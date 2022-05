เอเอฟเอส มอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์ 150 ทุน สนับสนุนให้นักเรียนหญิงทั่วโลกเข้าถึงสะเต็มศึกษา

วันนี้ (5 พ.ค.) เอเอฟเอส อินเตอร์คัลเจอรัล โปรแกรมส์ (AFS Intercultural Programs) มีความภูมิใจที่จะประกาศเปิดโครงการเอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม แอคเซลเลอเรเตอร์ส (AFS Global STEM Accelerators ) เพื่อมอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์ให้แก่นักเรียนหญิง 150 คนทั่วโลก ให้ได้เข้าถึงสะเต็มศึกษา (การศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) รวมถึงได้เรียนรู้เรื่องความยั่งยืนและการสร้างคุณค่าทางสังคมนักเรียนหญิง (อายุ 15-17.5 ปี) จากทั่วโลกที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเอง สามารถสมัครชิงทุนได้ นอกจากนี้ เอเอฟเอสยังจัดสรรทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้แก่ผู้ลี้ภัยและเด็กหญิงผู้พลัดถิ่นทั่วโลกโดยเฉพาะมอบเครื่องมือให้เยาวชนใช้สร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นโครงการเอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม แอคเซลเลอเรเตอร์ส จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดึงดูดใจ เพื่อพัฒนาความสามารถทางเทคนิคที่มีความสำคัญ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล การคิดเชิงออกแบบ และความเข้าใจด้านข้อมูล รวมถึงความสามารถที่เป็นสากล เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ การตระหนักรู้เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการทำงานเป็นทีม ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่มีค่าและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ นักเรียนทุนจะได้พัฒนาต้นแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และนำเสนอทางออกที่เป็นไปได้เพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกของความเป็นจริง โดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนเป็นหลัก เมื่อจบโครงการ นักเรียนทุนจะได้รับประกาศณียบัตรชั้นสูงด้านสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม (Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact) จากเอเอฟเอสและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย รวมถึงได้รับข้อเสนอแนะและการรับรองอย่างเป็นทางการจากศูนย์ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าทางสังคม (Center for Social Impact Strategy) แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย นอกจากนี้ นักเรียนทุนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส โดยจะได้รับโอกาสในการรับคำปรึกษาหลากหลายด้าน รวมถึงได้ติดต่อกับสมาชิกมากมายในเครือข่ายมอบพลังให้เยาวชนกลายเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยสะเต็มศึกษาเอเอฟเอส อินเตอร์คัลเจอรัล โปรแกรมส์ คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการศึกษามานานหลายทศวรรษ โดยคุณแดเนียล ออบส์ต (Daniel Obst) ประธานและซีอีโอของเอเอฟเอส กล่าวว่า "ทักษะต่าง ๆ เช่น การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการแก้ไขความขัดแย้ง เป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับโลกของเรา ดังนั้น การให้ความรู้เพื่อบ่มเพาะเยาวชนให้กลายเป็นพลเมืองโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากเราต้องการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น"โครงการเอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม แอคเซลเลอเรเตอร์ส เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม เชนจ์เมกเกอร์ส (AFS Global STEM Changemakers Initiative) ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาระยะเวลา 5 ปี เพื่อช่วยให้เยาวชน 5,000 คนทั่วโลกได้เรียนรู้เกี่ยวกับสะเต็ม การอยู่ในสังคมโลก และการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน โครงการนี้ดำเนินงานโดยเอเอฟเอส และได้รับทุนสนับสนุนจากบีพี (bp) บริษัทพลังงานครบวงจรระดับโลก โดยบีพีให้การสนับสนุนโครงการในลักษณะนี้หลายโครงการเพื่อพัฒนาผู้ที่มีทักษะด้านสะเต็มซึ่งเป็นที่ต้องการของทั่วโลก อันจะนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนและช่วยเพิ่มความหลากหลายของบุคลากรที่มีความสามารถในด้านสะเต็มผู้ที่สนใจสามารถสมัครชิงทุนได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ afs.org/global-stem/accelerators