"ชลน่าน" ประชุมบอร์ดฯ ไฟเขียวประกาศ 3P Safety สร้างความปลอดภัย "ผู้ป่วย-บุคลากร-ปชช." จากระบบบริการสุขภาพ เป็นของขวัญปีใหม่

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ครั้งที่ 1/2567 ว่า การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญพิจารณา คือ ร่างนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567 – 2570) ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.กำหนดให้มีเป้าหมายความปลอดภัยเป็น National Patient Personnel and People Safety Goals และมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน จากความร่วมมือและการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบ National incidents Reporting and Learning System เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาระบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน พื้นที่ส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และระดับประเทศ และ 3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของทุกคน"ที่ประชุมมีมติให้ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนฯ ระยะที่ 2 ที่มุ่งเน้น ผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน หรือ 3P Safety เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากรสาธารณสุข ผู้รับบริการ และประชาชน ได้รับทราบและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยจะมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ People Safety Goals หรือ นโยบายความปลอดภัยของประชาชนจากระบบบริการสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่" นพ.ชลน่านกล่าวและว่า นอกจากนี้ ยังมีมติให้ประเทศไทยขยับล้ำหน้าจาก 2P Safety เป็น 3P Safety และให้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เรื่อง Patient, Personnel and People Safety: 3P Safety ต้องสอดคล้องกับ SDGs และนโยบายของตนที่คำนึงถึง Safety Health and Well-being ของบุคลากรและประชาชนทุกคนด้วย