โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จัดหลักสูตรฝึกอบรม “การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” ยกระดับการผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เผย ในยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์ ช่วยผ่าตัด (Robotic - Assisted Surgery : RAS) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผ่าตัดรักษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ทางการแพทย์ รวมทั้ง ความแม่นยำในการผ่าตัดของมือหุ่นยนต์ ที่บังคับโดยศัลยแพทย์ไปในส่วนที่เข้าถึงได้ยาก ช่วยทำให้มีความแม่นยำ ในการผ่าตัดมากขึ้น เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีหลังการผ่าตัด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลราชวิถี ถือเป็นหน่วยงานหลักในสังกัด กรมการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในกระทรวงสาธารณสุขที่นำร่องด้าน การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ เพื่อศึกษาพัฒนาการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาที่ซับซ้อน และการผ่าตัดรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งในปัจจุบันการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นำมาใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคที่ต้องอาศัยการผ่าตัดที่ซับซ้อนในหลายระบบได้ เช่น โรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ มะเร็งต่อมลูกหมาก, โรคระบบโสต ศอ นาสิก ได้แก่ โรคของต่อมทอลซิล และมะเร็งที่โคนลิ้น, โรคในระบบศัลยศาสตร์ ได้แก่ โรคมะเร็งตับ และลำไส้ใหญ่, โรคในระบบนรีเวช ได้แก่ เนื้องอกมดลูก และโรคในระบบหัวใจและทรวงอก เป็นต้น
นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิและเป็นสถาบันต้นแบบด้านการรักษาพยาบาล การวิจัย และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic-Assisted Surgical Training Program) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้งานระบบหุ่นยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพสูงในระบบบริการสุขภาพของประเทศ อีกทั้ง สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการสุขภาพในอนาคต
ผศ.(พิเศษ) นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรฝึกอบรมการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic-Assisted Surgical Training Program) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมการใช้หุ่นยนต์ ช่วยผ่าตัด โดยมีรูปแบบการฝึกอบรม ดังนี้ 1.หลักสูตรฝึกอบรมด้านการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดขั้นพื้นฐาน (Basic Program) ลักษณะการเรียนการสอน เป็นการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์ และการฝึกปฏิบัติผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator) 2.หลักสูตรฝึกอบรมด้านการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ระดับกลาง (Intermediate Program) ลักษณะการเรียนการสอน เป็นการบรรยายเชิงลึก และ Cadaveric Workshop เพื่อฝึกการผ่าตัดในสภาพใกล้เคียงจริง โดยผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการอบรมด้านการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดขั้นพื้นฐาน (Basic Program) มาก่อน 3.หลักสูตรฝึกอบรมด้านการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ขั้นสูง (Advanced Program) ลักษณะการเรียนการสอน เป็นการบรรยายเชิงลึก การสังเกตการณ์ หรือเข้าช่วยผ่าตัดจริงในห้องผ่าตัด และการอภิปรายวิเคราะห์ขั้นตอนการผ่าตัด โดยผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการอบรมด้านการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระดับกลาง (Intermediate Program) มาก่อน ทั้งนี้ หลักสูตรฝึกอบรมการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic-Assisted Surgical Training Program) จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเพื่อนัดหมายวันอบรม ได้ที่ : งานถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและถ่ายทอด โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02 206 2900 ต่อ 60117 หรือ 60118