โนโว นอร์ดิสค์ ประกาศความสำเร็จของโครงการ “Affordability Project” 3 ปี แห่งการขับเคลื่อนยกระดับการดูแลโรคเบาหวานในไทย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (“โนโว นอร์ดิสค์”) ยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านโรคเบาหวานในวันนี้ ด้วยการประกาศความสำเร็จของ "Affordability Project" โครงการริเริ่มที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ซึ่งเริ่มขึ้นด้วยความร่วมมือกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับมือกับปัญหาเบาหวานที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยอย่างแข็งขัน ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสำนักนิเทศระบบการแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน





เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีความรุนแรงในประเทศไทย ด้วยอัตราการเกิดโรคที่ร้อยละ 10.2[1] และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 300,000 คนต่อปี[2] ที่น่ากังวลคือเกือบร้อยละ 14 ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยมาเป็นโรคยังไม่ได้รับการรักษา[3] โครงการ Affordability Project จึงมุ่งเน้นที่การเพิ่มการเข้าถึงการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ การปรับปรุงมาตรการตรวจวินิจฉัยโรค และการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศจุดเด่นของโครงการ:● ความสำเร็จในการคัดกรอง: โครงการได้คัดกรองบุคคล 53,000 คน ทั่ว 13 เขตสุขภาพ ใน 21 จังหวัด ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และช่วยขยายการตรวจหาเบาหวานในประชากรที่เข้าถึงการบริการได้ยาก● การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์: มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์รวม 7,000 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำแนวปฏิบัติการจัดการเบาหวานที่มีประสิทธิภาพไปใช้ การฝึกอบรมนี้ครอบคลุม 100 โรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย โดยผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับโรคเบาหวานกว่า 15,000 คน ซึ่งได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึก สามารถควบคุมระดับค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมในเลือด (ค่า HbA1C) ได้● โครงการควบคุมระดับน้ำตาล: โครงการควบคุมระดับน้ำตาลแบบเข้มข้นมีผู้ใช้ชีวิตร่วมกับโรคเบาหวานเข้าร่วม 5,000 ราย โดยเกือบร้อยละ 70 ของผู้ป่วยสามารถลดระดับ HbA1c ได้ทุกครั้งที่มาพบแพทย์ และร้อยละ 28 บรรลุเป้าหมายการรักษา นับเป็นผลลัพธ์ที่โดดเด่นอย่างยิ่งนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความสำเร็จนี้ว่า “บุคลากรทางการแพทย์เป็นหัวใจสำคัญเสมอในการรักษาโรคที่ต้องอาศัยการดูแลแบบบูรณาการอย่างโรคเบาหวาน ซึ่งโครงการ Affordability Project เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าภาครัฐสามารถร่วมมือกับพันธมิตรในภาคเอกชนเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้อย่างไร”ด้าน นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเสริมว่า “โรงพยาบาลราชวิถีเป็นสถาบันหลักในการดำเนินโครงการตลอดสามปีที่ผ่านมา ด้วยทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของเรา โรงพยาบาลได้บูรณาการการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน”ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ และประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่าผู้ป่วยเบาหวานมักมีภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆ ร่วมด้วย ซึ่งทำให้ภาครัฐมีภาระค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งกระทบกับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในระยะยาว โดยโครงการ Affordability Project มีส่วนสำคัญในการช่วยฝึกอบรมบุคลากรการแพทย์ และส่งต่อองค์ความรู้ไปยังแพทย์ประจำบ้านทั่วประเทศในการดูแลผู้ป่วย และยังมีการจัดทำ e-learning ต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไปเภสัชกรหญิงสรีน่า คริสต์โตดูลาคริส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะเพื่อการเข้าถึงยาและความยั่งยืน โนโว นอร์ดิสค์ ย้ำถึงเบื้องหลังความสำเร็จว่า “ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินงานโครงการ Affordability Project เราได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการทำให้การดูแลเบาหวานเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับคนไทย ซึ่งเกิดจากการผนึกความร่วมมือกับหุ้นส่วนในระบบสุขภาพของทางภาครัฐ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางแบบบูรณาการที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับโรคเบาหวาน เรากำลังร่วมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นในประเทศไทย”นอกจากผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น โครงการนี้ยังมีผลกระทบทางบวกต่อศรษฐกิจไทย เนื่องจากประมาณการว่าโรคเบาหวานสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 375,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพีไทย[4] การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากเบาหวาน แต่ยังนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของไทยในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก รศ.พิเศษ นพ.สถิตย์ นิรมิตมหาปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ และพญ.อรยา กว้างสุขสถิต ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ปิดฉากความสำเร็จความร่วมมือโครงการ "Affordability Project" ในการยกระดับชีวิตผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย” และการดำเนินงานของกรมการแพทย์ รวมถึงได้มีการนำเสนอการดำเนินงานคลินิกโรคหัวใจ ไต และเมแทบอลิซึม (Cardio-Renal-Metabolic Clinic: CRM Clinic) ที่โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลแบบบูรณาการสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วน เบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจอื่นๆ ซึ่งสะท้อนถึงก้าวต่อไปในการพัฒนาการดูแลสุขภาพของประเทศเกี่ยวกับ โนโว นอร์ดิสค์:โนโว นอร์ดิสค์ เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำระดับโลก ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2466 และมีสำนักงานใหญ่ในประเทศเดนมาร์ก โดยมีพันธกิจในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะโรคเรื้อรังร้ายแรง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในด้านโรคเบาหวาน ด้วยการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา รวมถึงบุกเบิกนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ขยายการเข้าถึงยารักษาโรค มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาโรคเพื่อผลลัพธ์ที่ดี ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานประมาณ 77,400 คน ใน 80 ประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 170 ประเทศทั่วโลก สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ novonordisk.com หรือ Facebook, Instagram, X, LinkedIn และ YouTube._____________________________แหล่งอ้างอิง:Thailand - International Diabetes Federation [Internet]. 