ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Changing Asia - New Normal

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Changing Asia - New Normal โดยมี นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอเทรียม ชั้น 3 โซนเอเทรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวันสำนักข่าว China Daily สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Asia News Network ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อชั้นนำ 21 สื่อ ใน 20 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ร่วมจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย "Changing Asia - New Normal" แสดงภาพถ่ายโดยช่างภาพจากทั่วเอเชีย ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 เป็นเวลา 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฉลองการเปิดประเทศอีกครั้งของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ที่เปิดประเทศเช่นกันในการจัดโครงการนิทรรศการครั้งนี้ช่างภาพมืออาชีพจากทั่วภูมิภาคเอเชียได้รับเชิญให้ร่วมส่งภาพถ่ายในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ "Changing Asia - New Normal" ซึ่งเป็นภาพถ่ายบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของชาวเอเชีย รวมถึงการทำงานและการใช้ชีวิต การพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมสร้างสรรค์ สุขภาพและความงาม สัตว์ เทศกาล สุขภาพ ศิลปะ ร้านอาหาร และการศึกษา โดยทางคณะผู้จัดได้รับภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมในโครงการ 1,175 ภาพจากฝีมือช่างภาพ 179 คน จาก 18 ประเทศทั่วเอเชีย และได้เฟ้นหาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นและมีคุณภาพเพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 76 ภาพ และยังได้จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมภาพที่ได้รับการคัดเลือกอีกด้วย