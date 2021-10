สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ออกแถลงการณ์ คัดค้านการอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย (Association of Thai NCD Alliance) นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย แสดงเจตจำนงลงนามร่วมกับ 17 คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และบุคลากรวิชาชีพที่สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ออกแถลงการณ์คัดค้านการอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ให้พิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย สามารถจำหน่ายได้โดยทั่วไปศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย กล่าวว่า ขอให้พิจารณาระงับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศชาติโดยรวม เนื่องจากปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ (NCDs: Non-Communicable Diseases) 5 กลุ่มโรคหลัก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคมะเร็ง และสุขภาพจิต เป็นปัญหาระดับโลกที่คุกคามสุขภาพ และส่งผลกระทบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2561 พบคนไทยมีอัตราเสียชีวิตจากโรค NCDs ราวปีละ 398,860 คน หรือร้อยละ 74 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้เสียชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นโรค NCDs ตั้งแต่ ม.ค. 2563 - 13 ก.ย. 2564 มีผู้เสียชีวิต 14,485 คน โดยเป็นโรคเรื้อรังร้อยละ 67 หรือ จำนวน 9,705 คน นอกจากนี้โรค NCDs เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องมีค่าใช้จ่ายดูแลรักษาสูง ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงาน สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของบุคคล รวมทั้งเศรษฐกิจของครัวเรือนและประเทศศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าวต่อว่า ในแถลงการณ์ระบุด้วยว่า บุหรี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับการบริโภคอาหารมากเกิน การออกแรงกายไม่เพียงพอ การบริโภคแอลกอฮอล์เกินกำหนด และการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ ซึ่งการเสพยาสูบไม่ว่าวิธีใดๆ ทั้งบุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ชิชาหรือบารากู่ ผู้เสพได้รับสารนิโคตินเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีสารพิษอื่นกว่าพันชนิด และสารก่อมะเร็งอีก 70 ชนิด เกิดขึ้นในกระบวนการเสพ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเสพนิโคตินด้วยวิธีการใด สารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้หลอดเลือดตีบแข็งทั่วร่างกาย ตลอดจนถึงปลายเท้า ที่สำคัญคือ หลอดเลือดหัวใจตีบแข็งเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดสมองเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต อีกทั้งส่งผลให้เยื่อบุหลอดลมและถุงลมเกิดการอักเสบเรื้อรัง เกิดโรคทางเดินหายใจอุดกั้น ถุงลมโป่งพอง เกิดมะเร็งปอดและในอวัยวะอื่นอีกมากถึง 14 อวัยวะ บุหรี่มีส่วนทำให้เกิดโรคเบาหวานเร็วกว่าปกติ และก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและรวดเร็ว“องค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่สามารถบอกว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา และมีความเห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยคุกคามต่อการควบคุมยาสูบ ทำให้การลดจำนวนคนที่เสพติดบุหรี่ยากยิ่งขึ้น ที่น่ากังวลคือธุรกิจยาสูบออกแบบผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าและพุ่งเป้าการตลาดไปที่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้ข้อมูลที่บิดเบือนถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยวิธีการเดียวกันกับการส่งเสริมการสูบบุหรี่ธรรมดาในอดีต” ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าวทั้งนี้ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย (Association of Thai NCD Alliance) ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย, พล.อ.ท นพ. อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, รศ.นพ.วิเชาว์ กอจรัญจิตต์ ผู้อำนวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, รศ.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ. อัมพา สุทธิจำรูญ รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง, รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ารศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย, ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันติปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย), รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา กรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย, ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม ประธานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน, รศ. สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และศ.วุฒิคุณ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย