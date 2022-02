สปส.ยังไม่ชัวร์ปรับ "โควิด" รักษาตามสิทธิ ให้เข้าได้ทุก รพ.ประกันสังคม แต่ไม่มีอาการให้เลือก HI หรือ Hospitel ได้

จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมการปรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นการรักษาตามสิทธิประกันสุขภาพ โดยกลุ่มสีเขียวให้เช้าดูแลที่บ้านหรือชุมชน (HI/CI) ผ่านสายด่วนของแต่ละสิทธิ เช่น บัตรทอง 1330 ประกันสังคม 1506 เป็นต้น กรณีมีอาการสีเหลืองหรือแดงสามารถใช้สิทธิ UCEP พลัส เข้ารักษาๆด้ทุกแห่งเมื่อวันที่ 19 ก.พ. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการปรับระบบการดูแล ซึ่ง สปส.จะดูแลให้เข้าระบบการรักษาในฮอสปิเทลเป็นอันดับแรก (Hospitel first) หากเป็นผู้มีอาการสีเหลืองหรือสีแดง ก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาใน รพ.คู่สัญญา และหากมีการแจ้งเข้ามาผ่านสายด่วน 1506 กด 6- 7 เพื่อประสานหาเตียงสำหรับผู้ประกันตน เราก็จะให้รถแอมบูแลนซ์เข้าไปรับตัวส่ง รพ.ภายใน 6 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบันยังเป็นเช่นนี้ โดยใน 1 วัน จะมีการรับอยู่ประมาณ 300 เตียง ดังนั้น ยืนยันให้คำมั่นว่า หากเป็นผู้ประกันตน เราจะไม่ทอดทิ้ง และดูแลจนถึงที่สุดเมื่อถามว่าหากปรับระบบมารักษาฟรีตามสิทธิ รพ.คู่สัญญาของสปส.มีทั้งรพ.รัฐ และเอกชน ผู้ประกันตนสามารถเข้าได้ทุกแห่งที่เป็นคู่สัญญาหรือไม่ หรือต้องเข้า รพ.ที่ลงทะเบียนสิทธิไว้ นายบุญสงค์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศนโยบายเรื่องนี้ เราถือว่าเขาจำเป็นสามารถเข้า รพ.ไหนก็ได้ แต่หากมีการประกาศแนวทางออกมาแล้ว ผู้ประกันตนก็ยังได้รับการดูแลที่ดี ส่วนเรื่องการดูแลผู้ไม่มีอาการจะให้ HI First หรือ Hospitel first เป็นสิทธิ์ว่าเขาจะเลือกรักษาอยู่ที่บ้านหรือฮอสปิเทลก็ได้ โดยพื้นฐานผู้ประกันตนอาจจะอยู่รวมกันในบ้านหลายคนก็ได้ เราก็จะแยกให้มาอยู่ฮอสปิเทล แต่ขึ้นอยู่กับความจำนงของผู้ประกันตน"นับตั้งแต่การระบาดโควิด -19 เมื่อปี 2563 – 2564 สปส. ได้มีการใช้งบประมาณเพื่อดูแลผู้ประกันตนไปแล้วหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่มาก แต่ก็ยังยืนยันว่าจะดูแลผู้ประกันตนให้ดีที่สุด" นายบุญสงค์กล่าว