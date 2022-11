"เซน-ซีน" เมดอินไทยแลนด์ บาย "พ่อแอ๊ด" คาราบาว

ถือโอกาสในช่วงที่ผู้เป็นบิดาเองเพิ่งตกเป็นกระแสข่าวดังอยู่ในตอนนี้ ทีมข่าวบันเทิงพาไปอัพเดตชีวิตของทั้งสองว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ว?เริ่มกันที่คนโตอย่างหากใครยังจำกันได้ที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับสายบันเทิงมาแล้ว ทั้งในฐานะนักร้องแนวฮิปฮอป รวมถึงเมื่อครั้งที่เธอตัดสินใจสมัครเข้าประกวดเวที "มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2009" ในช่วงที่เป็นนักศึกษาปีที่ 3 คณะวารสารศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อินเตอร์หลังเรียนจบเจ้าตัวก็ได้ทำงานเป็นทั้งนักข่าง ช่างภาพ กระทั่งต้นปี 2560 จึงได้เข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่มโค้ชการเงินการลงทุนชาวอังกฤษชื่อ(Scott Kingsley) และมีลูกชายหนึ่งคนคือ "เพย์ตัน" (Peyton)ปัจจุบันในวัย 36 แม้จะไม่ได้เป็นนักร้องตามรอยพ่อ แต่เจ้าตัวก็ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งในฐานะช่างภาพอิสระที่มีความชื่นชอบในการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม 35 มม. เป็นอย่างมากนอกจากจะโพสต์โชว์ผลงานภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรมให้เห็นอยู่เป็นประจำแล้ว เธอยังนำผลงานของเธอมาสร้าง NFTS ร่วมกับ Knights Application ด้วย ที่สำคัญคุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้เพิ่งจะมีนิทรรศการรวมภาพถ่ายฝีมือตัวเองในชื่อ “Bad Girls Do It Well 35MM” ซึ่งจัดแสดงที่ SŌKO สุขุมวิทซอย 32 ไปในช่วงระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองด้านของลูกสาวคนเล็กอย่างที่ผ่านมานอกจากงานถ่ายแบบให้กับนิตยสารเจ้าหนึ่งแล้ว เจ้าตัวก็อาจจะไม่เป็นข่าวมากนัก ทว่าทั้งความสวยและความสามารถของเธอก็ไม่ได้แพ้ผู้เป็นพี่สาวเลยโดยสาวซีนนั้นเรียนจบจากสาขา Business English Communication (BEC) (การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ) หนึ่งในสาขายอดนิยมในภาคอินเตอร์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นเจ้าตัวได้ไปเรียนต่อที่สถานศึกษาชั้นนำของออสเตรเลียทั้งที่ RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้าน Art & Design รวมถึง Monash Universityล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ใช้ความรู้ที่ตัวเองเรียนมาบวกกับความชอบในเรื่องของความสวยความงาม การดูแลผิวพรรณ ก่อตั้งบริษัท Mad Ambition นำเข้าและส่งออกรวมถึงทำแบรนด์สกินแคร์ที่ชื่อว่า JUX ออกมาปัจจุบันแม้สาวซีนจะยังไม่มีครอบครัว ทว่าเจ้าตัวก็ได้หมั้นหมายกับแฟนหนุ่มชาวอเมริกันที่ชื่อ(Josh Decker) มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว