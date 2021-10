ROMY วัดเวลาในการหมุนรอบตัวเองของโลกละเอียดถึงหนึ่งในล้านวินาที

นักธรณีฟิสิกส์ได้รู้มานานแล้วว่า โลกมิได้หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสม่ำเสมอ เพราะผิวโลกมิได้เป็นหินแข็ง แต่เป็นน้ำเหลว จึงมีกระแสน้ำไหลพุ่งในทิศต่าง ๆ อย่างไม่หยุดยั้งตลอดเวลา เช่น พุ่งปะทะฝั่ง แล้วสลายตัวไปทำให้เกิดแรงกระแทก/แรงผลักที่ชายฝั่ง การเลื่อนตัวของเปลือกทวีปอย่างรุนแรง ทำให้เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหว การระเบิดของภูเขาไฟทั้งที่ผิวโลก และที่อยู่ใต้มหาสมุทร ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อการหมุน และมุมเอียงของแกนโลกทั้งสิ้น ในส่วนของลมพายุที่พัดผ่านผิวโลก ซึ่งจะเสียดสีไปกับผิว ในทำนองต้านหรือเสริมการหมุน ก็สามารถทำให้ความเร็วในการหมุนของโลกรอบตัวเอง และความเอียงของแกนหมุน เปลี่ยนแปลงได้ เพราะการเปลี่ยนตำแหน่งของมวลน้ำ และมวลดินที่ผิวโลกทำให้โมเมนต์ความเฉื่อยของโลกเปลี่ยนแปลง และโมเมนตัมเชิงมุมของโลกจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น Δ ω ∕ ω=-ΔI∕Iเมื่อIคือโมเมนตัมเชิงมุมของโลกΔI คือโมเมนตัมเชิงมุมที่เปลี่ยนωคือความเร็วเชิงมุมของโลกและΔ ωคือความเร็วเชิงมุมของโลกที่เปลี่ยนเราได้รู้มานานแล้วว่า โลกหมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลา 24 ชั่วโมง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยใช้เวลา 365 วัน โดยที่แกนหมุนของโลกเอียงทำมุม 23.45 องศากับแนวดิ่ง ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าโดยประมาณ เพราะการหมุนและการโคจรของโลกเป็นไปในลักษณะที่ไม่สม่ำเสมอ โดยจะเบี่ยงเบนไป เช่น เร็วขึ้นหรือช้าลงเล็กน้อย เพราะได้รับอิทธิพลของปัจจัยรบกวนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และถ้าจะกล่าวโดยทั่วไป โลกของเราจะหมุนช้าลงในฤดูหนาว และในฤดูร้อนโลกจะหมุนเร็วขึ้น ดังนั้น วันหนึ่ง ๆ ในแต่ละฤดู จะนานไม่เท่ากัน โดยมีตัวเลขเฉลี่ยเท่ากับ 23 ชั่วโมง 56 นาที และ 4.09053 วินาที ในหนึ่งวัน และเมื่อเส้นรอบวงของโลกมีค่าประมาณ 40,075 กิโลเมตร ดังนั้นความเร็วของวัตถุซึ่งอยู่ที่ผิวโลก ณ ตำแหน่งเส้นศูนย์สูตร จะมีค่าประมาณ 460 เมตร/วินาที หรือคิดเป็น 0.001% ของความเร็วแสงข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราจำเป็นต้องรู้ เพราะในปี 1851 (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง ชื่อ Jean Bernard Léon Foucault (อ่าน Foo-koh) ได้ทดลองนำลูกตุ้มเหล็กหนัก 28 กิโลกรัม ที่มีขนาดเท่าผลแตงโมไปแขวนที่ปลายข้างหนึ่งของลวดเหล็กที่ยาว 67 เมตร และให้ปลายอีกข้างหนึ่งของลวดขึงติดอยู่ที่เพดานของ Pantheon ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่ฝังศพของ Voltaire , Émile Zola , Jean-Jacques Rousseau และ Napoleon Bonaparte ที่กรุงปารีส แล้วปล่อยให้ลูกตุ้มเหล็กแกว่งไป-มา ในลักษณะที่เป็นอุปกรณ์ ซึ่งนักฟิสิกส์เรียก pendulumจากนั้น Foucault ได้สังเกตเห็นว่า ระนาบการแกว่งของลูกตุ้มจะค่อย ๆ เบี่ยงไปจากระนาบข้างต้นทีละน้อย ๆ ในทิศตามเข็มนาฬิกา และหลังจากที่ปล่อยให้ pendulum แกว่งเป็นเวลาครึ่งวัน Foucault ก็ได้พบว่า ระนาบได้เบนไปจากระนาบเดิมเป็นมุมมากถึง 11 องศาผลการทดลองนี้สามารถอธิบายได้ว่า เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง เพราะขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเชิงมุม ω ⃗ ลูกตุ้มขณะแกว่งก็มีความเร็ว v ⃗ ดังนั้น ระบบก็จะถูกแรง Coriolis กระทำเพิ่มเข้ามา นอกเหนือจากแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อลูกตุ้มเองแล้ว และแรง Coriolis นี้เอง (ซึ่งมีค่าที่ขึ้นกับ ω ⃗) จะเป็นแรงที่ดันให้ระนาบการแกว่งของลูกตุ้ม pendulum เบี่ยงเบน ดังนั้นการวัดมุมเบี่ยงเบนก็จะทำให้เรารู้ความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกได้ (นี่เป็นเทคโนโลยีการวัดความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลก เมื่อ 170 ปีก่อน) และเป็นการทดลองที่ได้สนับสนุนความคิดของ Galileo Galilei ที่ว่า “โลกมิได้อยู่นิ่ง แต่เคลื่อนที่” ทว่า Galileo ไม่สามารถพิสูจน์โดยการทดลองให้สันตะปาปาทรงเห็นได้อย่างจะ ๆ ดังนั้นการอ้างต่าง ๆ ของ Galileo จึงปราศจากคนเชื่อถือFoucault (1829-1861) มีบิดาเป็นเจ้าของร้านขายหนังสือที่กรุงปารีส ในวัยเด็ก Foucault เคยตั้งใจว่าจะประกอบอาชีพเป็นหมอ แต่เมื่อได้เห็นเลือดของคนป่วยในปริมาณมาก เวลาถูกผ่าตัด เขาก็รู้ว่าอาชีพแพทย์มิใช่เป็นอาชีพในฝันของเขาอีกต่อไป จึงตัดสินใจเปลี่ยนไปเรียนฟิสิกส์แทน เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้เข้าทำงานที่หอดูดาวในกรุงปารีส (Paris Observatory) ในตำแหน่งนักดาราศาสตร์Foucault ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานหลายเรื่อง ที่สำคัญ ๆ เช่น ในปี 1850 ได้ไปทำงานร่วมกับ Armand Hippolyte Louis Fizeau ในการวัดความเร็วแสง โดยใช้วงล้อที่ขอบของมันมีฟันเฟืองเป็นจำนวนมาก แล้วได้หมุนวงล้อ เพื่อให้แสงพุ่งผ่านช่องว่างระหว่างซี่ฟันเฟือง ไปสะท้อนที่กระจกราบ เพื่อให้แสงกลับมาสู่ฟันเฟืองอีกครั้งหนึ่ง การปรับความเร็วในการหมุนของวงล้อที่มีฟันเฟือง และการรู้ระยะทางระหว่างฟันเฟืองกับกระจกราบ สามารถช่วยให้คนทั้งสองวัดความเร็วของแสงได้จากนั้น Foucault ก็ได้ทดลองวัดความเร็วของแสงในน้ำ เพื่อพิสูจน์ให้รู้ชัดว่า แสงเป็นคลื่นหรือแสงเป็นอนุภาค เพราะคนที่เชื่อว่าแสงเป็นคลื่นก็มักจะอ้างว่า ความเร็วแสงในน้ำจะมีค่าน้อยกว่าความเร็วแสงในอากาศ แต่คนที่เชื่อว่าแสงเป็นอนุภาค กลับเชื่อในผลตรงกันข้าม คือ ความเร็วแสงในน้ำจะมีค่ามากกว่าความเร็วแสงในอากาศดังนั้นเมื่อ Foucault รู้วิธีวัดความเร็วแสง เขาจึงได้ประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ในการวัดความเร็วแสงในตัวกลางต่าง ๆ และได้พบในปี 1850 ว่า ความเร็วแสงในน้ำ มีค่าน้อยกว่าความเร็วแสงในอากาศ (และความเร็วแสงในอากาศเอง ก็ยังน้อยกว่าความเร็วแสงในสุญญากาศยิ่งขึ้นไปอีก)ผลงานที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของ Foucault คือการได้พบว่า เส้นสเปกตรัมสีดำเส้นหนึ่ง ในแถบสเปกตรัมแสงจากดวงอาทิตย์ แสดงให้รู้ว่า บนดวงอาทิตย์มีธาตุ sodiumผลงานที่ทำให้ Foucault มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ การสามารถพิสูจน์ได้ว่า โลกหมุน ผลงานเหล่านี้ทำให้เขาได้รับเหรียญ Copley Medal และได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสมาคม Royal Societyณ วันนี้ นักฟิสิกส์มีอุปกรณ์ชนิดใหม่ที่ใช้วัดความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกได้ ชื่อ ROMY เพราะอุปกรณ์นี้สามารถวัดความเร็วและมุมเอียงที่แกนโลกทำกับแนวดิ่งได้ละเอียดมาก ROMY เป็นโครงการวิจัยที่มี Heiner Igel ซึ่งเป็นนักธรณีแผ่นดินไหว แห่งมหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilian ที่ Munich เป็นหัวหน้า อุปกรณ์มูลค่า 100 ล้านบาทนี้ สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ได้เวลาผิวโลกและภายในโลกมีการเปลี่ยนแปลง เพราะการวัดของ ROMY ใช้เวลาไม่นาน ดังนั้นผลที่ได้จึงสามารถช่วยในการปรับปรุงการทำงานของระบบ GPS ให้ได้ประสิทธิภาพดีและแม่นยำขึ้น นอกจากนี้ ROMY ยังช่วยให้นักฟิสิกส์ได้ตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ Einstein ด้วย เพราะในปี 1918 Josef Lense และ Hans Thirring ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย ได้ใช้ทฤษฎีของ Einstein คำนวณพบว่า เวลาโลกหมุนรอบตัวเอง ปริภูมิเวลา (space-time) ในบริเวณรอบโลกจะบิดเบี้ยว แม้จะน้อยนิด แต่ ROMY ที่มีความไวสูงมากก็สามารถจะวัดหาค่าได้เพราะ ROMY มีความไวสูงในการตรวจจับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ปรากฏการณ์นี้ นอกจากจะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้ว ข้อมูลที่ได้ ยังจะทำให้เราสามารถรู้โครงสร้างภายในของโลกได้ดีขึ้นด้วย และหวังจะใช้ ROMY ในการค้นหาแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ใต้พิภพ เช่น น้ำมันและแก๊ส ตลอดจนถึงการมีความคาดหวังจะสามารถได้ยินเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ และดาวอังคารก็ได้ด้วย จึงนับว่า ROMY มีคุณค่าและประโยชน์ยิ่งกว่าระบบกล้องโทรทรรศน์วิทยุ (radio telescope) ที่จำเป็นต้องใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุหลายกล้องติดตั้ง ณ บริเวณต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้ทำงานประสานกันเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่มีฐานยาวเพียงกล้องเดียว (Very Long Baseline Interferometry ; VLBI)ROMY ทำงานได้โดยใช้หลักการแทรกสอดของแสงเลเซอร์ในอุปกรณ์แทรกสอดแบบ Sagnac (Sagnac interferometer) ที่นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Georges Sagnac ได้สร้างไว้ตั้งแต่ปี 1913 ตัวอุปกรณ์ประกอบด้วยแผ่นวัสดุรูปกลมที่สามารถหมุนได้รอบจุดศูนย์กลาง และที่ขอบของแผ่นมีกระจกราบติดอยู่ 4 แผ่น จากนั้นก็ฉายแสงเลเซอร์ไปกระทบแผ่นกระจกราบแผ่นแรก ซึ่งจะแบ่งแสงออกเป็นสองส่วน ให้เคลื่อนที่แยกจากกันในสองทิศทางที่ตั้งฉากกัน ไปกระทบแผ่นกระจกราบอีก 2 แผ่น จากนั้นให้แสงทั้งสองส่วนสะท้อนที่กระจกราบ แผ่นที่ 4 ซึ่งถ้ามุมตกกระทบของแสงทุกครั้งเป็น 45 องศา แสงทั้งสองส่วนก็จะเคลื่อนที่เป็นวงสี่เหลี่ยม แต่มีทิศสวนกัน แล้วมารวมกันที่กระจกราบแผ่นแรก ซึ่งถ้าระยะทางและเฟสของคลื่นทั้งสองแตกต่างกัน การแทรกสอดของแสงก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่แผ่นวัสดุ ซึ่งรองรับกระจกราบอยู่นิ่ง ทางเดินของคลื่นทั้งสองเวลามารวมกันจะมีความยาวเท่ากัน แต่เมื่อแผ่นวัสดุที่รองรับกระจกราบหมุนรอบตัวเอง แสงลำหนึ่งจะใช้เวลานานกว่าแสงอีกลำหนึ่ง ในการเดินทางครบรอบ ดังนั้นเฟสของคลื่นทั้งสองจึงแตกต่างกัน และทำให้เกิดภาพการแทรกสอดSagnac ได้ใช้อุปกรณ์ที่เขาออกแบบนี้ในการพิสูจน์ว่า ether มีจริง แต่เขาไม่พบ อุปกรณ์ของเขาจึงถูกเมินเฉย จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็มีนักฟิสิกส์บางคนได้หันมาใช้หลักการของ Sagnac ในอุปกรณ์ ROMY อีก และได้พบว่า เวลาที่แสงทั้งสองลำเดินทางไปตามสองเส้นทางที่แตกต่างกัน จะใช้เวลาที่แตกต่างกัน คือเทคโนโลยีระดับไฮเทคนี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จนกระทั่งเมื่อ 30 ปีก่อนนี้ เพราะนักทดลองยังไม่มีกระจกราบที่สะท้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่วน ω เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่ได้จากการรวมความเร็วเชิงมุมของแผ่นวัสดุกับความเร็วเชิงมุมในการหมุนรอบตัวเองของโลก ดังนั้นจึงมีค่าเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับเวลา และเพราะแสงเลเซอร์ที่ใช้ในการทดลองเดินทางครบรอบเป็นวง ดังนั้น เราจึงเรียก ring laserROMY สามารถวัดความเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนแปลงของโลกได้ละเอียดถึง 1 ในล้านส่วน (ซึ่งหมายความว่า ถ้าความเร็วเชิงมุมจริงของโลกมีค่า 1 ล้าน ROMY ก็จะวัดได้แตกต่างไม่เกิน 1)งานออกแบบอุปกรณ์ ROMY ส่วนที่เป็นเลเซอร์นั้น เป็นความรับผิดชอบของ Ulrich Schreiber นักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัย Munich และเมื่อโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก European Research Council (คณะกรรมการวิจัยยุโรป , ERC) Schreiber ได้ออกแบบให้ ROMY มีโครงสร้างเป็นรูปทรง 4 ด้าน (tetrahedron) เหมือนปิระมิด แต่วางหงาย โดยมีขอบทั้งหมด 6 ขอบ และแต่ละขอบมีความยาว 12 เมตร เพราะรูปทรงนี้มีทั้งหมด 4 หน้า ดังนั้นแทนที่จะใช้วง 4 วงในการทดลอง Schreiber ได้ใช้วงเพียง 3 วง โดยแต่ละวงมี 3 ด้าน (คือ ด้านข้างของ tetrahedron) ก็มากเพียงพอที่จะรู้ทิศและความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกแล้วการก่อสร้าง ROMY ได้เริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคม 2016 และสำเร็จลุล่วงในอีก 6 เดือนต่อมา จากนั้นก็ได้เริ่มการทดลองปล่อยแสงเลเซอร์ เพื่อให้มั่นใจว่า รูปทรงของ tetrahedron ต้องไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า tetrahedron จะหมุนรอบตัวเองไปด้วยความเร็วมากหรือน้อยเพียงใด (คือ ความยาวของขอบ tetrahedron จะต้องยืดออกหรือหดเข้าไม่เกิน 3 ไมโครเมตร หรือ 0.003 มิลลิเมตร)เมื่อทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อม ROMY ก็สามารถจะบอกได้ว่า โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาแตกต่างกันวันละกี่ไมโครวินาที และแกนหมุนได้เคลื่อนย้ายไปจากตำแหน่งเดิมเป็นระยะทางกี่เซนติเมตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะโลกได้รับแรงโน้มถ่วงทั้งจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ซึ่งมีค่าไม่คงที่ เพราะแรงทั้งสองขึ้นกับระยะทางระหว่างโลกกับดาวทั้งสอง นอกจากนี้ก็ยังขึ้นกับมวลของน้ำแข็งที่อยู่ที่ขั้วโลกทั้งสองด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผิวโลกมีผลกระทบโดยตรงต่อระยะทางระหว่างสถานที่ต่าง ๆ บนโลก นี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องพิจารณาเวลาจะยิงจรวดนำวิถี ให้พุ่งสู้เป้าได้อย่างแม่นยำ และข้อมูลที่ได้ยังจะช่วยระบบ GPS ให้สามารถทำงานสื่อสารระหว่างดาวเทียมกับสถานีต่าง ๆ บนผิวโลกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งปัจจุบันระบบ GPS ได้ข้อมูลต่าง ๆ จาก VLBI ที่ต้องใช้เวลานานเป็นวัน เพื่อปรับแก้ข้อมูลให้ถูกต้อง แต่ ROMY ทำงานได้เร็วกว่ามาก เพราะสามารถให้ข้อมูลได้แทบในทันทีที่ ROMY ลงมือวัดประเด็นที่เป็นข้อเสียของ ROMY คือ การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในตัวอุปกรณ์เอง เช่น เวลาอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน ทำให้ความยาวของวงแสงเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ วัสดุที่ใช้ทำฐานของ ROMY จึงทำด้วย Zerodur ซึ่งเป็นแผ่น ceramic ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนในอดีตผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหวมักสนใจการเลื่อนตำแหน่งของเปลือกโลกในแนว x , y , z แต่คลื่นแผ่นดินไหวยังสามารถทำให้เปลือกโลกหมุนได้ด้วย ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของ Charles Richter ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดมาตรวัดความรุนแรงของเหคุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งแต่เมื่อปี 1958 ว่า เราอาจไม่ต้องพิจารณาการหมุนของเปลือกโลกเลย แต่เมื่อถึงวันนี้ ประเด็นเรื่องการหมุนของเปลือกโลกได้เข้ามาทำให้นักออกแบบอาคารต้องคำนึงถึงด้วยเวลาจะออกแบบตึกอาคารให้ปลอดภัยณ วันนี้ ROMY ซึ่งมีแขนของวงแสงยาว 12 เมตร กำลังทำงานอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ส่วนที่ New Zealand ก็มีวงแสง G-O ซึ่งมีแขนยาว 3.5 เมตร ที่ Italy มีวงแสง GINGERino ที่มีแขนยาว 3.6 เมตร และวงแสง GINGER ที่มีแขนยาว 6 เมตร ซึ่งวงแสงเหล่านี้ มีพื้นที่ต่าง ๆ กัน เพราะถ้าจะให้อุปกรณ์มีความไวมาก วงแสงที่ใช้ก็จะต้องมีพื้นที่มาก แต่ข้อเสียของอุปกรณ์ก็มี เพราะขนาดที่ใหญ่ของวงแสงจะทำให้การควบคุมสภาพแวดล้อมที่จะมารบกวนวงแสงให้มีค่าคงตัวเป็นเรื่องยากการพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ในอนาคต คือ ต้องทำให้อุปกรณ์นี้สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ดี เช่น ใกล้ภูเขาไฟ หรือใกล้แหล่งทรัพยากรใต้ดินที่ต้องสงสัยว่ามีน้ำ หรือน้ำมัน หรือแร่ และใช้ใยแก้วนำแสง (fiber optic loop) ที่อาจจะยาวถึง 5 กิโลเมตร มาทำวงแสงเลเซอร์ในประเด็นราคาของเทคโนโลยีนี้ ผู้ประดิษฐ์คิดว่าไม่เกิน 100 ล้านบาท/เครื่อง ซึ่งนับว่าแพงกว่าอุปกรณ์วัดคลื่นแผ่นดินไหวทั่วไป และถ้าใช้อุปกรณ์นี้ค้นหาแหล่งน้ำมันหรือแก๊สใต้พิภพ นักสำรวจก็อาจจะต้องใช้ตัววัด (sensor) ประเภทนี้มากถึง 100 เครื่อง วางเรียงกันเป็นแถว เพื่อรับคลื่นแผ่นดินไหวที่มาจากแดนไกล หรือคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดการทดลองระเบิดปรมาณูของชาติมหาอำนาจ และถ้าเป็นไปได้ Igel กับ Schreiber ก็คาดหวังว่าอุปกรณ์ ROMY ของเขาจะเป็นอุปกรณ์ต้นแบบที่ทำให้โลกมีวงแสงเลเซอร์ตรวจดูสภาพความเป็นไป และการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายของเปลือกโลกได้อย่างละเอียด และอย่างตลอดเวลาประวัติการทำงาน-ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความ "โลกวิทยาการ" จาก "ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน" ได้ทุกวันศุกร์