"สมศักดิ์" เตะบอลอำลาตำแหน่งเจ้ากระทรวงหมอ ลั่นวีคหน้ามาเล่นอีก เตรียมสนับแข้งเต็มที่ หวั่นถูกล้างแค้น

"สมศักดิ์" เตะบอลอำลาตำแหน่งเจ้ากระทรวงหมอ สัปดาห์จ่อมาร่วมเตะอีกในนามประชาชน เล็งเตรียมสนับแข้ง-ขามาเต็มที่ หวั่นถูกล้างแค้น หลังอยู่ในตำแหน่งไม่มีใครกล้าดวล
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2568 ที่สนามฟุตบอลกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตะบอลร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่ และผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่ออำลาตำแหน่ง รมว.สธ. โดยมีปลัด สธ.มอบพวงมาลัยและผู้บริหารรวมถึงบุคลากรร่วมมอบดอกกุหลาบ
นายสมศักดิ์ระบุว่า สัปดาห์หน้ายังมาลงสนามอีกในนามของประชาชน รูปแบบของการเล่นกีฬาคงเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะว่าลงสนามในนาม รมว.สธ.ไม่ค่อยมีใครมาคุมผมมาเตะผมหรอกกลางสนาม แต่สัปดาห์หน้าก็ต้องใส่สนับแข้งสนับขามาเต็มที่ มิฉะนั้นแล้วคงมีใครคิดอาฆาตแค้นเตรียมล้างแค้นผมก็ต้องระวังแน่นอนในสัปดาห์หน้า
ถามว่ามาเตะฟุตบอลที่สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุขบ่อยหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า มาวันจันทร์และพุธ อย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งต้องออกกำลังกายสองวัน มิฉะนั้นจะเกิดโรคอ้วน เล่นกีฬาวันละ 30-45 นาที ก็รับประทานคาร์โบไฮเดรตได้ 2 คาร์บ