สำนักงานประกันสังคม เร่งช่วยเหลือเหตุลูกจ้างโรงโม่หินเสียชีวิต จากการทำงานพร้อมดูแลสิทธิทายาทเต็มที่

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 เวลา 14.50 น. เกิดอุบัติเหตุภายในสถานประกอบการโม่หินแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี โดยลูกจ้างผู้ประสบเหตุเสียหลักล้ม ถูกลูกกลิ้งของเครื่องโม่หินดึงเสื้อเข้าไปพันกับสายพาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ภายหลังทราบเหตุได้มีความห่วงใย
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการโดยเร่งด่วนให้ นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด ควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทของผู้เสียชีวิตโดยทันที
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวประกอบกิจการเหมืองหิน โม่ บด และย่อยหินเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง อยู่ในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พบผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นางสาวมินจิราภรณ์ ช้างเผือก พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ส่งผลให้ทายาทผู้เสียชีวิตมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย ได้แก่ ค่าทำศพจำนวน 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 10 ปี และเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผล รวมวงเงินกว่า 8 แสนบาท
ทั้งนี้ ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อประสานนายจ้าง รวมถึงชี้แจงสิทธิ และอำนวยความสะดวกให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมอย่างเร่งด่วน
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ย้ำว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมดำเนินการดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกจ้างรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน อันเป็นการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต และคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกกรณี