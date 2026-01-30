อุตสาหกรรมไทยร่วมขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืน รับมือวิกฤตความมั่นคงทางอาหารโลก

ความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของประชากรส่งผลให้ทรัพยากรทางการเกษตรลดลง อีกทั้งยังกระทบต่อการผลิตอาหารทั่วโลก หลายประเทศให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การลดการใช้สารเคมี และการส่งเสริมเกษตรกรรมแบบหมุนเวียน ซึ่งไม่เพียงช่วยรักษาดินและน้ำ แต่ยังช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทย ภาคการเกษตรถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะในระดับชุมชน ภาคอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
โรงงานสุรารวงข้าวตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของชุมชน จึงได้ริเริ่มโครงการ เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้ กับเกษตรกรในพื้นที่ ดังนี้
โรงงานสุรารวงข้าวธนภักดี จังหวัดเชียงใหม่ – โครงการให้ความรู้ด้านการทำน้ำหมักชีวภาพ
โรงงานสุรารวงข้าวธนภักดีจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงานเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยและยั่งยืน
โรงงานสุรารวงข้าวมงคลสมัย จังหวัดอุตรดิตถ์ – โครงการ “เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อชุมชน”
โรงงานสุรารวงข้าวมงคลสมัยร่วมมือกับชุมชนบ้านผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการส่งเสริมการปลูกข้าวสายพันธุ์ดี (กข85) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม โครงการนี้ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการเพาะปลูก และสร้างรายได้ให้เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงงานและชุมชนในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง
โรงงานสุรารวงข้าวอธิมาตร จังหวัดบุรีรัมย์ – โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
โรงงานสุรารวงข้าวอธิมาตรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยส่งเสริมแนวคิด "ฐาน 4 พอ" ได้แก่ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้การทำเกษตรแบบยั่งยืนผ่านการปลูกพืชหมุนเวียน การเลี้ยงสัตว์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยในการลดการพึ่งพิงปัจจัยภายนอก และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบ
การมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โครงการของโรงงานสุรารวงข้าวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีเครื่องมือ ความรู้ และทักษะ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน