"ชลน่าน" ควง "อุ๊งอิ๊ง" ตรวจความพร้อมก่อนคิกออฟ บัตร ปชช. รักษาทุกที่

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่ รพ.จตุรพัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจเช็กระบบประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ใบสั่งยา/ใบสั่งแล็บออนไลน์ , การแพทย์ทางไกล เภสัชกรรมทางไกล การนัดหมายออนไลน์ ส่งยาและเวชภัณฑ์ที่บ้าน Health Rider และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยช่วงบ่ายจะมีการตรวจความพร้อม รพ.จุรีเวช ที่เป็น รพ.เอกชนในพื้นที่ เซ็นทรัลแล็บ สหคลินิกบ้านคุณหมอ และ รพ.ร้อยเอ็ดตามลำดับ เพื่อเตรียมคิกออฟนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในช่วงเย็น 17.00 น. วันนี้ที่หอโหวด 101นพ.ชลน่าน กล่าวว่า อ.จตุพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด มีความพร้อมและเข็มแข็งในการผลักดันนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ภายใน Quick Win 100 วัน จึงเลือกเป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดนำร่องคิกออฟ ที่สำคัญคือมีความพร้อมทุกด้าน รวมถึงใจพี่น้องชาวร้อยเอ็ดที่พร้อมจะรับนโยบายดีๆ ความพร้อมของฝ่ายสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 จนถึงพี่น้อง อสม. ทั้งนี้ จาก 30 บาทรักษาทุกโรค เปลี่ยนเป็น 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เราอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนา ซึ่ง นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี พูดคตลอดว่า เมื่อ 20 ปีก่อน เทคโนโลยีมีข้อจำกัด จึงใช้ระบบให้ใช้บัตรประชาชนไปขึ้นทะเบียนตรวจรักษาเฉพาะจุดที่ขึ้นทะเบียน มีระบบส่งต่อ ทำให้ประชาชนลำบาก อย่างไรก็ตาม จากนี้จะเดินหน้าสาธารณสุขรูปแบบใหม่ เน้นปิดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มเข้าถึงบริการ คือ ยกระดับ 30 บาทเดิม เป็น 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว"ไม่ได้เน้นแค่รักษาและฟื้นฟู แต่เน้นทั้ง 4 มิติ เหมือนชื่อจตุรพักตรพิมาน ต้องดีทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ สังคม โดยยกระดับบริการทั้ง 4 ระบบ ทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เป็นจุดเน้นสำคัญ รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมป้องกันและดูแลสุขภาพเบื้องต้นในชุมชนหรือบริการปฐมภูมิ จะมีหมอคนที่หนึ่งคือ อสม. หมอคนที่สองในหน่วยบริการปฐมภูมิ และหมอคนที่สามใน รพ. เราต้องการทำให้บัตรประชาชนเหมือนบัตรสุขภาพ ไม่ต้องไปทำบัตรประกันสุขภาพ ถือบัตรประชาขนใบเดียวก็เป็นสิ่งบ่งชี้มีหลักประกันดูแลสุขภาพได้" นพ.ชลน่านกล่าวนพ.ชลน่านกล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีทันมัยให้เข้าถึงบริการง่ายขึ้น สะดวกขึ้นทุกพื้นที่ ทุกหน่วยบริการ ทั้ง รพ.รัฐทุกสังกัด อย่างร้อยเอ็ดมีทั้งสังกัดกลาโหม รพ.เอกชน คลินิกเอกชน ร้านยา ชันสูตรเอกชน จึงมั่นใจวันนี้ไม่ใช่ตรวจเยี่ยมธรรมดา แต่เราพร้อมประกาศเดินหน้านโยบายวันนี้ สิ่งที่ต้องทำคู่ขนาน คือ รพ.อัจฉริยะ Smart Hospital จะไม่มีกระดาษแบบเดิม ขณะนี้ร้อยเอ็ดผ่านระดับเงินแล้ว มั่นใจว่าการเชื่อมต่อจะทำให้งานเราพัฒนา ทั้งนี้ ระยะแระ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว นำร่อง 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนภาคอีสาน เพชรบุรี ตัวแทนภาคกลาง นราธิวาส ตัวแทนภาคใต้ และแพร่ ตัวแทนภาคเหนือ วันนี้เราเปิดพร้อมกัน 4 จังหวัด หลังจากนี้ต้นเดือน มี.ค. 2567 ระยะที่ 2 ขยายอีก 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่เหลือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ (เขตสุขภาพ 2) นครสวรรค์ (เขตสุขภาพที่ 3) สิงห์บุรี (เขตสุขภาพที่ 4) สระแก้ว (เขตสุขภาพที่ 6)หนองบัวลำภู (เขตสุขภาพที่ 8)นครราชสีมา (เขตสุขภาพที่ 9)อำนาจเจริญ (เขตสุขภาพที่ 10)และพังงา (เขตสุขภาพที่ 11) หลังจากนั้นระยะที่ 3 เริ่ม เม.ย. 2567 นำร่องใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 , 4 , 9 และ 12 ทุกจังหวัดในเครือข่ายบริการ สธ.เป็นหลักจากนั้น 1 ปีจะเชื่อมข้อมูลทุกเครือข่ายทั้งประเทศได้ สิ้นปี 2567 จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ทั้งประเทศทั้งนี้ ระบบบริการแบบดิจิทัลนั้น เราเชื่อมข้อมูลสุขภาพระบบเดียว ทั้งระบบยืนยันตัวตนผู้ให้บริการประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ใบสั่งยา/ใบสั่งแล็บออนไลน์ การแพทย์ทางไกล เภสัชกรรมทางไกล เมื่อจ่ายยา เวลาไม่พอบอก รพ.ขอรับยาที่บ้านที่ร้านขายยาข้างบ้าน หรือจัดส่งยาไปที่บ้าน เรามี อสม. Health Rider จตุรพักตรพิมานมี 3 คนแล้ว การส่งมอบจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการยอมรับและร่วมมือจากประชาชน" นพ.ชลน่านกล่าว"จะสำเร็จไม่ได้ถ้ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกฯ เศราฐาไม่สนับสนุน ซึ่งท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แต่ประธานตัวจริง คือ น.ส.แพทองธาร รองประธาน แต่นายกฯ ภาระงานมากจึงมอบหมายมาช่วยงานตรงนี้ ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงร้อยเอ็ดที่เป็นพื้นที่คิกออฟ และอีก 3 จังหวัดที่เหลือ" นพ.ชลน่านกล่าวน.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ขอชื่นชมบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ มั่นใจว่า 30 บาทรักษาทุกที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้จริง สำหรับ 30 บาทรักษาทุกโรคทำมา 22 ปีแล้ว วันนี้ถึงเวลาที่จะอัปเกรดทำให้ดีขึ้น สะดวกกับประชาชน ตามเวลา ยุคสมัย และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มั่นใจว่าสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้น ต้องขอบคุณคณะที่ผลักดันนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคเมื่อ 22 ปีแล้ว หนึ่งในนั้นคือ นพ.สุรพงษ์ และมีแรงผลักดันชัดเจนจากสมัยนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร พรรคไทยรักไทย แต่สมัยนั้นไม่มีใครเชื่อว่าเราจะผลักดันได้ วันนี้พิสูจน์แล้วว่า เป็นไปได้ และจากนี้จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนโยบาย 30 บาทฯ แล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายอื่นๆ ทั้งซอฟต์เพาเวอร์ การเพิ่มตำแหน่งงาน แก้ปัญหายาเสพติด การพัฒนาราคาสินค้าเกษตร ฯลฯน.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า การเตรียมการพร้อม 100% แล้วสำหรับพิธีเปิด Kick Off นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่” 4 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด แพร่ เพชรบุรีและนราธิวาส ซึ่งวันนี้นายกฯ พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน และ น.ส.แพทองธาร จะมาปักหลักตรวจเยี่ยมและ Kick Off เปิดงาน ณ ลานสาเกตุนคร หอโหวด 101 โดยเวลา 17.30 - 19.00 น. จะเริ่มถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ NBT ให้ประชาชนรับชมพร้อมกันทั้งประเทศ และถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom รับสัญญาณจากจังหวัดแพร่ เพชรบุรี และนราธิวาส พร้อมกับร้อยเอ็ดที่เป็นจุดหลัก โดยจะมีการเสียบบัตรประชาชนลงบนกล่อง Reader Card พร้อมกันทั้ง 4 จังหวัด พร้อมยิงเลเซอร์โลโก้ จุดพลุ Kick Off มวลชนที่มาร่วมงานโชว์บัตรประชาชน และร่วมร้องเพลง “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่”สำหรับจังหวัดเพชรบุรี จัดงานที่ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า รพ.พระจอมเกล้า มีนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. นำทีมคิกออฟ นราธิวาส จัดงานที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง มีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. นำทีมคิกออฟ แพร่ จัดงานที่โรงยิม องค์การบริหารจังหวัดแพร่ มี นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำทีมคิกออฟ