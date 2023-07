อธิการบดีจุฬาฯ เปิดนิทรรศการ “After Shock : ศิลปนิวัต” โชว์ผลงานศิลปะสุดทึ่งของนักเรียน-อาจารย์-บุคลากร รร.สาธิตจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566เป็นประธานในพิธีเปิดณ ลานพิพิธศิลป์ ระหว่างอาคารศิลปวัฒนธรรม และอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ศรียา เนตรน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, คุณกรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรร, คุณหรรษา คำล้วน ผู้อำนวยการฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์, อาจารย์พรพรหม ฉัตรชัยพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มัธยม, คุณกำพล โชติปทุมวรรณ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, ตัวแทนนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์ธนัญญา จตุรานนท์ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนบรรเลงเปียโน, อาจารย์ฌานดนู ไล้ทอง ผู้ควบคุมวงโยธวาทิต กลุ่มศิลปิน และอาจารย์สมใจ จงรักวิทย์ ประธานจัดงานนิทรรศการ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธี โดยภายในงานมีผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมากกล่าวระหว่างการเปิดงานว่า วัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนนั้นมีพลังมาก แต่การอบรม และกล่อมเกลา ให้เด็ก ๆ สามารถใช้พลังดังกล่าวในสร้างสรรค์ ถ่ายทอดศักยภาพในตัวของเด็กและเยาวชนออกมาได้นั้นเป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาต้องช่วยกันเกื้อหนุนทั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 ก.ค. - 4 ส.ค. 2566 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม และห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ นั้น จัดโดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ สาระทัศนศิลป์ โดย โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) ซึ่งมีเป็นประธานจัดงาน โดย อ.สมใจ ได้อธิบายถึงแนวคิดของการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่า“ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งถือเป็นภาวะปกติ แต่พอมี โควิด-19 เกิดขึ้น ก็สร้างภาวะความหวาดกลัว และตื่นตระหนกที่แพร่ขยายไปทั่วโลก ทั้งยังส่งผลถึงการจัดการศึกษา การเรียนการสอนของเด็ก ๆ ด้วย ก็มีผลกระทบเยอะมาก ๆ ทั้งนี้เรื่องโควิด-19 ใช้เวลานาน 2 ปี เกือบ 3 ปีกว่าจะคลี่คลาย เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนได้เป็นปกติ วิชาและโครงการศิลปะก็สามารถกลับมาสอนได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าศิลปะสามารถช่วยฟื้นคืนความสุขให้กับนักเรียนได้จริงๆ ส่วนการจัดนิทรรศการครั้งนี้ก็ถือเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเรียนให้ทำผลงานให้ดี รวมไปถึงช่วยสร้างความมั่นใจด้วย เพราะเขาได้แสดงงานในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ” อ.สมใจกล่าวอธิบายด้านหรือศิลปิน Doodle Graffit ชื่อดังของไทยนักเรียนเก่า รร.สาธิตจุฬาฯ และศิษย์เก่าโครงการ Art Learning ก็กล่าวเช่นกันว่านอกจากนี้ “กาโม นัทพล” อย่างกล่าวด้วยว่า ส่วนตัวตั้งแต่ยังเป็นเด็กประถม เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ Art Learning ของ รร.สาธิตจุฬาฯ ก็รู้สึกประทับใจ เนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องงานศิลปะจากศิลปิน วิทยากรที่มีชื่อเสียง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยตรงมาสอน ซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการสอนเด็กที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งถ้าไม่ได้เข้าโครงการก็คงไม่มีโอกาสได้เรียนหรือได้พบกับศิลปินชั้นนำเหล่านี้ ทั้งนี้สิ่งเหล่านี้ถือเป็นแรงบันดาลใจ และผลักดันตัวเราในการฝึกฝน ให้พัฒนางานด้านศิลปะต่อไปด้วยสำหรับนิทรรศการครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานศิลปะของนักเรียนในโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกผลงานศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 นักเรียนในโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ อาจารย์ วิทยากรในโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ( Art Learning ) และบุคลากรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมนอกจากนี้ ยังมีงานแสดงผลงานของศิลปินหลายท่าน อย่างเช่น พินิตย์ พันธประวัติ ช่างฝีมือผู้แกะสลักพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 บนธนบัตรไทย, ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์อิสระ, แทน โฆษิตพิพัฒน์, กาโม่-นัทพล โกมลารชุน ศิลปินดูเดิ้ล, เถียนเถียน-ศุภมาส ทวีโชติภัทร์ ศิลปินหญิงแนวเซอร์เรียลริสม์ และศิลปินร่วมสมัยอีกหลายท่านอีกด้วยทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม งานศิลปนิวัต The 9th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD : AFTER SHOCK ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 ก.ค. - 4 ส.ค. 2566 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (ปิดทำการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้ ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม และห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย