เปิดคัดกรอง “ป่วยวัณโรค-ระยะแฝง” ฟรี 21-25 มี.ค.นี้ หวังดึงเข้ารักษา

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคฯ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย นายกกรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคฯ และผู้แทนจากภาคีเครือข่ายยุติวัณโรคทั้งรัฐและเอกชน ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ประชาชนปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค” เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2565นพ.โอภาส กล่าวว่า ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ยังมีอีกหนึ่งภัยคุกคามทางสุขภาพที่เป็นความท้าทายมาอย่างต่อเนื่อง คือ “วัณโรค” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มียุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติวัณโรคของประเทศไทย ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (End TB Strategy) ในปี 2578 โดยเน้น 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1. เร่งรัดการค้นหาและวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2. ยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 3. เร่งรัดวินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝง 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค และ 5. ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรรมด้านวัณโรค ซึ่งที่ผ่านมา สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายค้นหา รักษา ส่งต่อ และรายงานข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้ ความตระหนักการควบคุมป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ปลอดภัยจากวัณโรค ส่งผลให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจาก 14 ประเทศที่มีปัญหาเรื่องวัณโรคดื้อยาสูงที่สุดของโลก เมื่อปี 2554นอกจากนี้ ขอเชิญชวนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงประชาชนร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างกระแสและความตระหนักที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันกิจกรรม แผนงานต่างๆ เพื่อยุติปัญหาวัณโรค ภายใต้ธีม INVEST TO END TB. SAVE LIVES “รวมพลัง ต่อชีวิต เพื่อภารกิจยุติวัณโรค” พวกเราต้องร่วมมือกัน รวมพลัง มุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณ กับภารกิจเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย ให้เป็นไปตามเป้าหมายการยุติวัณโรคของแผนปฏิบัติการระดับชาติ อันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ TB-Free Thailand For TB-Free World เมืองไทยปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรคต่อไปสำหรับสัปดาห์รณรงค์วันวัณโรคสากล 2565 “ประชาชนปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. เวลา 09.00-15.00 น. มีการจัดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้บริการเอกซเรย์ปอด ตรวจคัดกรองวัณโรคระยะแฝง และตรวจเสมหะ (X-pert) ด้วยเทคนิคทางโมเลกุลระดับอณูชีววิทยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 100 คน (เฉพาะวันที่ 21 มี.ค.) โดยประชาชนสามารถสอบถามได้ที่กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-22122279 เพจ Facebook กองวัณโรค หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422