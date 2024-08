กทม. ร่วมยินดี Bangkok Pride คว้ารางวัลองค์กรส่งเสริมสิทธิ LGBTQIA+ จากฝรั่งเศส

วันนี้ (5 ส.ค.) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีมอบรางวัล Paris International Prize for the Rights of LGBTQIA+ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลที่มีชื่อเสียงและองค์กรที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เขตบางรักพิธีมอบรางวัล Paris International Prize for the Rights of LGBTQIA+ ถือกำเนิดในปี 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเป็นความร่วมมือของสมาคมนายกเทศมนตรีที่พูดภาษาฝรั่งเศสระหว่างประเทศและคณะลูกขุนที่เชี่ยวชาญเรื่องสิทธิที่เท่าเทียมกัน พิธีดังกล่าวจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 17 พฤษภาคม เนื่องในโอกาสวันยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนสองเพศและคนข้ามเพศสากล โดยมีนายกเทศมนตรีกรุงปารีสและผู้แทนสองคนจากคณะลูกขุนดังกล่าวเป็นประธานร่วมกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งมอบให้กับบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและสมาคมที่ส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก โดยรางวัลแต่ละรางวัลจะมอบพร้อมกับเงินบริจาคจำนวน 5,000 ยูโรทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายรองรับการสมรสของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกกันว่า “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” ตลอดจนการจัดงานเทศกาลไพรด์ประจำปี ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญของไทยในสร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมสำหรับผู้ชนะในปี 2024 นี้ ประกอบด้วย รางวัลแห่งชาติฝรั่งเศส ได้แก่ เฆเรมี คลามี-เอโดรซ์ (Jeremy Clamy-Edroux) นักรักบี้ชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นนักรักบี้คนแรกที่พูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับการรักร่วมเพศของเขา โดยหลายคนมองว่าเขาเป็นแบบอย่างของ LGBTQIA+ ในโลกของกีฬา รางวัล Francophone Award ได้แก่ สมาคม Shams France ผู้นำความร่วมมือกับสมาคมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคน LGBTQIA+ ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสซึ่งกำเนิดในมาเกร็บและตะวันออกกลาง และรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ Bangkok Pride ผู้จัดงาน Bangkok Pride โดยร่วมกับสมาคมสายรุ้งแห่งประเทศไทย ชุมชน Pride ในพัทยา กำกับและขับเคลื่อนองค์กรโดย Bangkok Pride ซึ่งจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 โดยถือเป็นการจัดงานติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ bangkokpride.org