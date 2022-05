แจง “โควิด” ดับต่ำร้อยวันแรก เหตุปรับรายงานเหลือแค่ตายจากโควิดจริง ไม่รวมโรคอื่น “ติดเชื้อ-ป่วยหนัก” ขาลง

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,535 ราย สะสม 4,262,484 ราย หายป่วย 22,022 ราย สะสม 4,092,878 ราย เสียชีวิต 91 ราย สะสม 28,617 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 140,989 ราย อยู่ใน รพ. 35,325 ราย อยู่ รพ.สนาม HI CI 105,664 ราย มีอาการหนัก 1,751 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 822 ราย อัตราครองเตียงสีเหลืองสีแดงอยู่ที่ 23.4%ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตที่รายงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เป็นการรายงานเฉพาะผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (Die From COVID) เท่านั้น จากเดิมที่เป็นการรายงานโดยนับผู้เสียชีวิตจากโรคประจำตัวอื่นแต่ตรวจพบโควิดร่วมด้วย (Die With COVID) ซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ศบค.มีการแยกข้อมูลออกมาให้เห็นชัดเจน โดยผู้เสียชีวิตรวมประมาณ 120 กว่าราย เป็นการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จริงๆ ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งหรือ 60 กว่ารายส่วนผู้เสียชีวิตที่รายงานวันนี้แม้จะลดลงเหลือ 91 ราย หรือต่ำกว่าหลักร้อยเป็นวันแรก แต่เมื่อเทียบกับวันก่อนๆ ที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิดมีประมาณวันละ 60 กว่าราย ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ยังสูง โดยผู้เสียชีวิต 91 ราย มาจาก 41 จังหวัด นครราชสีมาเสียชีวิตสูงสุด 7 ราย กทม.รายงานเสียชีวิตเหลือเพียง 1 ราย ภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเสียชีวิตรวมมากที่สุด 25 ราย ผู้เสียชีวิตเป็นชาย 52 ราย หญิง 39 ราย อายุ 28-101 ปี โดยเป็นผู้สูงอายุและโรคประจำตัวรวม 93%สำหรับ 10 จังหวัดที่มีรายงานติดเชื้อรายใหม่สูงสุด คือ 1.กทม. 2,870 ราย 2. บุรีรัมย์ 437 ราย 3. ศรีสะเกษ 428 ราย 4. ชลบุรี 370 ราย 5. สมุทรปราการ 352 ราย 6. นนทบุรี 324 ราย 7. ร้อยเอ็ด 302 ราย 8. อุบลราชธานี 298 ราย 9. ขอนแก่น 266 ราย และ 10. ปทุมธานี 244 ราย โดยพบว่าเป็นจังหวัดในภาคอีสานครึ่งหนึ่งถึง 5 จังหวัด ขณะที่จังหวัดติดเชื้อเกิน 200 ราย มีอีก 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 233 ราย และ สุรินทร์ 228 รายจังหวัดติดเชื้อระดับเกิน 100 ราย มี 22 จังหวัด และจังหวัดที่ติดเชื้อไม่ถึง 100 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 42 จังหวัด จำนวนนี้เป็นจังหวัดที่ติดเชื้อน้อยกว่า 20 ราย มี 8 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส 18 ราย, ตรัง 14 ราย, ปัตตานี 13 ราย, แม่ฮ่องสอน 13 ราย, ระนอง 13 ราย, ยะลา 11 ราย, ชุมพร 10 ราย และ เชียงราย 8 ราย และมีจังหวัดรายงานเป็น 0 อีก 1 จังหวัด คือ ลำพูนสำหรับการติดเชื้อมาจากเรือนจำพบ 14 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 55 ราย ใน 17 ประเทศ โดยมาจากลาวมากที่สุด 16 ราย สิงคโปร์ 10 ราย อินเดีย 5 ราย อังกฤษ 4 ราย ที่เหลือติดเชื้อประเทศละ 1-3 ราย โดยเข้าระบบ Test&Go 49 ราย แซนด์บ็อกซ์ 3 ราย กักตัว 3 รายส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2565 จำนวน 251,206 โดส สะสม 133,576,743 โดส เป็นเข็มแรก 56,298,892 ราย คิดเป็น 80.9% เข็มสอง 51,333,751 ราย คิดเป็น 73.8% และเข็ม 3 ขึ้นไป 25,944,100 ราย คิดเป็น 37.3%