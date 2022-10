กรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ แอสตร้าเซนเนก้า จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ภายใต้แคมเปญ New Normal Same Cancer

โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในประเทศไทย โดยมีอัตราการเสียชีวิตกว่า 80,000 คนต่อปี โดยโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศชาย คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี กับมะเร็งปอด ส่วนโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้หญิง คือ มะเร็งเต้านม ซึ่งข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่ามีคนไทยจำนวนเพียง 2% จากทั้งประเทศที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในแต่ละปี โดยจำนวนที่เหลือกว่า 59% ไม่คิดที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากเชื่อว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งความคิดเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถรับการรักษาได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดอาการบ่งชี้โรคร้ายแรงเพื่อสร้างความตระหนักรู้และวางแนวทางป้องกันและการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้จัดทำคลิปวิดีโอสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ภายใต้แคมเปญ “New Normal Same Cancer” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและเฝ้าระวัง รวมถึงรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าคัดกรองและรับการรักษาโรคมะเร็งนพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผย “โรคมะเร็งมีกระบวนการเกิดโรคที่ซับซ้อนและมีหลายปัจจัยเป็นตัวกระตุ้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค ไม่ได้จำกัดแค่พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงอย่างการสูบบุหรี่ หรือดื่มสุราเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ การได้รับมลภาวะในอากาศ การรับประทานเนื้อสัตว์ปิ้งย่างไหม้เกรียมและเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นประจำ รวมถึงการมีภาวะโรคอ้วนก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคได้เช่นกัน นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการส่งต่อข้อมูลที่สร้างความสับสนทำให้เกิดความเชื่อที่ผิดจำนวนมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ “อาหารป้องกันโรคมะเร็ง” และ “สมุนไพรรักษามะเร็ง” ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มักเป็นข้อมูลบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จ เช่น การดื่มน้ำมะนาวผสมโซดาเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง ในความเป็นจริงแล้วหากเราสามารถปรับพฤติกรรมจากการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักสัดส่วนโภชนาการที่ถูกต้อง ตลอดจนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตามระยะเวลาที่เหมาะสม ก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งลงได้ เพราะมะเร็งรู้เร็วรักษาได้” นพ.สกานต์ กล่าวเพิ่มเติมนายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอสตร้าเซนเนก้าได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดต่างๆทั่วโลก จัดทำแคมเปญ New Normal Same Cancer เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง และส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ารับการตรวจรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเลื่อนหรือยกเลิกการไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ซึ่งส่งผลต่อการวินิจัยฉัยและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งมีความสำคัญมากเพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดจากโรคได้ และแม้ว่าเราจะเข้าสู่ช่วงที่โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วและมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แอสตร้าเซนเนก้ายังคงเดินหน้าสานต่อแคมเปญนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ และไม่รอช้าที่จะไปพบแพทย์ เพราะโรคมะเร็งนั้นไม่รอ”ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง “New Normal Same Cancer” ได้ทาง Facebook สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย และหากต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ด้านโรคมะเร็งอื่นๆหรือตรวจสอบข่าวปลอมเกี่ยวกับมะเร็งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ website สถาบันมะเร็งแห่งชาติ www.nci.go.th ที่หน้าหลักในส่วนของ ความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง (All About Cancer) และ รู้จริงหยุดมะเร็ง (Anti-Fake Cancer News)