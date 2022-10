เซ็นทรัลพัฒนา ชวนทุกคนมาช่วยกัน “เปลี่ยน” ให้โลกได้ไปต่อ กับโปรเจ็กต์เร่งด่วน “The Urgent Project” ระหว่างวันที่ 21-30 ต.ค. 65 ที่เซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 จับมือร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จัดงานขับเคลื่อนแนวทางด้านความยั่งยืน โชว์เคสทั้ง How-to และ Inspiration ในบริบทที่ทันสมัยตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันทั้ง 3 มิติ คือ Live Better, Eat Better และ Style Betterครั้งแรกกับ Sustainability Experiential Space ใจกลางเมือง สร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้โดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาและพันธมิตร ที่จะมาช่วยกัน “ย่อย” เรื่องความยั่งยืนให้เข้าใจง่ายและช่วยโลกได้จริงผ่านการจำลองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปและการเสวนาให้ความรู้ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 บริเวณโซน Beacon 2-3-4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พบกับไฮไลต์ใจสปาร์ก!•ตื่นตาตื่นใจ! Urgent Island พื้นที่ทดลอง ‘เร่งด่วน-เรียนรู้-กู้โลก’ เปลี่ยนการรักษ์โลกให้เป็นเรื่องสนุกจากเซ็นทรัลพัฒนา พร้อมพบกับ Interactive game ‘Mission 1.5’ จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกันจุดประกายไอเดียช่วยโลก•ช้อปหรือทานอาหารในศูนย์ฯ ครบ 500 บาท นำใบเสร็จมาแสดง รับสิทธิ์ซ่อมแซมเสื้อผ้า ตัวเก่าแบบอาร์ตๆ ได้ฟรีที่ จุด Style Better (จำนวนจำกัด)•หนึ่งเดียวในไทย! รับฟรี* “Melting Planet Ice-cream” ไอศกรีมรสพิเศษสุดฟินที่จะทำให้คุณอินเรื่องโลกร้อน การคอลแลบเพื่อโลกของ แบรนด์เจลาโตสัญญาชาติไทยสุดปัง Ampersand Gelato x Central Pattana (*เมื่อสแกน QR CODE ครบ 3 โซนและร่วมกิจกรรม ภายในงาน)•แท็กทีมแบรนด์ดัง-แบรนด์ฮิป แชร์สตอรี่ความยั่งยืน ในรูปแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ Pavilion for Betterment อาทิ กลุ่ม ปตท. (PTT Group) นำโดย EVme, on-ion และ Swap & Go, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ธนบุรีพานิชย์ จำกัด, บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด และ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมด้วยพันธมิตรอีกมากมาย•สัมผัสไลฟ์สไตล์ Live-Eat-Style Better พบกับรถไฟฟ้าพลังงานสะอาด และ EV Charger จากหลายแบรนด์ดัง, ผลิตภัณฑ์ใน eco-packaging, eco-fashion เสื้อผ้าคอลเล็คชั่นที่ผลิตจากเส้นใย รีไซเคิล, แอพลิเคชั่น แกทเจ็ทและเทคโนโลยีสุดล้ำที่ใส่ใจโลก แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มรุ่นใหม่ที่พร้อมโอบกอดโลกด้วยความอบอุ่น•Talks & Workshops ร่วมเวิร์กช็อปสนุกสไตล์ Eco และจุดประกายไอเดียผ่านวงเสวนากับ Green Influencers ชื่อดัง นำโดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล•เช็คอินจุด Installation Art จากขยะรีไซเคิล โดยศิลปิน เป๋ THAMDA อาร์ตติสชื่อดัง•แค่คุณมา โลกก็จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้น 1 ต้น เพราะทุก 1 การเยี่ยมชมและลงทะเบียน = ต้นไม้ 1 ต้นที่คุณจะร่วมปลูกในแผน Journey to Net Zero ปลูกป่า 1 ล้านต้นของเซ็นทรัลพัฒนาThe Urgent Project - Better Future is Now รักโลก รอไม่ได้