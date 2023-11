ปิดฉาก 2 ท่า 2 วัง ดื่มด่ำความสุข Human, Culture, and Arts for All ใน Colorful Bangkok 2023

“Colorful Bangkok เป็นนโยบายที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ โดยอยากให้มีเทศกาลต่าง ๆ ตลอดทั้ง 12 เดือนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับ​ Colorful Bangkok ผู้ว่าฯ ให้นโยบายที่สำคัญ 4 เรื่องคือ 1. Colorful Bangkok คือ People Festival ส่วนใหญ่เป็นงานที่ภาคประชาสังคมหรือประชาชนจัด กรุงเทพมหานครไม่ได้จัด 2. การเปิดพื้นที่สาธารณะ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น พื้นที่ไหนที่เคยปิดก็มีการพูดคุยให้มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้ได้เพิ่มขึ้น 3. Creative Economy คือการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ 4. การสนับสนุน Soft Power ขอขอบคุณทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้และหวังว่าในอนาคตจะมีความร่วมมือในด้านมิติอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป”เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีปิดและร่วมรับชมการแสดงคอนเสิร์ตในกิจกรรม “2 ท่า 2 วัง” Human, Culture, and Arts for All ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเป็นสัปดาห์สุดท้ายในนี้ (26 พ.ย. 66) เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และรศ.โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีปิดงานสำหรับกิจกรรม “2 ท่า 2 วัง” Human, Culture, and Art for All เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะกรุงเทพมหานคร Colorful Bangkok 2023 จัดต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ตลอด 4 สัปดาห์ของเดือน พ.ย. 2566 จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสองมหาวิทยาลัยแห่งเกาะรัตนโกสินทร์จับมือเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ เนรมิตพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย “ท่าพระ-ท่าพระจันทร์” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน ผ่านกิจกรรมเชิงวิชาการ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ การแสดง แฟชันโชว์ อาหาร ตลาดชุมชน และสตรีตอาร์ต เพื่อสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชนโดยรอบและสังคมไทยอย่างยาวนาน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล Colorful Bangkok 2023 โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองโดยการมีส่วนร่วมของทุกคนทั้งนี้ มีกิจกรรม อาทิ กิจกรรม Walk Tour สองท่า สองวัง จากท่าพระจันทร์ถึงวังท่าพระ, Art Market ตลาดนัดสร้างสรรค์ ศิลปะ ดนตรี ตลอดแนวด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร ฝั่งถนนมหาราช และรับฟังบทเพลง Folk Song จากนักศึกษาและอาจารย์ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าวังท่าพระ ฝั่งถนนหน้าพระลาน, การแสดงคอนเสิร์ตโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจาก วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม เดอะสตาร์), นิภัทร์ กำจรปรีชา (กานต์ เดอะพาร์คินสัน) พร้อมด้วยวง TU Folksong และ Silpakorn University Jazz Orchestra