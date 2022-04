"คณิตศาสตร์" ของการตัดสินใจ ทำอย่างไรจึงจะตัดสินใจเลือกได้ดีขึ้น

เมื่อใกล้จะถึงวันเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ว่าฯ สมาชิกผู้แทนราษฎร ผู้บริหารพรรค อธิการบดีมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงหัวหน้าชั้น ประธานบริษัท ตัวแทนชมรม และผู้อำนวยการ ฯลฯ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเลือกมักจะรู้สึกกังวลใจในเรื่องการซื้อ-ขายเสียง การใส่ไคล้ การนับโกง การใช้บัตรปลอม การนอนหลับทับสิทธิ์ การมีตั๋วช้าง ฯลฯ ปัจจัยลบเหล่านี้ได้ผลักดันให้หลายคนพยายามแสวงหาวิธีกำจัดความไม่ชอบมาพากลให้หมดสิ้น เพื่อจะได้ผลตามคำกล่าวที่ว่า“เสียงประชาชนคือ เสียงสวรรค์” ที่แสดงความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นแต่ปัญหาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบรรดาปัจจัยลบดังที่กล่าวมาแล้ว ก็คือ การมีกติกาหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกติกาที่ยังไม่ประเสริฐสมบูรณ์ เพราะเกณฑ์ที่เรานิยมใช้กัน คือ การให้คนที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ แต่เกณฑ์ดังกล่าวจะใช้ได้ดีที่สุด ถ้ามีคนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพียง 2 คน เพราะถ้ามีคนสมัครตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และกติกากำหนดให้คนเลือก สามารถลงคะแนนเลือกได้เพียงคนเดียวแล้ว ความยุ่งยากต่างๆ ก็จะเกิดตามมาในทันทีดังการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2000 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเป็นตัวแทนของพรรคที่ลงแข่งขันกับซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคหลังการนับคะแนนทั้งประเทศ ผลปรากฏว่า คนทั้งสองได้คะแนนก้ำกึ่งกัน ในส่วนของpopular vote (นับจากจำนวนคนที่ลงคะแนนให้โดยตรง)Gore จะเป็นผู้ชนะ แต่ถ้านับจากelectoral vote (คือ นับจากจำนวนผู้ชนะในรัฐทั้งหมด) Bush ก็จะชนะ และผลการตัดสินขั้นสุดท้ายซึ่งขึ้นกับคะแนน electoral vote ในรัฐ Florida ผลปรากฏว่า ตกเป็นของBush ผลนี้จึงทำให้Bush ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 54 ของสหรัฐฯแต่เมื่อนักคณิตศาสตร์การเลือกตั้งมาวิเคราะห์สถานการณ์ก็ได้พบว่า การที่ Bush ชนะ Gore เพียง 600 คะแนนนั้น เกิดจากการที่มีคนสมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 3 คน และคนที่ได้คะแนนมากเป็นที่3 คือ Ralph Nader ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคGreen ซึ่งได้คะแนนเสียง95,000การสำรวจความคิดเห็นของคนที่ลงคะแนนเลือก Nader แสดงให้เห็นว่า ถ้าให้เลือกระหว่าง Bush กับ Gore คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเลือกGore และนั่นก็หมายความว่า ถ้ามีคนสมัครเพียง 2 คน Gore ก็จะได้รับเลือก เพราะเมื่อไม่มีNader แฟนคลับส่วนใหญ่ของNader ก็จะทุ่มคะแนนไปที่Gore ซึ่งจะทำให้Gore ชนะ และได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศแทนBush อย่างแน่นอนปัญหาที่ยังค้างคาใจทุกคนอยู่จนวันนี้ คือ Nader สมควรลงสมัครในครั้งนั้นหรือไม่ เพราะการลงสมัครของเขาทำให้Bush ได้เป็นประธานาธิบดี แต่ถ้าNader ไม่ลงGore ก็จะได้เป็นประธานาธิบดีคำตอบ คือ Nader ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ได้ลงสมัคร เพราะในวิถีประชาธิปไตย คนทุกคนมีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และสิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อเมริกันควรทำ คือ จัดให้มีการลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนใหม่ โดยใช้หลักการที่เป็นการตัดสินใจซึ่งเน้นความต้องการ และความไม่ต้องการของผู้สมัครในประเด็นต่าง ๆ ให้มากที่สุดตามปกติคนทั่วไปอาจจะคิดว่า เวลาใครจะตัดสินใจทำอะไร เช่น เลือกเพื่อน เลือกคู่ครอง เลือกอาชีพ เลือกผู้แทน เลือกกินนี่ นั่น โน่น หรือเลือกทำนโยบายต่าง ๆ นักคณิตศาสตร์คงจะมีสมการ หรือสูตรสำเร็จที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ดี นับตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบันมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง แม้ว่าความต้องการนั้นได้ดำเนินมาเป็นเวลานานร่วม370 ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ในปี 1654 (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง)กับสองนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้เสนอทฤษฎีของความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต้องใช้ในทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) ให้นักคณิตศาสตร์ นักการเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ และนักการพนัน ฯลฯ ที่สนใจเรื่องนี้ ได้ใช้ในการตัดสินใจต่างๆ เนื้อหาที่ปรากฏในจดหมายโต้ตอบระหว่างปราชญ์ทั้งสอง ได้ทำให้เกิดวิทยาการเรื่องศาสตร์ของการตัดสินใจ (Decision Sciences) ที่ปัจจุบันกำลังมีความสำคัญมากในการวางแผนทุกเรื่องทฤษฎีการตัดสินใจของ Pascal กับ Fermat ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า คนที่จะตัดสินใจ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองหรือสังคมให้มากที่สุด ดังนั้นเวลาจะตัดสินใจ คน ๆ นั้น จึงต้องนำตัวเลือกทั้งหมดมาชั่งน้ำหนัก ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกและด้านลบ แล้วให้คะแนนความเห็นในทุกประเด็น จากนั้นก็คาดหวังต่อว่า สิ่งที่ตนเลือกและที่คนอื่น ๆ เลือก จะทำให้ได้ตัวแทนที่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากที่สุดแต่ในความเป็นจริง เรามักไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น สิ่งนี้ หรือคนที่เราจะเลือก ครบทุกเรื่อง เราจึงจำเป็นต้องลงคะแนนเลือกไป อย่างไม่มั่นใจและคาดหวังว่า การไม่รู้ข้อมูลบางประเด็นจะไม่นำมาซึ่งความหายนะ จนทำให้การตัดสินใจของคนในสังคมเป็นการตัดสินใจที่ผิดอย่างมหันต์นอกจากจะไม่มีวันจะรู้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์แล้ว กติกาของการได้มาซึ่งตัวแทนก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะถ้ากติกาเปลี่ยนผลของการเลือกตั้งก็จะเปลี่ยนตามตัวอย่าง สมมติมีการให้สมาชิกเลือกซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานปาร์ตี้ โดยมีตัวเลือก3 ตัว เป็นน้ำอัดลม กาแฟ และเบียร์แล้วให้สมาชิกทั้ง15 คน เลือกตามลำดับความชอบเป็นอันดับ 1, 2 , 3ผลปรากฏว่า มีคน6 คน ชอบน้ำอัดลม กาแฟ และเบียร์ตามลำดับ สมาชิก5 คน ชอบเบียร์มากที่สุด ตามมาด้วยกาแฟ และน้ำอัดลม ส่วนอีก4 คนที่เหลือชอบกาแฟมากที่สุด ชอบน้ำอัดลมเป็นอันดับสอง และเบียร์เป็นอันดับสุดท้ายคำถามที่ต้องขบคิด คือ เครื่องดื่มชนิดใดควรเป็นเครื่องดื่มสำหรับงานปาร์ตี้นั้น และด้วยเหตุผลใด ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ถ้าเราทำตารางความชอบ ก็จะได้ว่ามีสมมติให้ใช้กติกาว่า คนจัดงานปาร์ตี้ควรเลือกเครื่องดื่มที่มีคนชอบมากที่สุด ดังนั้นตามเกณฑ์นี้ เครื่องดื่มที่ชนะ คือเพราะมีคนชอบมากที่สุดถึง 6 คนแต่เมื่อดูจากตารางความชอบก็จะเห็นอีกว่า เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่คนจำนวนมากชอบเป็นลำดับสุดท้าย และกาแฟก็มีคนชอบมากเป็นลำดับ 2 ดังนั้นจึงอาจนำความชอบระหว่างกาแฟกับน้ำอัดลมมาพิจารณาอีกรอบหนึ่ง เพื่อหาตัวเลือกที่ชนะ และก็จะพบว่าคนที่ชอบน้ำอัดลมมากกว่ากาแฟมี6 คน แต่คนที่ชอบกาแฟมากกว่าน้ำอัดลม มีทั้งหมด 5+4=9 คน ดังนั้นกาแฟจึงสมควรเป็นเครื่องดื่มในงาน ด้วยคะแนน 9:6หรือถ้าพิจารณากรณีเฉพาะระหว่างกาแฟกับเบียร์ ก็จะเห็นว่า คนที่ชอบกาแฟมากกว่าเบียร์มี6+4=10 คน ในขณะที่คนชอบเบียร์มากกว่ากาแฟมีเพียง5 คน ดังนั้นกาแฟจึงสมควรได้รับเลือก เพราะมีคนชอบมากกว่าในอัตราส่วน10:5บทเรียนที่ได้จากตัวอย่างเหล่านี้ คือ ผลลัพธ์ของการเลือกเกิดจากการกำหนดรูปแบบการลงคะแนน และความพึงพอใจของผู้ลงคะแนน เราจึงสามารถเห็นได้ชัดว่า ถ้ากติกาเปลี่ยน ผลที่ได้ก็จะเปลี่ยนตามความวุ่นวายทั้งหลายที่กล่าวมานี้ เกิดจากการที่เราไม่ได้พิจารณาความเห็นด้านลบของผู้เลือกที่มีต่อผู้สมัคร เช่น ในกรณีที่มีผู้สมัครรับการคัดเลือกเพียงสองคน คือA กับB คนที่ชอบA มากกว่าB ก็ลงคะแนนAB ส่วนคนที่ชอบ B มากกว่า A ก็ลงคะแนนเป็น BA เพราะคะแนนของคนทั้งสองหักล้างกัน คะแนนส่วนที่เหลือก็จะเป็นของคนชนะ นี่เป็นหลักของความสมมาตรแบบสะท้อน (reflectional symmetry)แต่ในกรณีที่มีคนสมัคร 3 คน คือ A , B และ C การลงคะแนนที่เป็นABC , BCA และ CAB ก็จะหักล้างกันหมด ตามหลักสมมาตรแบบหมุน(rotational symmetry)เมื่อกติกาการเลือกตั้งในปัจจุบัน ไม่ได้พิจารณาสมมาตรแบบสะท้อน (เพราะนับคะแนนจากคนที่ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้น) นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลการคัดเลือกแตกต่างกัน ดังในกรณีที่ตัวเลือกมี3 ตัว เพราะเราไม่ได้พิจารณาสมมาตรแบบหมุนนั่นเองในการหาทางออกสำหรับเรื่องนี้ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ในศตวรรษที่18 จึงได้เสนอวิธีนับคะแนนแบบBorda เมื่อปี1770 เพื่อใช้สำหรับการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมในประเทศฝรั่งเศส โดยกำหนดคะแนนให้แตกต่างกัน สำหรับคนที่คนเลือกชอบไม่เท่ากัน เช่น ถ้ามีผู้สมัครx คน ก็ให้คนที่ได้อันดับหนึ่งได้ x คะแนน และคนที่ได้อันดับ2 , 3 , 4 , … ได้คะแนนลดหลั่นลงไปเป็น x-1 , x-2 , x-3 ตามลำดับ แล้วในที่สุดก็ให้คนที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะวิธีนี้จึงเป็นวิธีการที่ซับซ้อนขึ้น แต่ไม่สามารถใช้ได้ดี ถ้าผู้สมัครมีมากถึง31 คน เพราะตามปกติคนที่ลงคะแนนมักจะไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้สมัครทั้ง 31 คน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า การลงคะแนนจะใช้ประสบการณ์ที่หูของคนเลือกได้ยินข่าวมา และตาของคนเลือกที่เห็นภาพของคนนั้นจากที่ไกล เมื่อไม่มีข้อมูลจะช่วยในการตัดสินใจ คนเลือกบางคนก็อาจไม่ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใดเลยก็ได้ วิธีนี้จึงดีกว่าวิธีการนับ popular vote เพราะได้พิจารณาความนิยมและความไม่นิยมแล้วในการเลือกแบบBorda ถ้าใช้ตัวอย่างที่เป็นการเลือกเครื่องดื่ม (น้ำอัดลม กาแฟ และเบียร์) เพราะมีตัวเลือก3 ตัว ดังนั้นคะแนนของเครื่องดื่มที่มีคนชอบมากที่สุดจึงเท่ากับ 3 ถ้าชอบเป็นที่2 คะแนนก็เท่ากับ2 และถ้าชอบน้อยที่สุดก็ได้1 คะแนน ในที่นี้มีคน6 คนที่ชอบน้ำอัดลม กาแฟ และเบียร์ มี5 คนชอบเบียร์ กาแฟ และน้ำอัดลม และอีก4 คนที่ชอบกาแฟ น้ำอัดลม และเบียร์ดังนั้น คะแนนสำหรับน้ำอัดลมจึงเป็น (6x3)+(5x1)+(4x2) = 31 คะแนนสำหรับกาแฟ (6x2)+(5x2)+(4x3) = 34 และ คะแนนสำหรับเบียร์ (6x1)+(5x3)+(4x2) = 29การเลือกแบบBorda จึงทำให้กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับเลือก ในหนังสือเรื่อง Majority Judgment: Measuring, Ranking, and Electing ที่Michel Balinski และRida Laraki เรียบเรียง และจัดพิมพ์โดยMIT Press เมื่อปี 2010 ผู้ประพันธ์ทั้งสองได้เสนอให้สังคมทุกระดับ (ทั้งใหญ่ระดับประเทศและเล็กระดับห้องเรียน) ได้พิจารณาเรื่องการลงคะแนนเลือกตัวแทนว่า จะมีวิธีใดที่ทำให้ได้ตัวเลือกที่เที่ยงธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ในสังคมนั้น เพราะการเลือกตั้งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากของการปกครองระบบประชาธิปไตย ในตัวอย่างที่Balinski และLaraki นำเสนอ เขาได้กำหนดการให้คะแนนผู้สมัคร โดยระบุคุณภาพเชิงบรรยายที่แบ่งละเอียดเป็นระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ มีปัญหาบ้าง และรับไม่ได้เลย รวม6 ระดับ แทนการให้คะแนนเป็นตัวเลข เพราะการใช้คำในการบรรยายคุณภาพของคน สามารถสื่อความหมายได้ดีกว่าการใช้ตัวเลขดังนั้นกติกาที่คนทั้งสองเสนอจึงเหมาะสำหรับการประเมินคุณภาพของกาแฟ การแข่งขันกระโดดน้ำ การแข่งขันเต้นรำ การแข่งสเก็ตลีลา ฯลฯ เพราะคนที่ให้คะแนนล้วนมีมาตรฐานอยู่ในใจแล้ว แต่คนทั่วไปมักจะตัดสินคุณภาพของคนที่เข้าแข่งขัน อย่างไม่มีมาตรฐานมากตัวอย่างที่นำเสนอในหนังสือ คือ กรณีสมมติที่มีกรรมการ5 คน ซึ่งต้องลงคะแนนให้ผู้เข้าแข่งขัน 2 คน คือ A กับ B ดังนี้และถ้าเราเปลี่ยนคำบรรยายเป็นตัวเลข 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 จากดีเด่น จนถึงขั้นรับไม่ได้เลยตามลำดับ เราก็จะเห็นว่าA ได้10 คะแนน (6+1+1+1+1=10) และเฉลี่ยได้2 คะแนน คือ อยู่ในระดับมีปัญหา และB ได้1+2+2+2+2=9 คะแนน โดยเฉลี่ย=1.8 จึงอยู่ในระดับเกือบมีปัญหา ดังนั้น A จึงดีกว่า B เล็กน้อยแม้ว่ากรรมการ4 ใน5 คนจะชอบB มากกว่าA และคะแนนมัธยฐานของB คือ“มีปัญหาบ้าง” ในขณะที่คะแนนมัธยฐานของA คือ“รับไม่ได้”ตารางคะแนนนี้แสดงว่า A ได้คะแนนมัธยฐาน“พอใช้” และB ได้คะแนนมัธยฐานเท่ากับ “ดี” B จึงดูดีกว่า A แม้ว่าในการเปรียบเทียบระหว่าง A กับ B กรรมการ4 คน ชอบA มากกว่าB และA ได้คะแนนเฉลี่ย (6+6+3+2+2)/5=3.8 คือ เกือบดีมาก และB ได้คะแนนเฉลี่ย (5+5+4+1+1)/5=3.2 จึงอยู่ในระดับดีกว่า“พอใช้” เล็กน้อยA จึงสมควรได้รับการคัดเลือกมากกว่าBแต่ถ้ากรรมการถูกกติกาบังคับให้ลงคะแนนเพียง 2 ตัวเลือก คือ รับหรือไม่รับเท่านั้น ในการลงคะแนนแบบแรกA ก็จะได้1 คะแนน และB ได้ 4 คะแนน ดังนั้นB ก็จะชนะด้วยคะแนน4 ต่อ1ตัวอย่างดังที่ยกมานี้ แสดงให้เห็นว่า ถ้าคิดค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และคะแนนนิยม ผลการตัดสินจะไม่ได้ตัวเลือกที่เป็นคนเดียวกัน แม้ตัวอย่างที่ยกมาให้ดูจะมีคนลงสมัครเพียง2 คน เพราะถ้ามีคนสมัครจำนวนมากกว่า2 คน เกณฑ์ต่าง ๆนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันเมื่อเกณฑ์หรือกติกามีได้หลายรูปแบบBalinski และLaraki จึงได้เสนอว่าการเลือกคนที่ได้คะแนนมัธยฐานมากที่สุด น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะผู้ลงคะแนนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความเห็นที่มีหลายระดับ จึงดีกว่าการใช้คะแนนเฉลี่ยเชิงเลขคณิตและวิธีนี้ยังทำให้อิทธิพลจากภายนอกที่จะเข้ามามีอำนาจในการเลือกลดน้อยลงยกตัวอย่างในกรณีแรกถ้ากรรมการสองท่านที่ให้คะแนนว่า “มีปัญหาบ้าง” เปลี่ยนระดับคะแนนเป็น“พอใช้” B ก็จะได้คะแนนเฉลี่ยเป็น2.2 คือ ดีกว่าขั้น“มีปัญหาบ้าง” เล็กน้อย จากเดิมที่เป็น1.8 ก็ดีขึ้นเล็กน้อย ประเด็นนี้จึงอาจนำมาซึ่งการลงคะแนนแบบสมคบคิด คือ ฮั้วกัน ซึ่งก็จะทำให้การคัดเลือกไม่ตรงไปตรงมาอีกBalinski และLaraki มิได้เป็นบุคคลสองคนแรกที่เสนอให้ใช้คะแนนมัธยฐานในการเลือกผู้แทน แต่ทั้งคู่เป็นทีมแรกที่เสนอทางออกในการตัดสิน ในกรณีที่คะแนนมัธยฐานของการคัดเลือกมีค่าเท่ากัน และให้ความสำคัญในการเลือกผู้แทน โดยการจัดเกรดแสดงคุณภาพของผู้สมัครแทนการจัดอันดับ 1 ดังที่นิยมทำกันในการเลือกตั้งทั่วไปนอกจากกติกา และกฎเกณฑ์จะเป็นตัวกำหนดผลการตัดสินใจของคนหมู่มากแล้ว ปัจจัยหลักที่มีบทบาทมากในการทำให้เราตัดสินใจก็มีอีกหลายสาเหตุ เช่น อคติ ความเชื่อเก่าๆ ที่ได้จากประสบการณ์เดิม ๆ อิทธิพลของคนใกล้ชิดหรือคนรักความคาดหวังที่ผิด ๆ การโฆษณาชวนเชื่อ จนทำให้คนเลือกหลงลมปากและไปต่อไม่เป็น จึงลงคะแนนตามคำบอกเล่าของคนใกล้ชิด และสุดท้ายก็คือ การซื้อสิทธิ์ขายเสียง สาเหตุเหล่านี้จึงทำให้เราไม่เคยได้ผู้แทนในดวงใจเลย แม้เราจะใช้เหตุผลมากสักปานใด แต่คนอื่นที่มีจำนวนมากกว่าก็ใช้เหตุผลของเขาเช่นกัน จึงได้ทำให้เรารู้สึกงง เพราะไม่เข้าใจว่า เขาลงคะแนนเลือกมาได้ด้วยเหตุผลใดในการตอบข้อสงสัยนี้ นักพฤติกรรมศาสตร์ได้ให้เหตุผลว่า การเลือกที่ย้อนแย้งกับเหตุผล (ตามความเข้าใจของเรา) นั้น เกิดจากการที่สมองไม่มีเวลาเพียงพอที่จะหาเหตุผลมาช่วยในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงอาจใช้อารมณ์ที่มี ณ เวลานั้นในการเลือก เช่น ถ้ามีอารมณ์โกรธ ก็อาจจะเลือกคนที่สามารถเข้าไปจัดการเรื่องราวต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ถ้ามีอารมณ์เกลียดก็จะไม่เลือกคนที่แหกกฎ หรือถ้ามีอารมณ์กลัว ก็จะไม่เลือกคนที่จะมาแก้แค้น เป็นต้นความคิดเห็นของสังคมรอบข้างก็มีบทบาทมากในการกำหนดตัวเลือกของคนในกลุ่ม เช่น ในกรณีที่ผู้เลือกไม่มีข้อมูลอะไรมากเกี่ยวกับคน ๆ หนึ่ง เขาก็อาจจะลงคะแนนเลือกตามผู้ใหญ่ หรือผู้ที่ตนเคารพ เช่น นิสิตอาจจะเลือกตามความเห็นของอาจารย์ และลูกจ้างก็อาจจะเลือกตามนาย การโฆษณาโน้มน้าวและสร้างความเชื่อถือหรือการใส่ไคล้ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเราจะเลือกหรือจะไม่เลือกอะไร และสำหรับคนที่ต้องตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ บ่อยมาก เช่น ผู้พิพากษาหรือผู้จัดการบริษัท นักพฤติกรรมศาสตร์ได้สำรวจพบว่า คนประเภทนี้มักมีอาการเหนื่อยล้า หลังจากที่ต้องตัดสินใจมาก ๆ จึงได้รายงานในProceedings of the National Academy of Sciences, DOI:10.1073/pnas.1018033108 ว่า เช่น ผู้พิพากษา มักให้จำเลยได้รับการประกันตัวในช่วงเวลาเช้ามากกว่าในช่วงเวลาบ่าย (ซึ่งเป็นเวลาที่ท่านรู้สึกเหนื่อยล้ามากแล้ว)ความรู้ทางจิตวิทยาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีหรือไม่ดี เช่น ในสังคมที่คนยากจนมาก คนเรามักจะเลือกอะไรก็ตามที่ให้ผลตอบแทนเร็ว โดยJohn Ioannidis ในNew Scientist ฉบับวันที่22 พฤศจิกายน2014: ประวัติการทำงาน - ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย