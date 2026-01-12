โรชเดินหน้าต่อเนื่อง ผนึกกำลังมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มอบชีวิตใหม่และ “24 รอยยิ้ม” แก่เด็กในภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (Operation Smile Thailand) สนับสนุน โครงการศัลยกรรมต่อเนื่องระยะยาว 50 รอยยิ้ม ณ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ เพื่อมอบทุนในการผ่าตัดที่จำเป็นแก่เด็กและครอบครัวในพื้นที่ภาคเหนือ โดยได้รับทุนสนับสนุน จากโครงการ โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค (Roche Children’s Walk 2025)
พิธีมอบทุนจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมี คุณมิไฮ อีริเมสซู กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณแมทธิว โคทส์ ผู้จัดการทั่วไป โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว เป็นตัวแทนส่งมอบการสนับสนุนโครงการ “ผ่าตัดแบบต่อเนื่องไม่จำกัดระยะเวลา จำนวน 24 รอยยิ้ม” ให้แก่ นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พลังแห่งความกล้าหาญจากชุมชนบนดอย
การสนับสนุนครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ แผลไหม้รุนแรง หรือความผิดปกติของนิ้วมือ/นิ้วเท้า มักอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชุมชน ชนบท หรือ บนพื้นที่สูง (บนดอย/บนเขา) การขาดแคลนสารอาหารหรือการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ของบิดามารดาในช่วงตั้งครรภ์อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง
"เราได้พบกับครอบครัวผู้ป่วยหลายครอบครัว ที่ลูกหลานต้องเดินทาง อย่างยากลำบาก จากหมู่บ้านบนดอยเพื่อมาถึงโรงพยาบาล" คุณมิไฮ อีริเมสซู กล่าว "ความกล้าหาญและ ความมุ่งมั่นของเด็กๆ เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การบริจาคนี้จึงไม่ใช่เพียง การให้ทุน แต่คือการมอบโอกาสให้เด็กๆ ได้กลับมา ยิ้มได้ ทานอาหารได้ตามปกติ มีความมั่นใจ และเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ"
ภูมิหลังโครงการโรช ชิลเดรนส์ วอล์ค (Roche Children's Walk) – 22 ปีแห่งความผูกพัน
โครงการ Roche Children's Walk เป็นกิจกรรมระดมทุนที่ขับเคลื่อนโดยพนักงานโรชทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการช่วยเหลือ เด็กผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก สำหรับปี พ.ศ. 2568 นี้ พนักงานโรช หน่วยธุรกิจการตรวจวินิจฉัย และหน่วยธุรกิจยา ได้ร่วมกันระดมทุนรวมกับเงินสมทบจากบริษัทเป็นจำนวน 1,220,000 บาท โดยเงินจำนวน 610,000 บาท ได้รับการมอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการผ่าตัดประมาณ 24 เคส (24 รอยยิ้ม)
คุณแมทธิว โคทส์ กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ‘OneRoche’ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและชุมชน นอกเหนือจากนวัตกรรม ทางการแพทย์ เรายังให้ความสำคัญกับมิติทางสังคมและจิตใจ เพื่อส่งต่อการดูแลและรอยยิ้ม ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอย่างทั่วถึง"
มุมมองจากภาคีความร่วมมือ
นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า "โครงการผ่าตัดต่อเนื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคเหนือ เนื่องจากเราเป็น โรงพยาบาลศูนย์ที่ให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล การสนับสนุนจากโรชและมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ทำให้เราสามารถขยายการเข้าถึงการผ่าตัดที่มีความชำนาญสูงได้อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณจากใจจริง แทนผู้ป่วยทุกราย"
คุณพนิดา พรหมจรรยา ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม กล่าวว่า "รอยยิ้มที่สร้างขึ้น แต่ละครั้งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่อง จากโครงการ โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค ช่วยให้เราวางแผนการรักษาได้ในระยะยาว เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน"
นางสาวฤทัยวรรณ ศิลปาจารย์ หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารองค์กร บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า "พวกเราภูมิใจที่ทุกๆปี กิจกรรมระดมทุนที่เราทำ กับพนักงาน ในโครงการ Roche Children's Walk ได้กลายเป็นเงินทุนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ชีวิตจริง เมื่อได้เห็นภาพเด็กๆ ที่จะได้รับโอกาสนี้ มันเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา ทำงานเพื่อสังคมต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง"
การสนับสนุนโครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของโรชในการสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
กิจกรรม “โรช ชิลเดรนส์ วอล์ค - Roche Children’s Walk” ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งปี ที่ประสบความสำเร็จ และโรช ยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจในการช่วยเหลือและสนับสนุน เด็กด้อยโอกาส ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ การจัดกิจกรรม “โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ - Roche Children’s Walk” อย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นแสดงถึงความตั้งใจของโรช ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กในระดับประเทศและนานาชาติ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากพนักงานโรชทั่วโลกแสดงถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และความเชื่อมั่นในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในทุก ๆ กิจกรรมของโรช
เรื่องราวของเด็กๆที่ได้เข้าโครงการศัลยกรรมต่อเนื่องระยะยาว 50 รอยยิ้ม ณ โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์
น้องมัดหมี่
น้องมัดหมี่ วัย 2 ปี 8 เดือน ปัจจุบันน้องอาศัยอยู่กับน้า ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลัก เนื่องจากคุณแม่แท้ ๆ ไม่สามารถเลี้ยงดูน้องได้ ขณะที่คุณพ่อมีปัญหาส่วนตัว น้าทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง และรับดูแลน้องมัดหมี่ด้วยความรัก
น้องมัดหมี่เกิดมาพร้อมภาวะเพดานโหว่ รวมถึงภาวะนิ้วติดและนิ้วเกิน ระหว่างตั้งครรภ์ คุณแม่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ ทำให้น้องคลอดก่อนกำหนดโดยการผ่าคลอด และต้องอยู่ในตู้อบ เป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ หลังคลอด คุณหมอที่โรงพยาบาลได้แนะนำให้ครอบครัวพาน้อง เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ก่อนการรักษา น้ากังวลใจว่าน้องโตขึ้นจะถูกเพื่อนล้อเลียน หรือเกิดปมด้อยในใจ
น้องมัดหมี่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขเพดานครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ และยังได้รับการรักษา ผ่าตัดนิ้วติดจากโครงการของมูลนิธิฯ
วันนี้ น้ารู้สึกดีใจ และขอขอบคุณคุณหมอ ทีมแพทย์ พยาบาล มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม รวมถึงผู้บริจาคทุกท่าน ที่ร่วมกันมอบโอกาส เปลี่ยนแปลงชีวิต และสร้างอนาคตที่สดใสให้กับน้องมัดหมี่
น้องออนิว
น้องออนิว วัย 4 ขวบครึ่ง มีภาวะเพดานโหว่ อาศัยอยู่กับครอบครัวในจังหวัดพะเยา มีพี่ชาย 1 คน ในช่วงแรกหลังคลอด คุณแม่ยังไม่ทราบว่าน้องออนิวมีภาวะเพดานโหว่ จนสังเกตว่าน้อง ดูดนมได้ยากมีเสียงแปลก ๆ และเมื่อร้องไห้จึงเริ่มเห็นความผิดปกติ ทำให้คุณแม่รู้สึกท้อใจและกังวล อย่างมาก อีกทั้งมีประวัติภาวะเดียวกันในครอบครัวจึงยิ่งเป็นห่วงว่าน้องจะพูดไม่ชัดในอนาคต
แพทย์จากโรงพยาบาลเชียงคำ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่น้องคลอดได้ส่งตัวน้องออนิวมา รับการรักษา ต่อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และน้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไข เพดานโหว่เมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ ปัจจุบันแพทย์พบว่าน้องมีน้ำคั่งในหูชั้นกลาง จึงแนะนำให้ ผ่าตัดเพื่อป้องกันผลกระทบระยะยาว ขณะนี้น้องออนิวยังอยู่ระหว่างการฝึกพูดอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวมีความหวังว่าน้องจะพัฒนาการพูดได้ดีขึ้น และขอบคุณทีมแพทย์และทุกฝ่าย ที่ร่วมดูแลน้องอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับ กิจกรรม “โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ - Roche Children’s Walk”
กว่า 128 ปี ที่ โรช เป็นองค์กรที่ใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และการรักษาผู้ป่วยทั่วโลก เพราะทั้งโรช ไทยแลนด์ และ โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) เรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือ “Doing now what patients need next” โรช ชิลเดรนส์ วอลค์ เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มจากพนักงานของโรช ที่มีจิตอาสา ที่ต้องการจะช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลก เพื่อได้มีการเข้าถึงโภชนาการ การศึกษา ความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้ทัดเทียมกับเด็กทั่วๆไป
เกี่ยวกับ โรช
โรชก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1896 ในเมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยา ที่มีชื่อเสียงรายแรกๆ และเติบโตขึ้นจนเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็น ผู้นำระดับโลกในด้านการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย โรชแสวงหาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดค้นและพัฒนายา รวมถึงการวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงและช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลก โรชยังเป็นผู้บุกเบิก ด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อการดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างดีที่สุด โรชร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก เพื่อร่วมผนึกกำลังผสมผสานจุดแข็งในด้านการวินิจฉัยและเภสัชกรรมเข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากการปฎิบัติงานทางคลินิก
เพื่อเป็นการตระหนักถึงความพยายามของเราในการดำเนินงานตามมุมมองภาพรวมระยะยาว ในทุกสิ่งที่เราทำ โรชได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในอุตสาหกรรมยา โดยดัชนี ความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน รางวัลนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเรา ในการปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นของทุกประเทศที่เราทำงาน
Genentech บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกของโรช กรุ๊ป โดยมีโรชเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ในบริษัท ชูไก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.roche.com