อพวช.เปิดให้บริการ "หนึ่งวัน บนดาวอังคาร" แล้ววันนี้ พิเศษ...เข้าชมฟรี ตลอดเดือน ต.ค. 64

วันนี้ (15 ต.ค.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กลับมาเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยระยะแรกกลับมาเปิดให้บริการ 2 พิพิธภัณฑ์ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมตามปกติ พิเศษ! ต้อนรับการกลับมา เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ “หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)” ฟรี! ตลอดเดือนตุลาคม 2564 นี้นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ อพวช. พร้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป โดยในระยะแรกเปิดให้บริการ 2 พิพิธภัณฑ์ก่อน เฉพาะในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมตามปกติ โดยครั้งนี้มีความพิเศษต้อนรับการกลับมาเปิดด้วยการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ “หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)” ฟรี! ตลอดเดือนตุลาคม 2564 นี้ ทั้งนี้ เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมเรื่องความใส่ใจในการทำความสะอาด ทุกพิพิธภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าชม นอกจากนี้ ยังมีมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบเพื่อลดความแออัด เน้นการเว้นระยะห่าง และดูแลรักษาความสะอาดของชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมยึดหลักมาตรฐานระบบการคัดกรองต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเข้าชมของผู้มาใช้บริการอีกด้วย”สำหรับการกลับมาเปิดให้บริการครั้งนี้ ผู้เข้าชมจะได้สนุกไปกับ นิทรรศการ “หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)” ที่จะชวนไปสัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการด้านอวกาศ พร้อมจำลองการใช้ชีวิต 1 วัน บนดาวอังคารที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน / พบกับ กิจกรรม “Exclusive Tour with Curator” ที่จะพาผจญภัยในพิพิธภัณฑ์กับนักวิชาการแบบใกล้ชิด พิเศษในเดือนตุลาคมนี้กับการพาไปเจาะลึกที่พลาดไม่ได้ เช่น Collection Tour เปิดคลังมหาสมบัติในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้คุณได้สัมผัสแบบใกล้ชิด และ “หนึ่งวันบนดาวอังคาร” A Day On Mars พาท่องผจญภัยและสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงบนดาวเคราะห์สีแดง เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Science Show , กิจกรรม Science Dome และกิจกรรม Science Walk Rally โดยห้องกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มคน อพวช. ยังต้องมีการจำกัดจำนวนคนในแต่ละรอบสำหรับการเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19สำหรับจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ พบกับ “นิทรรศการ Wit (วิทย์) In Cases” นิทรรศการที่จะชวนเด็กๆ มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสในรูปแบบเกมแสนสนุก ไม่ว่าจะเป็นเกมส์กล ชิ้นงานปฏิกิริยาตอบสนองและการมองเห็น ชิ้นงานคณิตศาสตร์ แสง สี เสียง ไฟฟ้า และกลศาสตร์ ที่จะทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป และกิจกรรม Explorium ที่จะชวนน้อง ๆ มาสวมบทบาทเป็นนักธรรมชาติวิทยาตัวน้อย สำรวจ สืบค้น ไขความลับของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์เสมือนยังมีชีวิตอีกด้วยนอกจากนี้ ในส่วนของจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่ จะชวนไปสนุกกับกิจกรรม “Innovation Space” ที่จะพาไปเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเป็นนักประดิษฐ์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์พื้นฐานด้วยตัวเอง พัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทาง STEM Education และกิจกรรมเสริมศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.30 - 17.00 น. และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น. และสำหรับจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 09.00 -16.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 -17.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 และเพื่อความสะดวกในการเข้าชม อพวช. แนะนำให้จองเข้าชมพิพิธภัณฑ์ล่วงหน้าได้ที่ https://nsm.welovebooking.net/onecampus หรือ www.nsm.or.th