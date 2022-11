“ชัชชาติ” ตรวจเยี่ยมจุดบริการอิ่มใจ คนไร้บ้านครบวงจรใต้สะพานปิ่นเกล้า

(31 ต.ค.65) เวลา 13.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมจุดบริการอิ่มใจ (Drop In) สำหรับคนไร้บ้าน ณ บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนครผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้มาดูปัญหาเรื่องคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้น จากตัวเลขที่รายงานมีประมาณ 1,600 – 1,800 คน แต่เชื่อว่าน่าจะสูงกว่านี้ ที่ผ่านมา กทม.เคยมีบ้านอิ่มใจ ให้คนไร้บ้านอยู่ชั่วคราวตรงประปาแม้นศรี แต่ตอนนี้ได้ปิดไปแล้ว เนื่องจากหมดสัญญาเช่าที่ดินจึงยกเลิกไป ที่จริงแล้วในหลักคิดคนไร้บ้านเขาก็เป็นประชาชนเหมือนเราคนไร้บ้านแต่ไม่ไร้สิทธิ คนไร้บ้านก็จะมีสิทธิมีทุกอย่างเหมือนคนทั่วไป แต่อาจจะเป็นจังหวะที่เขามีอุปสรรคในชีวิต อาจจะไม่มีทางเลือกก็ได้ หรือว่าจะมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้วมันก็มีหลายมิติหลักการของกทม. คือเราต้องพยายามดูแลเขาให้มีอาหารมีที่อยู่มีสิทธิต่าง ๆ เช่น เบี้ยคนชรา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น จัดทำประวัติเขา อาจจะต้องมีที่ให้เขาอาบน้ำอาบท่า ซักเสื้อผ้าให้สะอาด อาจจะมีงานให้ทำด้วย ที่เราเคยเห็นบริเวณกองสลากเก่า ราชดำเนินกลาง แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จะมีคนไร้บ้านเยอะ เนื่องจากมีผู้ใจบุญนำอาหารมาให้ ซึ่งในส่วนนี้เราต้องขอบคุณในความเมตตาจิต แต่ถ้าเรามีจุดที่ให้เอาอาหารมารวมที่เดียวได้ ก็จะทำให้การจัดการสะดวกมากขึ้นผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต่อไปว่า ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราพัฒนาอยู่ตรงบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงถนนท่าพระจันทร์ จุดนี้เป็นจุดที่ถ้าใครอยากจะช่วยเหลือคนไร้บ้านก็นำอาหารมาให้ที่นี่ได้ จะได้ไม่ต้องไปให้ตามข้าง ๆ ถนน ซึ่งจะไม่สะดวกสำหรับทั้งผู้รับและผู้ให้ ถ้าเราจัดการให้คนไร้บ้านมาอยู่ตรงนี้ จะมีมูลนิธิกระจกเงาที่ให้บริการซักผ้า สามารถเข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการจ้างวานข้า ข้าในที่นี้ไม่ใช่ฆ่าคนนะ ข้านี่คือค่าจ้างวานตัวเองให้ไปทำงานเป็นรายวันได้ มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มารับลงทะเบียน คนไหนที่อยากกลับภูมิลำเนาสามารถส่งกลับภูมิลำเนาได้ หรือว่าถ้าต้องการไปอยู่ที่พักพิงชั่วคราวหรือเข้าอยู่บ้านที่ดูแลคนไร้บ้านก็สามารถอยู่ได้ รวมถึงมีศูนย์บริการสาธารณสุขมาดูแลสุขภาพเบื้องต้น เมื่อกี้ถามคนไร้บ้านบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้รับวัคซีนโควิด อาจจะต้องไปติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำเป็นเป็นบ้านอิ่มใจ ให้พักพิงชั่วคราวให้เป็นเรื่องเป็นราวอีกที แต่ตอนนี้ต้องพยายามรวมตรงนี้ก่อนทำลงทะเบียนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆด้าน ส.ก.ศศิธร กล่าวว่า ตามที่ท่านผู้ว่าฯ กทม. ได้กล่าวไว้ว่าคนไร้บ้านในกทม.ขณะนี้มีประมาณ 1,600 – 1,800 คน ซึ่งในเขตพระนครเป็นเขตที่มีคนไร้บ้านมากที่สุดถึง 400 คน สาเหตุของคนไร้บ้านที่หลายคนทราบกัน บางคนอาจมาด้วยความเต็มใจ บางคนอาจติดสุราหรือติดยา หรือว่าไม่ต้องการอยู่ในกฎในเกณฑ์ รวมถึงการให้น้ำให้อาหารจากผู้ใจบุญ ในส่วนนี้ฝากถึงท่านผู้ใจบุญที่อยากจะแจกข้าวแจกน้ำให้มาแจกได้ที่ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งเราจะทำเป็นจุด Drop In เป็นจุดที่รวบรวมคนไร้บ้านให้มาอยู่ตรงนี้ เมื่อรวบรวมมาได้แล้ว ก็จะทำให้เขามีสิทธิต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิการรักษาพยาบาล การทำบัตรประชาชน เพื่อฟื้นฟูเขาเหล่านั้น เพราะเขาก็เป็นคนเหมือนกัน เขาก็อยากมีบ้าน มีงาน กลับเข้าสู่สังคมโดยใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปรองฯ ผู้ว่า ศานนท์ กล่าวด้วยว่า จุด Drop In จะมีอยู่ 4 จุด คือ ตรอกสาเก อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา หัวลำโพง ซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นจุด Drop In ที่ครบวงจร เป็นจุดที่อยากให้คนไร้บ้านได้มีสิทธิต่าง ๆ ได้กลับเข้าสู่ระบบงาน จริง ๆ แล้วปัญหาหนึ่งคือ พยายามให้เขามีงานทำ เมื่อเขามีงานทำ ก็จะทำให้พฤติกรรมการกลับสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ อย่างเช่นมีอยู่คนหนึ่งมาซักผ้า พอซักผ้าเสร็จแล้วก็ได้งานจ้างวานข้ากลับไปด้วย ทางกทม.จะมีงานที่ทำร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งจะเป็นงานรายวัน ถ้าเป็นงานรายเดือนแล้วบางทีไม่ตอบโจทย์กับชีวิตประจำวัน งานรายวันก็จะเป็นงานของฝ่ายรักษาบ้าง การคัดแยกขยะบ้าง เราจะบูรณาการทำจุดตรงนี้ให้มีขึ้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ถ้านำอาหารมาให้บริการรวมกันที่จุดนี้ จะทำให้การบูรณาการดีมากขึ้น จะเปิดจุดนี้ทำให้มีระเบียบมากขึ้น มีงานมีสิทธิต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูให้กลับไปสู่สภาวะปกติให้มากขึ้น“คนไร้บ้านไม่ได้น่ากลัว คนป่วยสภาพจิตมีไม่เยอะ ถ้าเขามีปัญหาทางที่ดี เราต้องรีบเข้าไปแก้ไขให้เร็ว ถ้าเขายังอยู่นานก็จะยิ่งแก้ไขยากขึ้น ถ้าให้คนไร้บ้านมารวมกันตรงจุดนี้ การจัดระเบียบต่าง ๆ ก็จะง่ายขึ้น” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวสำหรับ จุดบริการอิ่มใจ (Drop In) สำหรับคนไร้บ้าน ณ บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตพระนคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้คนไร้บ้านเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน อาทิ มีจุดทำบัตรประจำตัวประชาชน มีหน่วยปฐมพยาบาลที่ให้บริการยาสามัญประจำบ้านและวิเคราะห์อาการเบื้องต้นเพื่อส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข 9 (ประชาธิปไตย) บริการปรึกษาอาชีพและการจัดหางาน ทั้งนี้ยังได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เพี่อรับคนไร้บ้านเข้าทำงานในโครงการจ้างวานข้า จุดบริการ ซัก อบ อาบ ที่ได้รับการสนับสนุนรถซักผ้าเคลื่อนที่ Chumanee Laundry Move โดยบริษัทชูมณี รวมถึงจุดแจกอาหารให้กับคนไร้บ้าน ซึ่งผู้ที่สนใจบริจาคอาหารสามารถนำมาบริจาคได้ที่จุด Drop In บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าการตรวจเยี่ยมในวันนี้มี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตพระนคร นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม