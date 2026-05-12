“จุลพันธ์” รมว.แรงงาน มอบนโยบายประกันสังคม เร่งกู้ความเชื่อมั่น ขยายความคุ้มครองแรงงานยุคใหม่ ยกระดับความปลอดภัย ป้องกันโรค และยกระดับการให้บริการให้ครอบคลุมทุกมิติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา รวมถึงมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ณ ห้องประชุมสมเกียรติฉายะศรีวงศ์ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้กระทรวงแรงงานสามารถนำไปพัฒนานโยบายและกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยกว่า 24 ล้านคน

นายจุลพันธ์ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้ได้มอบนโยบายร่วม 3 องค์ประกอบหลักของระบบประกันสังคม ให้แก่คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และสำนักงานประกันสังคม โดยกำหนดแนวคิดและเน้นย้ำ 4 ภารกิจสำคัญ ได้แก่ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความโปร่งใส การขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนเปิดโอกาสให้ Plattform Worker , Gig Worker เข้าสู่ระบบประกันสังคม การยกระดับมาตรการความปลอดภัย อาชีวอนามัย การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ รวมถึงระบบฟื้นฟูแรงงานกลับเข้าสู่การทำงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลระยะยาว และยกระดับการให้บริการให้ครบคลุมทุกมิติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า การบริหารกองทุนโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ภาพลักษณ์องค์กรจะได้รับผลกระทบจากประเด็นการสื่อสารในสังคม พร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายยึดหลัก “โปร่งใส ตรวจสอบได้” และสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกันตนด้านการขยายฐานผู้ประกันตน ที่ประชุมฯ ให้ความสำคัญกับแรงงานแพลตฟอร์มและ Gig Workers ซึ่งปัจจุบันมีไรเดอร์กว่า 300,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแตะ 1 ล้านคนใน 3–5 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกัน ยังเร่งผลักดันแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้อง ผ่านการบูรณาการระหว่างกรมการจัดหางาน และสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ ในด้านสิทธิประโยชน์ รัฐมนตรีแรงงาน สั่งเดินหน้า “Quick Wins” โดยเฉพาะสิทธิรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่สามารถเพิ่มประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้ทันที โดยไม่กระทบเสถียรภาพกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมยอมรับว่าระบบ SSO Core ยังมีปัญหา และอยู่ระหว่างเร่งวิเคราะห์สาเหตุและจัดทำแผนแก้ไข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงประเด็น “สูตร CARE” รัฐมนตรีระบุว่าจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ทั้งผู้มีส่วนได้และส่วนเสียก่อนตัดสินใจ โดยพร้อมรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจในฐานะผู้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี สำหรับแนวคิดผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานประกันสังคม ผมอยากให้มีความเป็นอิสระปลอด
จากการเมือง และยกระดับความเป็นมืออาชีพของฝ่ายลงทุน แม้รูปแบบองค์กรยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม จะเดินหน้าตามระเบียบเดิม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน จะมีการประชุมในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เพื่อกำหนดโรดแมปการเลือกตั้งต่อไป

นายจุลพันธ์ รมว.แรงงาน กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงแรงงานพร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม รวมถึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีความมั่นคง โปร่งใส ทันสมัย และเป็นที่พึ่งของพี่น้องผู้ใช้แรงงานได้อย่างแท้จริง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ได้รับหลักประกัน และสวัสดิการที่เหมาะสม ในทุกช่วงชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป











