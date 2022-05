“ดวงฤทธิ์” ปลื้ม สตาร์ทอัพ ม.แม่ฟ้าหลวงใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพิ่มจำนวนต้นพืช

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนผ่านโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) โดยมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทีม Growth Up นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินงานให้บริการเพิ่มจำนวนต้นพืชชนิดต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการเพิ่มจำนวน โดยยังคงคุณลักษณะของสายพันธุ์เหมือนต้นแม่พันธุ์ ภายใต้การจำลองสภาวะแวดล้อมที่พืชต้องการอย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องธาตุอาหารพืช แสงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช โดยอ้างอิงงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าปกติ โดยที่พืชเติบโตอยู่ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อทำให้มั่นใจว่าเป็นพืชปลอดโรค โดยลูกค้าสามารถส่งต้นแม่พันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยตัวเอง และส่งต่อให้ Growth Up นำเข้าสู่ขั้นตอนการต่าง ๆ ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเลขานุการ รมว.อว.กล่าวต่อว่า ขณะที่ อุทยานฯ ได้สนับสนุนผู้เข้าร่วมโดยการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การอบรมและให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ การขอรับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน การสนับสนุนงบประมาณในการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิก YSF จ.เชียงราย การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการต่อยอดและของบประมาณสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ปัจจุบัน Growth Up มีกำลังการผลิตพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ที่ 1,000 ต้น/เดือน และมีแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจและการตลาด ได้รับทุนสนับสนุนต่อในโครงการ T2: Entrepreneurial Scale-up ได้รับทุนสนับสนุนต่อในโครงการยุววิสาหกิจ ปี 2564 (YOUTH STARTUP FUND 2021)