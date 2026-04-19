ABAC เปิดเวที “Dean’s Private Table” ดึง 8 คณบดีแนะแนวลึก ปั้นเยาวชนสู่ Global Entrepreneur

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดโอกาสนักเรียน-ผู้ปกครองพูดคุยตัวต่อตัวกับคณบดี 8 คณะ เจาะเส้นทางเรียน-ธุรกิจ พร้อมชูหลักสูตรปั้น Startup และผู้นำสู่ตลาดโลก จำกัดที่นั่งเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น
โอกาสสร้างอนาคตของคุณ! "Dean's ABAC Private Table" เจาะลึกเพื่อสร้างอนาคตไปกับคณบดี 8 คณะ ที่พร้อมปั้นคุณสู่การเป็น Global Entrepreneur มุ่งสู่การเป็น Leader in the Global Market
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เตรียมจัดกิจกรรมสุด Exclusive แห่งปี "Dean’s ABAC Private Table" ภายใต้แนวคิด "Shape Your Future with ABAC" พื้นที่พิเศษที่จะพาน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลายและผู้ปกครอง ก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้แบบเดิม ๆ สู่เส้นทางการเป็นเจ้าของธุรกิจและนวัตกรระดับโลก
ทำไมพลาดไม่ได้?
พบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของคณบดีจาก 8 คณะชั้นนำ ที่จะมาให้คำปรึกษา และร่วมวางแผนอนาคตแบบเจาะลึก พร้อมตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนและการทำงานในอนาคต:
•คณะเทคโนโลยีอาหาร ชีวภาพ และนวัตกรรม (FBI): นวัตกรและ Start-up ในธุรกิจอาหารแห่งอนาคต
•คณะนิติศาสตร์ (LAW): กฎหมายธุรกิจยุคใหม่และการเป็นที่ปรึกษากฎหมายระดับสากล
•คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME): ปั้นทักษะผู้นำและการบริหารในยุคดิจิทัล
•คณะศิลปศาสตร์ (ARTS) : ยกระดับทักษะภาษาเพื่อธุรกิจ และการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในเวทีสากล
•คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ARCH): ออกแบบไอเดียให้เป็นธุรกิจสร้างสรรค์
•คณะแพทยศาสตร์ (MD): Global Doctors นวัตกรรมทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพยุคใหม่ ที่พร้อมรับมือกับเทคโนโลยีสุขภาพแห่งอนาคต
•คณะนิเทศศาสตร์ (Com Art): นักสร้างสรรค์คอนเทนต์และนักสื่อสารกลยุทธ์ดิจิทัล
•คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering Sci & Tech): วิศวกรที่ไม่ใช่แค่ผู้ออกแบบ แต่เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่มีวิสัยทัศน์ในยุค New Energy
ไฮไลท์สุดพิเศษภายในงาน
•Private Talk: พูดคุยแบบตัวต่อตัวกับคณบดี เพื่อวางแผนเส้นทางการเรียนตามความชอบและความถนัด
•Startup & Entrepreneur Focus: เจาะลึกหลักสูตรที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่พร้อมแข่งขันในระดับสากล
•Exclusive Scholarship: ปรึกษาข้อมูลทุนการศึกษา Exclusive ที่จัดเตรียมไว้ให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนี้เท่านั้น
•A Global Network of Partners: เข้าถึงความร่วมมือในระดับสากล (Global Partnerships) กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด
รายละเอียดกิจกรรม
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 - 18.00 น.
สถานที่: SCBX NEXT TECH ชั้น 4, Siam Paragon
ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด สำหรับน้อง ๆ ที่อยากดีไซน์อนาคตของตัวเอง และมองหาโอกาสในการเป็น Startup รุ่นใหม่ ไม่ควรพลาดงานนี้!
สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่: https://forms.gle/cm144XLZVkocDGyaA
เพราะอนาคตของคุณ... เริ่มต้นที่นี่ Shape Your Future with ABAC!