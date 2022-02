สปสช.แนะตรวจ RT-PCR รพ.ตามสิทธิ หาก “โควิด” พ้นฉุกเฉิน ยังตามจ่าย 1.2 พันบาท พบเอกชนคิดเกิน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อโควิดประสานติดต่อ สปสช.ไม่ได้ และ รพ.ไม่รับเข้าระบบการรักษา ว่า พื้นที่ กทม.และปริมณฑล ยอมรับว่า เริ่มมีคนโทร.มาประมาณวันละ 2 หมื่นสาย อย่างเมื่อวันที่ 16 ก.พ. โทร.มาราว 2 หมื่นสาย ได้เข้าระบบ HI ประมาณครึ่งหนึ่ง เนื่องจากส่วนหนึ่งต้องการเข้าฮอสปิเทล ทำให้ต้องรอและจัดระบบ อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่า หากไม่มีอาการและสะดวกรักษาที่บ้านขอให้เข้า HI แต่หากไม่สะดวกจะมีการจัดบริการการรักษาในชุมชน (CI) รองรับ ซึ่งทั้งหมดระบบจะดำเนินการให้เมื่อถามว่า หากต้องรักษาโควิดตามสิทธิ คนกังวลว่าจะต้องติดต่อเพื่อเข้ารักษา HI ตามสิทธิของตนหรืออย่างไร นพ.จเด็จกล่าวว่า บัตรทองติดต่อ 1330 หรือประกันสังคมโทร 1506 แต่ขณะนี้หากโทร.มาที่ สปสช. 1330 ได้ ซึ่งเราก็ดำเนินการให้ทั้งหมดนพ.จเด็จ กล่าวว่า ส่วนปัญหาเรื่องการตรวจ RT-PCR ต้องขอย้ำว่า หากตรวจ ATK เองแล้วผลเป็นบวกก็สามารถรักษาผ่าน HI และ CI ได้ หากไม่มีอาการใดๆ และต้องการไปตรวจ RT-PCR เดิมนั้นสามารถตรวจได้หมด เพราะเราจะตามจ่ายให้ เพียงแต่หากไม่ได้กำหนดว่าอยู่ใน UCEP แล้ว หากไม่มีอาการฉุกเฉิน และต้องการตรวจ RT-PCR ก็ขอไป รพ.ตามสิทธิ หรือ รพ.รัฐทางเราจะตามจ่าย“ขณะนี้เราจ่ายค่าตรวจ RT-PCR อยู่ที่ 1,200 บาท แต่ปัญหาที่พบ คือ รพ.เอกชนบางแห่ง มีการคิดค่าตรวจตรงนี้เกิน อย่างบางราย 3-4 พันที่มีการร้องเข้ามา ซึ่งเราก็ไปเจรจาและตามจ่ายในราคากลางที่กำหนด ซึ่งจุดนี้เมื่อมีการคิดเกินราคา ในส่วน สปสช. ไม่มีอำนาจในเรื่องกฎระเบียบกฎหมาย ต้องเป็นส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เลขาฯ สปสช. กล่าว