เซ็นทรัลพัฒนา เปิดโปรเจ็กต์ “The Urgent Project – Better Future is Now” ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ตามสไตล์สายรักษ์โลก

“กทม.มีหน้าที่ดูแลประชาชนหลายล้านคน หน้าที่สำคัญหนึ่งคือการกำจัดขยะ วันละ 9,000 ตันต่อวัน นั่นหมายถึงว่าพวกเราผลิตขยะกันมากถึง 1 กก./คน/วัน ดังนั้น กทม.จึงได้คิดว่าเราจะทำอย่างไรให้โลกใบนี้เป็นที่อยู่ของลูกหลานเราในอนาคตได้ และกทม.พยายามร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าหลายโครงการต่อเนื่อง รวมถึงในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาเซ็นทรัลก็ได้ร่วมกับกทม.ด้วยการคัดแยกมาโดยตลอด ทำให้ขยะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงร่วมประชาสัมพันธ์แนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนด้วย ทั้งนี้ความร่วมมือถือเป็นเรื่องที่ดีสุดและจะทำให้การทำงานจะประสบความสำเร็จได้ ซึ่งหวังว่างานดีๆ เช่นนี้จะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของกทม.ต่อไป” นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “The Urgent Project – Better Future is Now” ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 ต.ค. 65 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซน Beaconนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา ยึดมั่นในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่มั่นคง โดยมี เป้าหมายสำคัญสำหรับการพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ด้วยกลยุทธ์ Power of Synergy ขับเคลื่อนแนวทางด้านความยั่งยืน ผ่านการดำเนินกลยุทธ์สำคัญ 2 ส่วนคือ INSIDE-OUT: สร้างสรรค์ Culture ของภายในองค์กร โดยได้นำร่อง Green Initiatives ไปแล้วหลายโครงการด้วยกัน อาทิ สร้างมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล ด้วยการติดตั้งเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในทุกโครงการ พัฒนาอาคารอัจฉริยะหรือ Building Automation การติดตั้ง Recycle Station นอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชน ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ให้ได้ 1 ล้านต้น และ OUTSIDE-IN: คือการ creating shared value สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมเสวนาและเวิร์กช็อป พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามวันและสถานที่ดังกล่าว