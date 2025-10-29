“คาราวานซีพีเอฟ ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน" จ.นครสวรรค์ ร่วมกับ เทศบาลนครนครสวรรค์ และซีพีเอฟ ส่งต่ออาหารคุณภาพ-ราคาพิเศษ พร้อมสนับสนุนกีฬามวย "ศึก CPF มวยมันส์สนั่นโลก"

จังหวัดนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จัดงาน “คาราวานซีพีเอฟ ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน" ส่งเสริมให้ชาวนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าถึงอาหารคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ในราคาพิเศษ ชวนร่วมภาคภูมิใจใน “ศิลปะการชกมวย” กับการแข่งขัน “ศึก CPF มวยมันส์สนั่นโลก”
ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์อาหารสดและแปรรูปแบรนด์ CP รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทในเครือซีพีเอฟมาลดราคา 20 - 40% รวมกว่า 300 รายการ ทั้งแบรนด์ห้าดาว (FIVE STAR) เชสเตอร์ (Chester's) ซีพี-เมจิ (CP-Meiji) และ STAR COFFEE ตลอดจนอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร เจอร์ไฮ (JerHigh) และจินนี่ (Jinny) รวมถึงพันธมิตรทั้ง TRUE และ Lotus's มาร่วมกันจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน พร้อมร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ - 1 พ.ย. 2568 ช่วงเวลา 09.00 – 20.00 น. ณ ลานหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ (ถ.อรรถกวี)
ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เชิญชวนผู้สนใจร่วมภาคภูมิใจใน “ศิลปะการชกมวย” กับการแข่งขัน “ศึก CPF มวยมันส์สนั่นโลก” โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชิงแชมป์สภามวยโลกแห่งเอเชีย (WBC ASIA) พร้อมด้วย นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานอำนวยการโครงการ และ ดร.พงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ เขตประเทศอินเดีย ชมฟรีในวันที่ 29 พ.ย. ถ่ายทอดสดทางช่อง True4U (ช่อง24) ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ./