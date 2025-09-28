“รมช.องอาจ” เปิดงาน SARABURI 1 Award 2025 ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กสระบุรี

“รมช.องอาจ” เปิดงาน SARABURI 1 Award 2025 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ภายใต้แนวคิด “เด็กสระบุรี 1 เรียนดี มีความสุข เป็นที่ 1”
นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา SARABURI 1 Award 2025 “วันแห่งเกียรติยศ สพป.สระบุรี เขต 1” ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเชิดชูเกียรติและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของจังหวัดสระบุรี
โดยมีคณะผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและท้องถิ่นเข้าร่วม อาทินายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธนกฤษ อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายภาณุพงค์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระบุรี รวมถึงนางสาวดรุณี มูลคำมูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายองอาจ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้แนวคิด “เด็กสระบุรี 1 เรียนดี มีความสุข เป็นที่ 1” โดยกำหนดนโยบายสำคัญเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย การคิดคำนวณที่แม่นยำ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning การสร้างพลังอ่อนหรือ Soft Power ให้กับแต่ละโรงเรียน การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย
นอกจากนี้ยังมีจุดเน้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน โดยมุ่งสร้างบรรยากาศการเรียนที่มีความสุข การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีมาตรฐาน การปลูกฝังคุณธรรมและความเข้มแข็งผ่านกระบวนการลูกเสือ รวมถึงการยกระดับผลการประเมินทั้ง PISA และ O-NET ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
“การดำเนินงานทั้งหมดนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนที่สอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ 2568–2569 รวมถึงแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการสร้างเด็กไทยให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีศักยภาพแข่งขันได้ และพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง”นายองอาจ กล่าว