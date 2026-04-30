สวนลุมฯ คึกคัก กทม. ชูพื้นที่สุขภาพ CPF สนับสนุนจอ LED–ครูสอนแอโรบิก

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เดินหน้าพัฒนาสวนลุมพินี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มุ่งยกระดับสู่ “พื้นที่สุขภาพสำหรับคนเมือง” ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายได้ง่าย สนุก และต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกิจกรรมแอโรบิก ณ ลานแอโรบิกสวนลุมพินี ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมาก
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้แคมเปญ “เต้นให้สุด แล้วหยุดที่โปรตีน” โดยมอบจอ LED ขนาดใหญ่ ภาพและเสียงคมชัด ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมมองเห็นผู้สอนแอโรบิกได้อย่างทั่วถึง พร้อมสนับสนุนผู้สอนและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์การออกกำลังกายของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชน โดยสวนลุมพินีถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่มีผู้มาใช้บริการวันละนับหมื่นคน
 
“การสนับสนุนจากภาคเอกชนในหลายส่วน ช่วยให้ประชาชนได้รับประสบการณ์การออกกำลังกายที่ดีขึ้น และเข้าถึงกิจกรรมได้มากขึ้น กิจกรรมนี้เป็นอีกตัวอย่างของความร่วมมือเพื่อประชาชน เมื่อคนสุขภาพดี เมืองก็จะดีไปด้วย” ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร กล่าว
 
ด้านนางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายตลาดกลาง CPF กล่าวว่า  CPF ยินดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสนับสนุนทั้งจอ LED และผู้สอนแอโรบิก เพื่อเพิ่มความสนุกและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
 
“เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มจากชีวิตประจำวัน ทั้งการออกกำลังกายและการกินที่ดี โดยเฉพาะโปรตีนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของร่างกาย เมื่อทำควบคู่กันจะช่วยสร้างสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน” นางสาวอนรรฆวี กล่าว
 
นอกจากนี้ CPF ยังให้ความสำคัญกับผู้สอนแอโรบิก ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม โดยสนับสนุนผู้สอนในทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เพื่อสร้างบรรยากาศการออกกำลังกายที่สนุก เข้าถึงง่าย และจูงใจให้ประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ สวนลุมพินีจัดกิจกรรมแอโรบิกทุกวัน โดยวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 18.00–20.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 17.00–18.00 น.
 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ สะท้อนการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง และส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน


















