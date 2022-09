Use Heart for Every Heart ดูแลหัวใจทุกดวง ด้วยสุขภาพใจที่แข็งแรง Your Healthcare Intelligence เราไปไกลกว่าการรักษา

เนื่องในวันหัวใจโลก (World Heart Day 2022) 29 กันยายน 2565 สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation) ได้กำหนด Theme รณรงค์คือ Use Heart for Every Heart ดูแลหัวใจทุกดวง ด้วยสุขภาพใจที่แข็งแรง เพราะโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทยและทั่วโลก ดังนั้นการดูแลหัวใจของทุกคนให้แข็งแรง และคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการตรวจเช็กสุขภาพหัวใจตามคำแนะนำของแพทย์ จะทำให้หัวใจแข็งแรง นำมาซึ่งสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวกล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 1 ของคนทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีคนเสียชีวิตประมาณ 18.6 ล้านคน โดยคนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 430,000 คนต่อปี และเสียชีวิตมากกว่า 20,000 คนต่อปี สำหรับปีนี้ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ได้นำแนวคิดของสมาพันธ์หัวใจโลก มาร่วมรณรงค์ให้ทุกคน Use Heart for Every Heart ดูแลหัวใจทุกดวง ด้วยสุขภาพใจที่แข็งแรง Use heart for humanity ใส่ใจดูแลหัวใจมนุษยชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงโรคหัวใจ และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษา Use heart for nature ใส่ใจดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลดีกับสุขภาพหัวใจในระยะยาว และ Use heart for you ใส่ใจดูแลหัวใจตัวคุณเองเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม เวลา 15.00-19.00 น.นี้ .โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “Heart Challenge Fun Run 2022 เดิน วิ่ง ให้หัวใจคนกรุงแข็งแรง” ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการเดินวิ่งออกกำลังกายเส้นทางรูปหัวใจ พร้อมการตรวจสุขภาพหัวใจฟรี เช่น วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเบื้องต้น ประเมินความฟิตของปอดและหัวใจ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ และให้คำแนะนำด้านโภชนาการ รวมถึง การสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และปิดท้ายรับฟังดนตรีในสวน โดย โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร สำหรับรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครวิ่ง (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)มอบให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพราะหัวใจและหลอดเลือด เป็นอวัยวะที่สำคัญสำหรับทุกคน โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ผนวกกับประสบการณ์การรักษาโรคหัวใจเฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราพร้อมจะดูแลให้หัวใจของคุณแข็งแรงและสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เราได้เตรียมแพ็กเกจตรวจค้นหาความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเชิงลึก ที่จะช่วยดูแลหัวใจทุกดวงให้แข็งแรง แบบไร้ขีดจำกัดในทุกด้านของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เช่น การตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือดหัวใจ(CT Coronary Calcium Score) ราคา 2,000 บาท แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart ราคา 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. - 31 ต.ค. 2565 เหมาะกับบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีอายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจเช็กสุขภาพหัวใจเป็นประจำทุกปี และสามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจฟรี ผ่านทาง Tele-Consultation โดยสามารถทำนัดหมาย ผ่าน Heart Care LINE Official : @hearthospital (เฉพาะวันที่ 29 ก.ย. - 7 ต.ค.2565)ในวันหัวใจโลกและในโอกาสครบรอบ 50 ปีของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ยกระดับการทำงานเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะรู้ใจทุกเรื่องสุขภาพเต็มรูปแบบ Your Healthcare Intelligence เราไปไกลกว่าการรักษา ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เข้ามาพัฒนาบริการทางการแพทย์ในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์การดูแลรักษาแบบไร้ขีดจำกัด เพื่อดูแลผู้ป่วยทุกคน ทุกเรื่องสุขภาพ ทุกการเชื่อมต่อถึงกันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าถึงทุกความต้องการด้านสุขภาพของคุณอย่างแท้จริงกล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก และสร้างความมั่นใจให้ผู้มารับบริการได้รับประสบการณ์ การดูแลและรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว เราจึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการให้บริการในทุกมิติ บนมาตรฐานระดับสากล ยกระดับการทำงานเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะรู้ใจทุกเรื่องสุขภาพ Your Healthcare Intelligence เราไปไกลกว่าการรักษา เสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างไร้ขีดจำกัดมากยิ่งขึ้น นำ 2 ระบบเอไออัจฉริยะในการดูแลผู้ป่วยเข้ามาให้บริการเพิ่มเติม คือ1. B with You มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวการผ่าตัด ระบบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มผ่าตัดไปจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัด พร้อมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงข้อควรระวังและข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย ที่จะทำให้คุณมั่นใจทุกความเคลื่อนไหวการผ่าตัด2. B in Touch อุ่นใจทุกการดูแล สบายใจเมื่อต้องพักรักษาในโรงพยาบาล ด้วยระบบที่เข้าถึงทุกรายละเอียดของการดูแลรักษาผู้ป่วย แผนการรักษา ความคืบหน้าการรักษา รายละเอียดการรักษา ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล และข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในตลอดช่วงสถานการณ์ของ COVID-19 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลให้บริการ B at Home Services อาทิ บริการเจาะเลือดที่บ้าน* (Lab at Home) ด้วยมาตรฐานเสมือนมารับบริการที่โรงพยาบาล บริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน* (*2 บริการนี้เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่บ้าน และบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ แบบ Real-Time โดยไม่ต้องเข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันมายบีพลัส (My B+ Application) ตั้งแต่นัดหมายแพทย์แบบ real-time การปรึกษาแพทย์ ดูประวัติผลตรวจสุขภาพและข้อมูลยา ไปจนถึงข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ ให้คุณเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสะดวก รวดเร็ว พร้อมนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่าง Inspectra CXR ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นผู้ช่วยแพทย์วิเคราะห์ความผิดปกติจากภาพเอกซเรย์รังสีทรวงอกได้อย่างละเอียด ชัดเจนโรงพยาบาลกรุงเทพมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการรักษาสู่ความยั่งยืนในระดับสากล พัฒนารูปแบบบริการเป็น Your Healthcare Intelligence เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งด้านความปลอดภัยขั้นสูง ผนวกกับคุณภาพการรักษาตามมาตรฐานสากล ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และระบบการให้บริการอัจฉริยะรูปแบบใหม่ในทุกมิติของการรักษาพยาบาล ที่ดูแลสุขภาพคุณเสมอมา เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน