อุดมการณ์ที่หยัดยืนของ ‘ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ’ เจ้าของรางวัล Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health จากองค์การอนามัยโลก

ผลักดันกฎหมายสำคัญที่ปกป้องสุขภาพคนไทยจากบุหรี่-ยาสูบ

ความเป็นมาของ ‘มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่’ หรือ ‘ASH Thailand’





มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) และมหาเศรษฐีโลก ‘บิลล์ เกตส์’ ให้การสนับสนุน

ที่ปรึกษา (International Network of Health Promotion Foundations : INHPF)

จึงย่อมกล่าวได้ว่า สิ่งที่ ศ.นพ.ประกิต ผลักดัน ให้ความสำคัญ รณรงค์ ขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ในประเด็นการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และควบคุมยาสูบประสบผล และได้รับการยอมรับในระดับโลกไม่ว่าเผชิญความท้าทายและแรงกดดัน จากบริษัทบุหรี่และยาสูบข้ามชาติที่มีอิทธิพลระดับโลก กระทั่ง มีภาพและชื่อเสียงเรียงนามของท่านกับสหายข้างกายที่ทำงานร่วมกันมา ปรากฏอยู่ใน ‘แฟ้มลับ’ ทั้งระบุทำนองว่า โครงการ SEATCA ที่ ศ.นพ.ประกิต ขับเคลื่อนกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ยังเป็นสิ่งที่บริษัทบุหรี่ชื่อดังระดับโลกนี้ ยังไม่สามารถรับมือได้มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ให้ทุนครั้งแรก เป็นจำนวนสิบล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้สำหรับ 4 ปี เป็นเงินสำหรับประเทศในอาเซียน ในการสร้างความสามารถ สร้างสมรรถนะในการควบคุมยาสูบ ซึ่ง ศ.นพ.ประกิต และทีมงาน ในฐานะ SEATCA ทำงานกันอย่างเต็มที่ ประชุมกันปีละ 3-4 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง มีการกำหนดประเด็น เช่น เรื่องภาษีบุหรี่ เรื่องกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ กฎหมายห้ามโฆษณาบุหรี่ เป็นต้น แล้วนำตัวอย่างมาแบ่งปันกันว่าใครทำอะไรไปถึงไหนบ้าง? และใครต้องการความช่วยเหลืออะไร? นี่คือวิธีทำงานเบื้องต้นของ SEATCA รวมทั้งมีการจัดนักวิชาการไปช่วยแต่ละประเทศผลักดันนโยบายรวมทั้งให้ SEATCA ช่วยให้ชาติอาเซียน มีภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ซึ่งศ.นพ.ประกิต และ SEATCA ทำได้สำเร็จ และปัจจุบัน ‘บิลล์ เกตส์’ ก็ยังให้ทุนอยู่จนถึงทุกวันนี้ และชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศก็มีภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ทุกประเทศแล้วเช่นกันทั้งยังมีการขึ้นภาษีบุหรี่กันในอีกหลายประเทศยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ที่บอกเล่าผ่านการทำงานในหลากหลายบทบาท ไม่ว่าการเป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (International Network of Health Promotion Foundations : INHPF) มีส่วนช่วยหลายประเทศออกกฎหมายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือกองทุนควบคุมยาสูบมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่เรียกร้องและผลักดัน ห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR , ผลักดันการออกกฎหมาย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, หมายเหตุ : ชื่ออย่างเป็นทางการคือ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ) นำภาษีบุหรี่มาสร้างเสริมสุขภาพเมื่อถามว่า ในแวดวงการแพทย์และการสาธารณสุขล้วนชื่นชม ที่คุณได้รับรางวัล Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health จากองค์การอนามัยโลก ขอทราบถึงความรู้สึกของคุณที่ได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นภาพที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบันว่า ความท้าทายก็คือแม้เราจะทำได้ดีมาพอสมควร ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ในเชิงของการเปลี่ยนค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ในสังคมไทย ซึ่งทำให้เปลี่ยนไปเยอะ รวมถึงมีการตื่นตัวเรื่องพิษภัยของยาสูบ พิษของควันบุหรี่มือสอง เป็นต้นขณะที่ในเชิงนโยบายเราก็มีเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัดเจน อย่างเช่นเรื่องของ กฎหมายควบคุมยาสูบของประเทศไทย ที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าในระดับโลก ในหลายๆ เรื่อง เช่น กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่ครอบคลุม“รวมถึงเรื่องการห้ามโฆษณา เรื่องการห้ามบริษัทบุหรี่ทำ CSR นะครับ แล้วยังมีรูปธรรมที่ชัดเจนก็มีการออกกฎหมาย สสส.นำภาษีบุหรี่มาสร้างเสริมสุขภาพ ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับ ส่วนอุปสรรคท้าทายมันก็ยังมีอยู่ครับ เพราะแม้ว่าการสูบบุหรี่จะลดลงไป 45.6% แต่มันมีความไม่เท่าเทียมในการลดลงนะครับ คือหลายๆ ภูมิภาคในประเทศก็ลดลงอย่างเช่น ภาคเหนือ ภาคอิสาน กรุงเทพมหานคร แต่ว่าภาคใต้ ก็ยังสูงมาก จึงยังไม่เท่าเทียมกันในเรื่องปัญหายาสูบที่ยังเหลืออยู่ อีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ชายไทยนั้น 34.7% ก็ยังสูบบุหรี่อยู่ แม้ว่าเราจะคืบหน้า คือลดลงมาจาก 60% เป็น 34.7% แต่ก็ยังถือว่าสูงเกินไปนะครับ แล้วจำนวนคนก็ยังเยอะอยู่ คือประมาณ 10 ล้านคน นี่ก็นับเป็นความท้าทายครับ” ศ.นพ.ประกิตระบุนี่เป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยครับ (หัวเราะ )” ศ.นพ.ประกิตหัวเราะอย่างคุ้นชินให้กับประเด็นปัญหาที่รับมือมาอย่างต่อเนื่อง และกล่าวเพิ่มเติมถึงปัญหาต่อไปว่าโดยหลักการแล้ว นโยบายต้องมีการผลักดันร่วมกันทั้งรัฐบาล คือ ต้องเป็น The Whole of The Government ทั้งรัฐบาลต้องขับเคลื่อน ต้องไปด้วยกัน ตัวอย่างเช่นเรายังไม่ได้ความเป็นเอกภาพจากกระทรวงการคลัง เรื่องภาษียาเส้น เรื่องการขจัดบุหรี่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมส่วนประกอบ ซึ่งกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้เดินไปทิศทางเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ในส่วนของกระทรวงอื่นๆ แม้ว่านโยบายจะไม่ได้ขัดกับกระทรวงสาธารณสุข แต่ว่า เขาเหล่านั้นก็ต้องมีบทบาทที่เขาต้องแสดง แต่ก็ยังแสดงกันได้ไม่มากเท่าที่ควรอย่างเช่น กระทรวงศึกษาธิการ อาจผลักดันเรื่องของโรงเรียน เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ก็ดี รวมถึงการเรียนการสอนเรื่องยาสูบทั้งหลาย ส่วนกระทรวงมหาดไทย ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้างานเรื่องยาสูบของจังหวัด มีแผนยาสูบจังหวัด มีแผนพื้นที่ปลอดบุหรี่ แผนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ แผนโครงสร้างยาสูบระดับจังหวัดที่ต้องทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าไป เหล่านี้จึงนับว่าเป็นปัญหาและความท้าทายประการที่สองโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นนั้นนับว่าสำคัญไม่น้อย เนื่องจากคนสูบบุหรี่อยู่ในท้องถิ่น ส่งผลให้จังหวัดหนึ่งก็อาจจะมีคนสูบบุหรี่ 50,000 บ้าง 200,000 บ้าง 300,000 บ้างดังนั้น จึงต้องมีคนทำงานในพื้นที่ เพื่อให้การสูบบุหรี่ลดลงไปกว่านี้ ส่วนนโยบายซึ่งออกไปจากส่วนกลางที่กระทบถึงข้างนอก ก็มีเรื่องของภาษียาสูบ หรือว่าการความคุมส่วนประกอบ ขณะนี้จึงขึ้นอยู่กับว่า ผู้นำสนใจ หรือไม่สนใจ ทำให้เรื่องนี้ก็นับเป็นประเด็นปัญหาเช่นกันน้อยเกินไป รวมทั้งนักวิชาการ และภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการกล่าวคือ เรื่องยาสูบต้องมีภาคประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งทุกวันนี้แม้จะมีอยู่บ้าง แต่ยังถือว่าน้อยเกินไปเหล่านี้คืออุปสรรคหลักๆสังคมไทยอาจจะเข้าใจผิดว่า เรื่องรณรงค์ไม่สูบบุหรี่เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข แล้วยิ่งเข้าใจผิดไปอีกว่า การจะลดการสูบบุหรี่เป็นความรับผิดชอบของ สสส. สิ่งนี้นับเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง“เราก็ไปต่อรอง ว่า เปิดตลาดเฉยๆ โดยไม่มีกฎหมายเลย ไม่มีสำนักงานที่ดูแลเรื่องยาสูบเลยไม่ได้นะ เพราะว่า ไม่เช่นนั้นแล้วคนจะสูบบุหรี่กันใหญ่ ตอนนั้น ก็โชคดี เราก็ได้ไปเสนอ ครม. ซึ่งเขาก็เห็นชอบด้วย เราก็ได้ กฎหมายมาเมื่อปี พ.ศ.2533 แม้ ครม.เห็นชอบแต่กว่าจะเดินทางผ่านสภาฯ ก็ใช้เวลาถึงปี พ.ศ.2535 แล้วก็กว่าจะผ่าน เพราะบริษัทบุหรี่ก็คัดค้านหนักมากนะครับ ก็โชคดีที่ผ่านมาได้ในปี พ.ศ.2535 สำหรับฉบับแรก ( หมายเหตุ : พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ )”ศ.นพ.ประกิตระบุ และกล่าวว่าเมื่อมาถึงปี พ.ศ.2562 ก็มีส่วนที่ง่ายและยาก ส่วนที่ง่ายคือ ปี พ.ศ.2548 ประเทศไทยเราเข้าไปเป็นภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลกแล้ว และการเป็นภาคีฯ ก็หมายความว่าเราต้องทำตามข้อกำหนดในอนุสัญญาฯ เพราะฉะนั้น การที่จะผ่านให้รัฐบาลเห็นชอบการยกร่างกฎหมาย แล้วก็อนุมัติกฎหมายตามกฎหมายโลก ก็ไม่ยากเท่าไหร่ เพราะเราก็เขียนมาอย่างดีซึ่งเราก็ไม่ยอมเขา เจรจาทวิภาคี เราก็ไม่ตกลง ตกลงกันไม่ได้ เรื่องก็ถูกส่งไปที่ประชุมอัตราภาษีศุลกากร ปัจจุบันนี้ก็คือส่งไปที่ GATT Valuation ขององค์การการค้าโลกนั่นเอง (World Trade Organization: WTO) ซึ่งเขาเป็นผู้ตัดสิน ก็สู้คดีกันอยู่ปีกว่า ผมก็ไปเป็นตัวหลัก เพราะเป็นเรื่องสุขภาพ เราก็ไปต่อสู้เขา เพราะว่าถ้าเราไม่มีมาตรการควบคุมยาสูบที่เข้มแข็ง การเปิดตลาดให้แข่งขัน ก็จะทำให้มีคนสูบบุหรี่มากขึ้น นอกจากนั้น ก็มีตัวแทน จากกระทรวงต่างๆ ก็ช่วยกันด้วย ศาลเขาก็ตัดสินว่า ประเทศไทยมีความผิดถ้าไม่เปิดตลาด เพราะว่าประเทศไทยมีองค์การยาสูบอยู่ แต่ว่าประเทศไทยสามารถที่จะคงมาตรการทางกฎหมาย หรือนโยบายใดๆ ก็ตามที่ไม่เลือกปฏิบัติได้ก็หมายความว่าเราไม่ต้องยกเลิกกฎหมายห้ามโฆษณา แล้วเราก็สามารถเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าได้ เพียงแต่ภาษีสรรพสามิตภายในต้องเท่ากันระหว่างบุหรี่ไทย กับบุหรี่นอก นี่ถือเป็นงานยากที่สุดของผมในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา และต้องทำงานต่อเนื่องกัน หลังจากทำกฎหมายเสร็จแล้ว ก็ไปผลักดันเรื่อง สสส. ที่มาของการผลักดัน สสส.ก็เพราะว่าแม้จะมีกฎหมายแล้ว แต่กระทรวงสาธารณาสุข ของประมาณเพื่อมาทำเรื่องยาสูบไม่ได้ ซึ่งนอกจากกระทรวงสาธารณาสุข ที่ทำงานเรื่องยาสูบแล้ว ก็มีแค่มูลนิธิผม แค่นั้นเองครับ ซึ่งเรามีกันอยู่ 4-5 คน จึงเป็นที่มาว่า การทำงานควบคุมยาสูบนั้นต้องใช้งบประมาณเยอะ ก็เลยเกิดการผลักดันให้เกิดกฎหมาย สสส. ร่วมกับอีกหลายๆ คน ใช้เวลาประมาณ 7 ปี กว่ากฎหมายจะออกมา” ศ.นพ.ประกิตระบุดังนั้น จริงๆ แล้ว มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในปีแรก เราอยู่ในมูลนิธิหมอชาวบ้าน กระทั่งในปี พ.ศ. 2539 เมื่อทำงานมาสิบปีแล้ว ทางมูลนิธิหมอชาวบ้านก็บอกว่า โครงการต้องมีที่สิ้นสุดนะ ถ้าจะทำต่อก็ต้องไปขยับขยาย ซึ่งพื้นที่หมอชาวบ้านเขาก็มีจำกัด เราจึงออกมาทำมูลนิธิของตัวเอง เป็นมูลนิธิมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นะครับ เพื่อความสะดวกในการระดมทุนด้วย ก็ทำต่อเนื่องกันมาถึงทุกวันนี้” ศ.นพ.ประกิตระบุถึงความเป็นมาที่น่าสนใจของมูลนิธิการทำงานขับเคลื่อน ผลักดัน รณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มิได้มีเพียงเท่านั้นศ.นพ.ประกิตยังได้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อควบคุมการใช้ยาสูบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Tobacco Control Alliance : SEATCA) ขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สนับสนุนประเทศในอาเซียนมีนโยบายควบคุมยาสูบเมื่อถามถึงกรอบการทำงานของเครือข่ายดังกล่าว ว่าแต่ละประเทศในอาเซียนทำงานเชื่อมกันอย่างไรศ.นพ.ประกิตตอบว่า “ที่มาของโครงการนี้ เนื่องมาจาก ช่วงนั้น เราก็มีชื่อเสียง เพราะประเทศไทยมีเรื่องการควบคุมยาสูบ เราก็เป็นที่รู้จักกันในระดับโลกแล้ว หลักจากที่เมื่อปี พ.ศ.2535 เราผ่านกฎหมายสองฉบับ เป็นกฎหมายควบคุมยาสูบ แล้วจากนั้น ในปี พ.ศ. 2536 เราก็ขึ้นภาษีบุหรี่ นับว่าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกๆ ที่ทำอย่างนั้น”“ในการทำงาน SEATCA ผมก็จะเดินทางบ่อยมาก ไปเจอคนของกระทรวงสาธารณสุข ของประเทศต่างๆ แม้แต่คนของกระทรวงการคลังเราก็ไปพบ และแนะนำเขาเรื่องการขึ้นภาษี การออกกฎหมายทั้งหลาย ไปพูดที่สภาฯ ของเขา ว่าประเทศไทยเราควบคุมยาสูบแล้ว เราได้ผลดีอย่างไร โดยเฉพาะเรื่องภาษี เมื่อเราขึ้นภาษีไป เก็บภาษีได้เงินเยอะมาก แค่ปีแรกช่วง พ.ศ. 2536-2537 เราก็เก็บภาษีเพิ่มได้ห้าพันล้านบาท เราก็เก็บไปเรื่อยๆ เมื่อครบเก้าปีแรกที่เราขึ้นภาษียาสูบ เราขึ้นภาษี 6 ครั้ง เราเห็นเงินใหม่ที่ได้มาจากการขึ้นภาษีได้ มีเงินที่เพิ่มขึ้นอีก 1 แสนล้านบาทผมก็ไปพูดให้ประเทศต่างๆ เขาฟังว่า รถไฟฟ้าสายแรกของเรา สายสุขุมวิท ค่าก่อสร้างห้าหมื่นล้านบาทนี่ต้องบอกว่า ‘ถ้าคุณอยากมีรถไฟฟ้าเหมือนกรุงเทพฯ คุณขึ้นภาษีบุหรี่สิ’ เราก็เดินสายไปช่วยประเทศต่างๆ ในเรื่องความเชี่ยวชาญด้านอื่นเราก็เชิญนักวิชาการประเทศอื่นมาเดินสาย กล่าวคือประเทศเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญทางไหน เราก็ประสานให้ บางทีก็เชิญจากองค์การอนามัยโลกมา ก็ไม่ต้องเสียเงินเลย”ศ.นพ.ประกิตบอกเล่าได้อย่างน่าทึ่งถึงการผสานความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อต้านภัยบุหรี่ โดยได้รับความเชื่อมั่นและได้รับการสนุบสนุนจากแหล่งทุนระดับโลก“จริงๆ แล้ว คนที่ช่วยกันทำงานมากับผม คือบังอรเริ่มงานมาด้วยกัน เมื่อทำ SEATCA ไปได้สองสามปี ทางมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ เขาก็บอกว่าอยากให้เป็นองค์กรต่างหาก เพราะเขาอยากให้เงินที่เขาให้เรามานั้น อยู่ในบัญชีเดียว ไม่ปนอยู่กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ก็เลยแยกออกมาเป็นองค์กร SEATCA โดยบังอรก็ช่วยมาตลอดอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของ SEATCA ซึ่ง SEATCA นี้ ไม่ว่า องค์การอนามัยโลก หรือองค์กรอื่นๆ ก็อยากจะให้มีการตั้งองค์กรแบบ SEATCA นี้ ทั้งที่แอฟริกา ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งมีหลายประเทศ แต่ทำไม่สำเร็จ เพราะเขาไม่มีคนทำงานแบบบังอร"ศ.นพ.ประกิตระบุในส่วนของประเทศไทยเรา มีจับคู่กับสองประเทศ คือมองโกเลีย กับจีนแผ่นดินใหญ่ แต่จีนเขาบอกทั้งหมดประเทศเขาใหญ่เกินไป เขาเลยเลือกให้เซี่ยงไฮ้มา ส่วนตองก้า จับคู่กับ ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ จับคู่กับสวิตเซอร์แลนด์ ในแต่ละประเทศจะมีคนมาศึกษาเรียนรู้สองคน จากกระทรวงสาธารณสุข อีกคนจากมหาวิทยาลัย เข้ามาเรียนรู้ การที่จะตั้ง สสส.รุ่นแรก 6 ประเทศ รุ่นสองก็ 6 ประเทศ ทำทั้งหมด 3 รุ่น มีเวียดนามมารุ่นสอง ประเด็นก็คือ มันไม่ใช่ว่าตั้งได้สำเร็จง่ายๆ นะครับ เกาหลีใต้นี่มารุ่นสาม ที่เราไปช่วยเยอะๆ นี่คือ มาเลเซีย เวียดนาม มองโกเลีย ลาว แล้วก็เกาหลีใต้” ศ.นพ.ประกิต บอกเล่าได้อย่างเห็นภาพ ก่อนอธิบายเพิ่งเติมว่า