ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ชวนเสพงานศิลป์ เปิดนิทรรศการ ‘Color of Bangkok’ ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์

เริ่มต้นแล้วกับนิทรรศการ ‘Color of Bangkok’ จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อชุบชีวิตผลงานศิลปะ และอาร์ต แกลเลอรี่ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ FINE AND APPLIED ART (FAS), SUAN SUNANDHA ART GALLERY ซึ่งได้รวบรวมผลงานของเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ อาทิ ธีธัช ธนโชคทวีพรม, อนุสรณ์ ท่อนทอง, เทิดธันวา คะนะมะ และ ผลงานจากนิสิต นักศึกษาผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ว่า เดิมเมื่อปี 2543 มีโครงการจัดสร้างอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์และพื้นที่ชั้นใต้ดิน โดยเป็นที่ตั้งของหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ซึ่งนับว่าที่นี่มีอายุ 22 ปี จึงถือโอกาสนี้เปิดพื้นที่ดังกล่าวให้คนที่มีความสนใจเรื่องงานศิลปะ มีหัวใจสร้างสรรค์ ต้องการเสพงานศิลป์ ทั้งยังสะท้อนถึงแรงบันดาลใจในด้านต่าง ๆ และเห็นอีกมุมที่เชื่อมั่นว่างานศิลปะสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างน่าสนใจและมีมนต์ขลัง“จุดเด่น ความแตกต่างของหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นส่งเสริม งานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งนี้หอศิลป์ยังมีจุดเด่นด้านสถานที่ตั้ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของวังสวนสุนันทา ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แวดล้อมไปด้วยความร่มรื่นของพรรณไม้ และยังตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งประวัติศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร”ด้าน รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเสริมการเปิดนิทรรศการ ‘Color of Bangkok’ ในครั้งนี้ว่า ด้วยคอนเซปท์การคลี่คลายจินตภาพผ่านสีสันของกรุงเทพ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจงานศิลปะ สามารถเสพศิลป์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ที่ทุกคนจะได้สัมผัส โดยตัวอย่างผลงานที่โดดเด่น อาทิ ชื่อผลงาน SENSE ถ่ายทอดผ่านศิลปิน ‘ธีธัช ธนโชคทวีพร’ และ ชื่อผลงาน Life's Composition #7 ถ่ายทอดผ่านศิลปิน ‘อนุสรณ์ ท่อนทอง’ เป็นต้นสำหรับ John Andrew Perello หรือที่รู้จักในชื่อ JonOne ศิลปินผลงานกราฟฟิตี้ (Graffiti) ระดับโลก ซึ่ง JonOne ได้อธิบายตัวเองว่าเป็น "จิตรกรกราฟฟิตี้แนวแอ็บสแตร็กชั่นนิสต์" ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานระดับปรมาจารย์อย่าง Miró, Kandinsky, Matisse และนักวาดแนวแอ็บสแตรกต์ชาวอเมริกัน เช่น Pollock, Kooning, Joan Mitchell และ Robert Motherwell การระเบิดของสีอย่างแท้จริง โดยในครั้งนี้ซึ่งเป็นที่แรกที่ JonOne ให้เกียรติมาถ่ายทอดผลงานศิลปะผ่านภาพกราฟฟิตี้บนพื้น บริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ผลงานดังกล่าวจะถูกกล่าวขานและดำเนินภายใต้ประวัติศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับงานศิลปะที่จะเกิดขึ้นที่นี่ต่อ ๆ ไปในอนาคต ตลอดจนยังเป็นผลงานเชิงสัญลักษณ์ที่สามารถสะท้อนถึงแรงบันดาลใจและชีวิตของงานศิลปะให้กับศิลปินรุ่นใหม่ต่อไปชวนเสพงานศิลป์ผ่านนิทรรศการ ‘Color of Bangkok’ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2566 เปิดทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. ณ FAS Art Gallery หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา