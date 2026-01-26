ฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ ลาดกระบังพุ่งสูงสุด เช้านี้คุณภาพอากาศเริ่มกระทบสุขภาพ

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 07.00 น. พบค่าเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ 39.4 มคก./ลบ.ม. สูงกว่าค่ามาตรฐาน โดยหลายเขตอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เขตลาดกระบังมีค่าสูงสุด 53.1 มคก./ลบ.ม. แนวโน้มฝุ่นเพิ่มขึ้น แนะประชาชนสวมหน้ากาก ลดกิจกรรมกลางแจ้ง และเฝ้าระวังอาการผิดปกติ
วันนี้ (26 ม.ค.) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 53.1 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองแขม 52 มคก./ลบ.ม.
3 เขตตลิ่งชัน 48.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองจอก 48.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตทวีวัฒนา 47.6 มคก./ลบ.ม.
6 เขตคลองสามวา 47.5 มคก./ลบ.ม.
7 เขตสายไหม 47 มคก./ลบ.ม.
8 เขตประเวศ 45.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางรัก 44.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตมีนบุรี 43.7 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางซื่อ 43.6 มคก./ลบ.ม.
12 เขตดอนเมือง 43.3 มคก./ลบ.ม.
1.กรุงเทพเหนือ
34.5 - 47 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2.กรุงเทพตะวันออก
33 - 53.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3.กรุงเทพกลาง
32.8 - 43 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
4.กรุงเทพใต้
28.6 - 44.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
5.กรุงธนเหนือ
30.7 - 48.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6.กรุงธนใต้
31.1 - 52 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ข้อแนะนำสุขภาพ:คุณภาพอากาศระดับสีส้ม: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก
ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร
เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์