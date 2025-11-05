แสงตะคันส่องใจกลางงานลอยกระทง เชิงสะพานกรุงเทพ สะท้อนความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(5 พ.ย. 68) เวลา 19.00 น. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง (เชิงสะพานกรุงเทพ) ประจำปี 2568 และร่วมพิธีจุดตะคันถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตธนบุรี ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ณ บริเวณโรงเจบ้วนชุนตั๊ว (เชิงสะพานกรุงเทพ) เขตธนบุรี
ในการนี้ ประธานในพิธีกล่าวคำถวายอาลัย หน้าพระฉายาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นนำตะคันวางบริเวณจุดที่จัดเตรียมไว้ โดยใช้แสงจากตะคันเป็นสื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อปวงชนชาวไทย
สำหรับตะคัน หมายถึงประทีปหรือเครื่องให้แสงสว่างในดินแดนล้านนาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อาณาจักรสุโขทัยกำลังเจริญรุ่งเรือง โดยพบตะคันชนิดที่มีฐานสูง หรือตั้งบนฐานสูงที่เรียกว่าทวน ทำจากดินเผาแล้วชุบน้ำเคลือบสีขาวหรือสีเขียวให้สวยงาม จึงเป็นไปได้ว่าตะคันชนิดนี้ถูกทำขึ้นใช้ หรือนำมาใช้ในเมืองสุโขทัย ซึ่งติดต่อสัมพันธ์กันกับล้านนา เมื่อจะใช้ตะคัน มักใส่น้ำมันหรือเทียนลงไปเป็นเชื้อเพลิง เติมไส้ที่ทำด้วยด้ายฟั่น ไส้ตะคันส่วนที่จมลงในเชื้อเพลิงนี้นิยมทำให้เป็นสามแฉก เรียกกันว่าตีนกา การจุดตะคันบูชาพระรัตนตรัย จึงเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และสรรเสริญคุณของบุรพการี โดยบูชาด้วยประทีป หมายถึงความสว่างไสวในชีวิต อาจเปรียบได้กับปัญญาที่ส่องทางให้เราข้ามผ่านพ้นอุปสรรค ความคับหมองใจ ความข้องใจ โรคภัยไข้เจ็บ และขจัดความมืดให้พ้นไปจากชีวิตของเรา