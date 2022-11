“ชัชชาติ” ร่วมเสวนา WOW “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

(2 พ.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานแถลงข่าว WOW (Wonder of Well-being City 2022) “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมเวทีเสวนากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมพันธมิตรร่วมจัดงานขึ้น ณ ห้องประชุมพระสาโรจน์รัตนนิมมานก์ ชั้น 3 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง"เมืองน่าอยู่แท้จริงแล้วฟังเหมือนเป็นคำพูดทั่ว ๆ ไป แต่จริง ๆ แล้วหัวใจของเมืองคือคน เพราะคนคือเจ้าของเมือง การออกแบบเมืองจึงต้องถามคน และไม่ใช่คนแค่ส่วนเดียวแต่คือคนทั้งหมดในเมือง เมืองที่น่าอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีแต่เกิดขึ้นเพราะคน เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ (Tool) เท่านั้น หลายคนกล่าวว่าอนาคตของเมืองขึ้นอยู่กับการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน แต่แท้จริงแล้วอนาคตของเมืองขึ้นอยู่ที่คุณจะดึงดูดคนเก่ง (Talent) ได้แค่ไหน เนื่องจากเมืองคือตลาดแรงงานที่สร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพฯ ที่มีประชากรอยู่อาศัยอยู่หนาแน่นก็เพราะมีงานให้ทำ ดังนั้นทุกเมืองในทุกประเทศจึงแข่งขันการดึงดูดคนที่มีความสามารถ ดังนั้นคนเก่งจึงจะไปอยู่ที่เมืองน่าอยู่ ยกตัวอย่าง การสร้าง dog park ของกทม.ที่ผ่านมา ไม่น่าเชื่อว่าสาเหตุนี้สามารถดึงดูดให้วิศวกรชาวญี่ปุ่นที่มีความสามารถมาก ยอมมาทำงานที่ประเทศไทยเนื่องจากกรุงเทพฯ มี dog park เป็นต้น เพราะฉะนั้นเรื่องเล็ก ๆ ที่อาจไม่ต้องใช้งบประมาณเลยเช่น dog park สามารถสร้างเศรษฐกิจ (Economy) ให้กับเมืองได้ สิ่งสำคัญคือการแข่งขันกันว่าเมืองไหนจะน่าอยู่กว่ากัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องร่วมมือกัน" ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในการเสวนาสำหรับการเสวนาในหัวข้อ “WOW อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณัฐ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ภาคกลางและตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ น.อ.รณชิต วิจิตร ผอ. กองกิจการอวกาศ กองทัพอากาศ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ให้เมืองในฝันเกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวขององค์กรต่างๆ ที่มีจุดหมายเดียวกันเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมี นายพิพัฒน์ รุจิราโสภณ เลขาธิการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายไพทยา บัญชากิติคุณ อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Media & Event Business บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรืออมรินทร์กรุ๊ป ร่วมงานทั้งนี้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมืออมรินทร์กรุ๊ป โชว์ศักยภาพการจัดงาน WOW 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” พร้อม 4 องค์กรพันธมิตร นำโดยกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถาบัน รวมไปถึงภาคประชาชนร่วมกันจัดงานและกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ และความฝันในการทำเมืองที่อยู่ให้เป็นเมืองที่ดี ที่ทุกคนมีส่วนพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนWOW 2022 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร รวมไปถึงภาคประชาชน มาร่วมกันกำหนดอนาคตของเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน เป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนาเมืองและการอยู่อาศัยในอนาคตเพื่อสร้างความหวัง และมุ่งหาแนวทางที่จะตอบโจทย์เมืองในฝันให้เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่เล็งเห็นว่าการพัฒนาเมืองและการส่งเสริมสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการขอความร่วมมือ จึงได้เกิดการจัดงาน WOW (Wonder of Well-being)2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” เพื่อเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่ในการเปิดพื้นที่สำหรับสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเมืองที่น่าอยู่ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน เพราะเมืองเป็นเรื่องของทุกคนงาน WOW 2022 “อัศจรรย์เมืองน่าอยู่” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พ.ย.65 เวลา 10.00-22.00 น. ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตยกรุงเทพฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook: www.facebook.com/ASAWOW ซึ่งงานดังกล่าวให้ความสำคัญกับเรื่องของเมืองตามแนวคิดหลัก “Well-being City” เพราะความสำคัญในเรื่องเมืองที่น่าอยู่ต่างจากเมืองที่อยู่ได้ เนื่องจากมีการวางแผนตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยในการหาแนวทางพัฒนาเมืองให้มีชีวิตชีวา และตอบสนองความเปลี่ยนแปลงอย่างทันยุคสมัย รวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าเมืองที่น่าอยู่เป็นอย่างไร จึงมีความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาเมืองแบบมีเป้าหมายและมีภาพเมืองที่ดีร่วมกัน โซนไฮไลต์ภายในงานแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Thematic Pavilion, Festival in the Park, Market Place, กิจกรรมนอกพื้นที่สวนเบญจกิติ ผ่านการนำเสนอ 5 รูปแบบหลัก ได้แก่ งานบรรยายเสวนา ร่วมคิดร่วมสร้าง และนิทรรศการ, งานมอบรางวัลให้กลุ่มคนพัฒนาเมือง, งานเฟสติวัลในสวน, กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ พาชมงานสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิต ประกวดภาพถ่าย งานวิ่ง เป็นต้น