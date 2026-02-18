สพฐ. สั่งเข้มดูแลความปลอดภัย ปิดเรียนฉุกเฉิน 20 โรงเรียนในสังกัด หลังเหตุคนร้ายหลบหนีในปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั่งเข้มดูแลความปลอดภัยประกาศปิดเรียนฉุกเฉิน 1 วัน โรงเรียนในสังกัดกว่า 20 แห่งหลังเหตุคนร้ายหลบหนีในพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า จากกรณีสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดปทุมธานีประกาศปิดเรียนฉุกเฉิน 1 วัน เนื่องจากมีเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธปืนหลบหนีในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นั้น ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยนักเรียนและครูในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มอบหมาย สพฐ. ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน สพฐ. จึงสั่งการให้ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นสำคัญ
จากการติดตามสถานการณ์ พบว่า หลังจากผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวทราบเหตุที่เกิดขึ้น ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีการแจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ 1 วัน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มอบหมายให้ครูส่วนหนึ่งดูแลประชาสัมพันธ์การหยุดเรียนให้นักเรียนที่ไม่ทราบข่าวบริเวณหน้าประตูโรงเรียน แจ้งบุคลากรดูแลด้านความปลอดภัยปิดประตูเข้า-ออกโรงเรียน ส่วนครูที่อยู่บ้านพักในโรงเรียนช่วยตรวจตราดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด สำหรับสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนพักนอน ผอ.โรงเรียนได้กำกับดูแลพร้อมคุณครูและหน่วยรักษาความปลอดภัย ร่วมกันลาดตระเวน ดูแลตรวจตราคนเข้า-ออก อย่างเข้มงวด สอดส่องดูแลจุดล่อแหลมภายในโรงเรียน ปิดประตูหลังทั้งหมด และกำชับให้นักเรียนอยู่ภายในหอพักตลอดระยะเวลาในช่วงกลางคืน และให้ออกจากหอพักมาทานอาหารและเรียนหนังสือได้หลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าเกิดความปลอดภัยแล้ว
นอกจากนี้ สพฐ. มีความห่วงใยสวัสดิภาพของนักเรียนและครูทุกคน จึงได้กำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ประสานทุกโรงเรียนในการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย โดยแจ้งให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ประเมินสถานการณ์ และดำเนินการป้องกันเหตุตามมาตรการฯ รวมถึงแจ้งพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อประเมินสถานการณ์และให้กำลังใจโรงเรียน และติดตามความคืบหน้าของข้อมูลในพื้นที่เป็นระยะ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบทันที และวางแผนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถอดบทเรียนจากเหตุที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา และเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
ทั้งนี้ รายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี ที่ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 มีจำนวน 16 โรง ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดบ่อทอง 2.โรงเรียนวัดลำมหาเมฆ 3.โรงเรียนสามวาวิทยา 4.โรงเรียนวัดบัวขวัญ 5.โรงเรียนคลองลากค้อน 6.โรงเรียนวัดสุทธาวาส 7.โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 8.โรงเรียนวัดบ่อเงิน 9.โรงเรียนวัดจันทาราม 10.โรงเรียนคลองลาดช้าง 11.โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 12.โรงเรียนสังฆรักษบำรุง 13.โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 14.โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 15.โรงเรียนสี่แยกบางเตย และ 16.โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง (วงษ์กล้าแข็ง) ขณะที่โรงเรียนในสังกัด สพม.ปทุมธานี ปิดเรียนจำนวน 4 โรง ได้แก่ 1.โรงเรียนบัวแก้วเกษร 2.โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 3.โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ และ 4.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี