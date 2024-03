คนไทยพิทักษ์สิทธิ์ฯ ร้องดีอีปรับปรุงศูนย์ต้านข่าวปลอม พร้อมแก้ไขข้อมูลเท็จ

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (Fake News) และแก้ไขข้อมูลเท็จที่ศูนย์ฯ เผยแพร่ โดยมี ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดีอีเอส ออกมารับเรื่อง ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการประชาชน ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้จดหมายเปิดผนึกปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗เรื่อง ขอให้ปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ต้านข่าวปลอมและแก้ไขข้อมูลเท็จที่ศูนย์ฯ เผยแพร่เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถสิ่งที่ส่งมาด้วย๑. เมื่อศูนย์ต้านข่าวปลอมปล่อยข่าวปลอมซะเอง๒. คำพิพากษาของศาลมลรัฐเทกซัสคดีเลขที่ 4:21-cv-01058-Pตามที่ท่านมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ “ศูนย์ต้านข่าวปลอมประเทศไทย” ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้นั้น ปัจจุบันพบว่าแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ ไม่เข้าใจกระบวนการหาความจริง ไม่เข้าใจกาลามสูตร จนเป็นผลให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับสังคม อาทิ การเผยแพร่ข่าวเรื่อง “ข่าวปลอม อย่าแชร์! อย.แพ้คดี หลังไฟเซอร์ถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน”(๑) นั้นเป็นการให้ข่าวเท็จทั้งนี้ อย.ที่แพ้คดีมิใช่ อย.ของไทยแต่เป็น FDA องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ที่แพ้คดี โดยองค์กรบุคลากรทางการสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อความโปร่งใส Public Health and Medical Professionals for Transparency(๒) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลของมลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่บริษัทไฟเซอร์ได้ยื่นขออนุญาตใช้ยา “โคเมอร์เนตี” กับ FDA โดยศาลของมลรัฐเทกซัสได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ (๓) พิพากษาให้ FDA ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ที่เว็บไซต์ของ องค์กรบุคลากรทางการสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อความโปร่งใส Pfizer 16+ Documents - Public Health and Medical Professionals for Transparency (phmpt.org) (๔) ทั้งนี้ ได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานโดยอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกว่าสามพันคน โดยมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวแล้วที่ Investigations Archives - DailyClout (๕) ทั้งนี้ รายงานที่มีการเผยแพร่ได้ตีแผ่ความฉ้อฉลกลโกงของบริษัทไฟเซอร์ที่จงใจปกปิดผลข้างเคียงจากยาฉีดโคเมอร์เนตีของตนไว้ โดยกลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ได้มอบเอกสารรวบรวมรายงานดังกล่าว “War Room / DailyClout Pfizer Documents Analysis Reports”(๖) ให้ไว้กับกรมควบคุมโรคแล้ว ข้อมูลเหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของสาธารณชนในการรับการฉีดวัคซีน mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ การที่ศูนย์ต้านข่าวปลอมในสังกัดของท่าน ให้ข้อมูลเท็จต่อสังคมจึงเป็นการสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้บริโภคจึงขอให้ท่านให้ข่าวแถลงคำขอโทษ และ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลข่าวสารเท็จของท่านโดยด่วน มิเช่นนั้นท่านอาจตกเป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ (๑) (๒) ได้อนึ่ง การดำเนินงานที่ผิดพลาดของศูนย์ต้านข่าวปลอมในสังกัดของท่านแสดงให้ถึงความด้อยประสิทธิภาพในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงของศูนย์ฯ จึงเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนการแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ใหม่ดังนี้๑. ยกเลิกการอ้าง “แหล่งข้อมูล” ไม่ว่าจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยให้ความสำคัญกับหลักฐาน ข้อเท็จจริงมากกว่า “คำกล่าวอ้าง” แม้ว่าคำกล่าวอ้างนั้นจะมาจาก “ผู้เชี่ยวชาญ” อันเป็นการดำเนินงานตามหลัก “กาลามสูตร” (๗)๒. ให้พิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งสองด้านมิใช่รับฟังข้อมูลแต่เพียงด้านเดียว ทั้งนี้ในกรณีของเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ท่านสามารถติดต่อขอรับข้อมูลจากทางกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ได้ที่ https://www.thaipithaksith.com/ (๗)๓. ไม่ใช้แหล่งข่าวจาก “ผู้กระทำผิด” การถามผู้กระทำความผิดว่าท่านกระทำผิดจริงหรือไม่ ย่อมไม่ใช่วิธีในการหาความจริงที่ดี ในกรณีของวัคซีน หน่วยงานของท่านขอข้อมูลจาก “บริษัทยา” อันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยในเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผลประโยชน์ซ่อนเร้น” ได้๔. ให้ข้อเท็จจริงกับสังคมทั้งสองด้านพร้อมทั้งข้อสรุป มิใช่ “ฟันธง” บอกแต่ข้อสรุปแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสนับสนุน “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน” อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดสังคมอุดมปัญญา มิใช่สังคม “เผด็จการทางความคิด” ที่รัฐต้องเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเสมอจึงเรียนมาเพื่อให้ท่านดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วและแถลงข่าวขอโทษประชาชนในความผิดที่หน่วยงานของท่านได้ก่อด้วยจักเป็นพระคุณกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ลิงค์อ้างอิง(๑) ข่าวปลอม อย่าแชร์! อย. แพ้คดี หลังไฟเซอร์ถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน > ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (antifakenewscenter.com) (ลบหน้าเว็บไปแล้ว)(๒) https://phmpt.org/ (๓) https://phmpt.org/pfizer-court-documents/ (๔) https://phmpt.org/pfizer-16-plus-documents/ (๕) https://dailyclout.io/pfizer-and-moderna-reports/ (๖) https://dailyclout.io/product/war-room-dailyclout-pfizer-documents-analysis-volunteers-reports/ (๗) https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=20&A=4930&Z=5092 (๘) https://www.thaipithaksith.com/