนหินที่จมอยู่ที่ก้นสระ ขณะน้ำในสระกระเพื่อมขึ้น-ลงตลอดเวลาตามปกติเทคโนโลยีถ่ายภาพแบบ speckle สามารถจับภาพของดาวด้วยกล้องถ่ายภาพที่เปิดหน้ากล้องในช่วงเวลาสั้นมาก คือ ระดับ 0.001 วินาที ทำให้ได้ภาพเป็นจำนวนมากนับหมื่นภาพ และแต่ละภาพจะแสดงดาวที่มีแสงกระจัดกระจายออกจากตัวเหมือนลูกไฟ จากนั้น Ghez ก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวบรวมภาพของลูกไฟทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อกำจัดแสงส่วนที่กระจายออกให้หมด ทำให้ได้ภาพของดาวที่แท้จริงในขณะที่ Ghez ใช้เทคโนโลยี specklephotometry นี้ นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ได้รู้จักใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว แต่ก็ใช้กับแสงที่ตาเห็น ซึ่งมีความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน (เพราะแสงอาทิตย์มีหลายสี) ดังนั้นโปรแกรมการคำนวณที่ต้องใช้ในการปรับแต่งภาพจึงซับซ้อนมาก Ghez กับอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอที่ Caltech จึงตัดสินใจพัฒนาเทคนิค speckle ใหม่ เพื่อให้เหมาะสำหรับการรับรังสีอินฟราเรดโดยเฉพาะ เพราะเธอรู้ดีว่ากลุ่มแก๊สที่อยู่ในกาแล็กซีจะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมามาก เนื่องจากแก๊สมีอุณหภูมิสูงแต่ในใจส่วนลึกของ Ghez กับอาจารย์ที่ปรึกษา คือ การตระหนักรู้ว่ารังสีอินฟราเรดที่ออกมาจากแก๊สนั้น เกิดจากการที่แก๊ส หรือเนื้อดาวฤกษ์ถูกหลุมดำดึงดูดเข้าสู่ตัวมัน ดังนั้น Ghez จึงร่วมงานเขียน software ที่จะใช้วิเคราะห์ภาพของฝุ่นแก๊ส ซึ่งอยู่ ณ ที่ใจกลางของกาแล็กซี อันเป็นสถานที่อยู่ของหลุมดำด้วย พูดง่าย ๆ คือ เธอต้องการจะถ่ายภาพของหลุมดำ โดยใช้เทคนิค specklephotometry แต่เธอก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะยังไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ อีกมากดังนั้นในการเสนอวิทยานิพนธ์ เธอจึงได้ปรับเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เธอทำ เป็นการศึกษาสาเหตุการถือกำเนิดของดาวคู่ (binary stars) ที่ต่างก็โคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลของมัน เพราะเธอได้พบว่าดาวประเภทนี้มีมากในกาแล็กซีทางช้างเผือก และเธอต้องการจะรู้ว่า ดาวคู่ถือกำเนิดได้อย่างไร ดาวทั้งสองดวงเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือดาวดวงหนึ่งเกิดก่อนแล้วได้ดึงดูดดาวอีกดวงให้เข้ามาโคจรใกล้ๆในปี 1990 Ghez วัย 25 ปี จึงได้ศึกษาดาวคู่ในและเห็นดาวคู่มากมาย ซึ่งล้วนมีอายุน้อย และโคจรอยู่ใกล้กันเป็นจำนวนมาก การเห็นเช่นนี้ทำให้เธอตอบคำถามได้ว่า ดาวคู่ทุกคู่ถือกำเนิดพร้อมกัน การพบองค์ความรู้นี้ได้ช่วยให้นักดาราศาสตร์ปัจจุบันรู้ว่า ในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนั้น เราจะไม่มีวันพบดาวเคราะห์ที่โคจรรอบระบบดาวคู่เลยลุถึงปี 1994 Ghez ได้งานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย California วิทยาเขต Los Angeles (UCLA) และได้เป็นสตรีคนแรกที่มีสิทธิ์ใช้กล้องโทรทรรศน์ Keck ที่มีเลนส์ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 10 เมตร และกล้องนี้ติดตั้งอยู่บนยอดเขา Mauna Kea ของเกาะ Hawaii จงเหมาะสำหรับการสังเกตดูดาวที่มีแสงสลัวมาก แต่ความสนใจของ Ghez มิได้อยู่ที่ดาวสลัว เธอต้องการจะดูหลุมดำที่ใจกลางทางช้างเผือก และที่ใจกลางของกาแล็กซีอื่น ๆ ด้วย แต่ในบริเวณนั้นเป็นตำแหน่งที่สังเกตเห็นหลุมดำได้ยาก เพราะมีเมฆอวกาศและฝุ่นหนาแน่น อีกทั้งมีดาวฤกษ์จำนวนมากโคจรไป-มารอบบริเวณศูนย์กลาง แต่เธอก็พบว่า เธอสามารถก้าวผ่านอุปสรรคนี้ได้ โดยพยายามรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากบริเวณใจกลาง เพราะถ้าที่ตรงนั้นมีหลุมดำจริง หลุมดำก็จะดึงดูดสสารและดาวฤกษ์ต่าง ๆ ให้เข้าไปโคจรใกล้ ๆ และดาวฤกษ์บางดวงก็จะถูกหลุมดำดูดกลืนทั้งเป็น เพราะการเคลื่อนที่ของบรรดาดาวฤกษ์และสสารในลักษณะนี้ จะมีความเร่ง ดาวจึงปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (รังสีเอกซ์, รังสีแกมมา, แสงที่ตาเห็น, คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ) ออกมา แต่จะมีเพียงคลื่นวิทยุเท่านั้น ที่สามารถเล็ดรอดออกมาได้ เพราะคลื่นชนิดอื่นจะถูกฝุ่นและเมฆอวกาศดึงดูดกลืนไปหมดGhez จึงใช้วิธรติดตามดูวิถีโคจรของดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่บริเวณใจกลางของกาแล็กซีและพบว่า ดาวฤกษ์เหล่านั้นต่างก็โคจรรอบจุดเดียวกัน และถ้าจุดนั้นมีมวลมากมหาศาล นั่นก็แสดงว่ามันเป็นหลุมดำการรู้รัศมีวงโคจรของดาวฤกษ์ และการรู้ระยะทางใกล้ที่สุดที่ดาวฤกษ์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางจะทำให้เธอรู้มวลของหลุมดำ และรัศมีขอบฟ้าของเหตุการณ์ลุถึงปี 1999 เธอก็มีข้อมูลวงโคจรของดาวฤกษ์ 3 ดวง ที่โคจรรอบจุดศูนย์กลางของกาแล็กซี ซึ่งเธอสงสัยว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งของหลุมดำ แต่ข้อมูลที่ได้ก็ยังไม่สามารถให้ภาพของหลุมดำในสามมิติได้ เธอยังต้องการจะรู้ความเร็วของดาวฤกษ์เหล่านั้นด้วย ซึ่งจะโคจรรอบจุดศูนย์กลางในทิศทางต่าง ๆ เช่น เข้าหาหรือหนีออกจากโลก เมื่อเป็นเช่นนี้ ความยาวคลื่นของแสงที่ดาวฤกษ์ส่งมายังโลกจะเปลี่ยนแปลง และความยาวคลื่นที่เปลี่ยนไปนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของดาวฤกษ์ นี่คือปรากฏการณ์ Dopplerเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด Ghez จึงต้องพึ่งพาเทคนิคด้าน Adaptive Optics โดยนำแสงดาวที่กล้องโทรทรรศน์รับได้ให้ไปสะท้อนที่กระจกโค้ง ซึ่งสามารถปรับรัศมีความโค้งได้ เพื่อกำจัดความบิดเบี้ยวที่เกิดในภาพ โดยอิทธิพลของความไม่คงตัวของบรรยากาศโลก เทคนิคนี้จึงมีประสิทธิภาพมากในการถ่ายภาพของวัตถุที่สลัวเมื่อถึงเดือนมิถุนายน ปี 2002 เได้ช่วยให้เห็นและรู้วงโคจรของดาวฤกษ์สามดวง (คือ S0, S1, S2) หลังจากที่ได้ติดตามดูเป็นเวลานานถึง 16 ปี ที่ดาวเหล่านี้ใช้ในการโคจรครบรอบ การรู้วิถีโคจรของดาวทั้งสามยังแสดงให้ Ghez รู้อีกว่า วัตถุที่มันโคจรไปรอบ ๆ มีมวล 4,100 ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ และดาวดวงที่โคจรเข้าใกล้จุดศูนย์กลางมากที่สุด จะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางประมาณ 15,000 ล้านกิโลเมตร ข้อมูลเหล่านี้จึงแสดงว่าดาว S0, S1, S2 มีอายุน้อยกว่า 10 ล้านปี และหลุมดำมีขนาดใหญ่กว่าระบบสุริยะของเราครั้นเมื่อเทคนิค Adaptive Optics ได้รับการพัฒนามากขึ้น Ghez กับทีมวิจัยก็ได้ศึกษาวิถีโคจรของดาวฤกษ์อีกเป็นจำนวนมาก คือ นับตั้งแต่ S0, S1, S2 จนกระทั่งถึง S102 และพบว่าดาวบางดวงมีความเร็วมากถึง 2,000 กิโลเมตร/วินาที และมีคาบการโคจรที่เร็วที่สุดเท่ากับ 11.5 ปีนั้น ทำงานแข่งกับแห่งสถาบันที่เมือง Garching ในประเทศเยอรมนี ว่าใครจะ “เห็น”และ “ถ่ายภาพ” หลุมดำได้ก่อนกัน และในเวลาเดียวกันทีมวิจัยทั้งสองก็ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อีกทีมหนึ่งวัดได้ ดังนั้นเมื่อทั้งสองทีมได้เห็นและถ่ายภาพของหลุมดำได้ หัวหน้าของทั้งสองทีมจึงได้รับครึ่งหนึ่งของรางวัลโนเบลร่วมกัน และนี่ก็เป็นที่ทุกคนคาดหวัง เพราะเมื่อปี 2012 คนทั้งสองก็ได้รับรางวัล Crafoord ซึ่งเป็นรางวัลที่บ่งบอกว่าในอีกไม่นาน รางวัลโนเบลฟิสิกส์ก็จะตามมา และความคาดหวังนี้ก็ได้เป็นความจริงในปี 2012งานขั้นต่อไปของ Ghez คือ การใช้กล้องโทรทรรศน์ที่จะสร้างบนเขาของเกาะ Hawaii ในปี 2027 ซึ่งกล้องนี้มีเลนส์ที่มีพื้นที่รับแสง 655 ตารางเมตร และสามารถรับแสงที่ตาเห็น แสง UV และแสง IR ที่มีความยาวคลื่น 0.31-28 ไมโครเมตร เพื่อวัดความเร็วในการหมุนรอบตัวเอง และขนาดที่แท้จริงของหลุมดำ รวมถึงใช้ตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ Einstein ด้วย เพราะในบริเวณรอบหลุมดำมีความเข้มของสนามโน้มถ่วงที่มีค่าสูงมาก จนนักฟิสิกส์ไม่มีวันสร้างสนามที่มีความเข้มสูงเช่นนั้นได้ในห้องทดลองบนโลกหลุมดำที่จุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกมีชื่อว่า Sagittarius A* (Sgr A* อ่าน Sadge A-star) ซึ่งได้ปรากฏให้ชาวโลกได้เห็นเป็นครั้งแรกในปี 2020 อยู่ในกลุ่มดาว Sagittarius มีมวล 8.26×10^36 กิโลกรัม และอยู่ห่างจากโลก 26,673±42 ปีแสง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จากการทำงานประสานกันในโครงการ Event Horizon Telescope (EHT) ซึ่งมิใช่กล้องโทรทรรศน์จริง ๆ แต่เป็นกล้องที่เกิดจากการทำงานประสานกันของกล้องโทรทรรศน์หลายกล้องให้เป็นกล้องเดียว โดยใช้เทคโนโลยี Very-Long Baseline Interferometry (VLBI) อันเป็นเทคนิคการสอดแทรกของคลื่นวิทยุ เพื่อถ่ายภาพ Sgr A* เพื่อทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ Einstein ในทำนองเดียวกับที่ Arthur Eddington ได้ใช้แสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่หลังดวงอาทิตย์ในการทดสอบดูว่า ปริภูมิ-เวลา ในบริเวณรอบดวงอาทิตย์ได้ถูกบิดโค้งไปเพียงใด โดยอิทธิพลของดวงอาทิตย์เมื่อปี 1919แต่ปัจจุบันเทคนิคเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปมากแล้ว เพราะนักดาราศาสตร์รู้จักใช้เทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญประมาณ 200 คน เพื่อวิเคราะห์ Big Data เป็นเวลานานหลายปี จึงจะได้ภาพของหลุมดำหนึ่งภาพในวารสาร Astronomy and Astrophysics ฉบับวันที่ 19 มกราคม ปี 2022 R. Abuter ในสังกัด University College Dublin ในประเทศ Ireland กับคณะ ได้รายงานการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ามวลของหลุมดำ Sgr A* ที่มีค่า 4.3 ล้านเท่าของดวงอาทิตย์นั้น มวลประมาณ 99.9% อยู่ที่จุดศูนย์กลาง และอีก 0.1% ที่เหลือเป็นมวลของดาวเล็กดาวน้อยที่อยู่ใกล้รัศมีของหลุมดำ นี่เป็นตัวเลขที่ Abuter คาดว่า มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.25%โดยทีมวิจัยได้ข้อมูลนี้จากการติดตามดูลักษณะการโคจรของดาวฤกษ์ 4 ดวง คือ S2, S29, S38 และ S55 โดยใช้อุปกรณ์ spectrograph ในกล้อง Gemini Near Infrared Spectrograph (GNIRS) ซึ่งอยู่ที่ยอดเขา Mauna Kea กับกล้องที่เป็นของ European Southern Observatory และได้เห็นดาว S29 กับ S55 โคจรเข้าใกล้หลุมดำมากที่สุดที่ระยะห่าง 13,000 ล้านกิโลเมตรสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ Einstein นั้น ก็เป็นประเด็นที่นักฟิสิกส์ทุกคนสนใจ เพราะทฤษฎียังไม่ได้รับการทดสอบว่าถูกต้องและแม่นยำในสนามที่มีความเข้มของแรงโน้มถ่วงสูงเลย และทฤษฎีก็ได้พยากรณ์ว่าหลุมดำที่เกิดขึ้นจะเป็นหลุมดำที่กลมดิกอย่างสมบูรณ์ แต่ผลการสำรวจที่ผ่านมาก็ได้แสดงให้เห็นว่า หลุมดำ Sgr A* มีความกลมที่ระดับความเชื่อมั่น 90% เท่านั้นเอง ดังนั้นการวัดค่าความกลมของหลุมดำก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิจัยจะต้องทำต่อไปในอนาคตอ่านเพิ่มเติมจากโดย Daniel Clery ในวารสาร Science ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม ปี 2019ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์