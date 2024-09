แพทย์-จิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ เตือนครั้งสุดท้ายให้ สธ.ระงับฉีดวัคซีน mRNA ทุกชนิด หลังมีข้อมูลผลกระทบมากกมาย

วันนี้(23 ก.ย.) กลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ได้ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงปลัดกระทรวง และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข สำเนาเรียน สื่อมวลชน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด มีใจความดังนี้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขยังคงสนับสนุนให้มีการฉีด mRNA ที่บริษัทยาหลอกว่าเป็นวัคซีน ให้กับผู้บริโภคชาวไทยอยู่นั้นบัดนี้มีข้อมูลสนับสนุนมากมายว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมิได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัย มีการปนเปื้อนยีนก่อมะเร็ง และก่อให้เกิดผลกระทบกับร่างกายของผู้ที่ได้รับยาฉีดดังกล่าวมากมาย จนมีการแนะนำไม่ให้ฉีดยาดังกล่าวให้กับทุกคน ในมลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาทั้งนี้ มีการฟ้องร้องเอาผิดบริษัทยาที่ให้ข้อมูลเท็จโดยอัยการของมลรัฐแคนซัส ด้วยทั้งนี้ปัจจุบัน การระบาดของโรคโควิด ได้ยุติลงแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแล้ว เชื้อกลายพันธุ์จนหมดความรุนแรงแล้ว มีวิธีการรักษาโควิดที่มีประสิทธิภาพที่ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้แล้ว ประกอบกับการที่มีข้อมูลชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมิสามารถป้องกันการแพร่เชื้อ มิสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ทั้งนี้ในการดำเนินการใดๆทางการแพทย์นั้น การยึดถือความปลอดภัยของผู้ป่วย (First Do No Harm) หรือ คำปฏิญาณของ “ฮิปโปเครติส” (Hippocratic Oath) ถือเป็นหลักการสำคัญของจรรยาบรรณทางการแพทย์ ที่แพทย์ทุกคนต้องปฏิบัติตาม นอกเหนือจากนั้นท่านมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคมิให้ได้รับผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยา การระงับการฉีดผลิตภัณฑ์ mRNA ทุกตัวจึงเป็นสิ่งที่ท่านต้องกระทำโดยทันที มิเช่นนั้นท่านอาจเข้าข่ายการกระทำผิดละเลยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่น อันเป็นความผิดอาญามีโทษถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการได้ หลายท่านที่จะเกษียณราชการหรือโยกย้ายตำแหน่งในเวลาไม่นานนี้พึ่งระลึกไว้ว่า ผู้ที่มีหน้าที่รับตำแหน่งต่อจากท่านนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เช่นกัน หากเขาไม่ดำเนินการตามเสนอย่อมมีความผิดเช่นกัน แต่การที่เขาดำเนินการนั้นจะทำให้ให้ท่านมีความผิดฐานประมาทเลินเล่อทันทีดังนั้นเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภค และปกป้องท่านเองมิให้กลายเป็นผู้กระทำความผิดจึงขอให้ท่านรีบดำเนินการ “ขอให้ระงับการฉีด mRNA ทุกชนิดทันที”ทั้งนี้ได้ส่งเอกสารข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับอันตรายและคำหลอกลวงของบริษัทยาข้างต้นมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้วกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ลิงค์อ้างอิงคำปฏิญาณของ “ฮิปโปเครติส” (Hippocratic Oath)เอกสารทั้งหมดที่ยื่นหน่วยงานต่างๆ