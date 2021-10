“สถานทูตอิตาลี” จับมือ “UNDP” ยกเทศกาลความยั่งยืนจากอิตาลี สู่สัมมนาออนไลน์ Youth4Climate

สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จับมือ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “Youth4Climate: how to drive ambition after Milan? Takeaways by the two young delegates from Thailand” ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อแชร์ประสบการณ์ของ 2 เยาวชนไทย อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ (เอม) และ พัทธ์ธีญา ยงค์สงวนชัย (เกรซซี่) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาบนเวทีโลก กับบทบาทการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยโลกร้อนปัญหาแห่งยุค เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายนที่ผ่านมา ณ มิลาน ประเทศอิตาลีงานเสวนาโต๊ะกลม Youth 4Climate เป็นส่วนหนึ่งของ “เทศกาลการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Festival of Sustainable Development) ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดย Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) ชุดกิจกรรมที่จัดขึ้นในอิตาลีและทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 14 ตุลาคม ( https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/english/ ) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชากรโลกในด้านความยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังเน้นส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในพฤติกรรมส่วนบุคคลและส่วนรวม และผลักดันการเรียกร้อง "จากระดับล่างขึ้นบน" เพื่อให้เป็นไปตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) และข้อตกลงที่ดำเนินการในสหประชาชาติฯพณฯ โลเรนโซ กาลันติ (H.E. Mr. Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า “งานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ เราตั้งเป้าที่จะระดมความคิดและสรุปข้อเสนอ เป็นกรณีเร่งด่วน หาทางแก้ไขปัญหา รวมถึงเฟ้นหามุมมองของคนรุ่นใหม่ในการปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการรับฟังเสียงของคนหนุ่มสาว และแนวทางของพวกเขาจากการอภิปรายในมิลาน ซึ่งคนรุ่นใหม่ในอนาคตจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่จำเป็นของรัฐบาล เพื่อจัดการกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ เพื่อหาคำตอบร่วมกันว่า ทั่วโลกจะทำอะไรได้บ้าง และประเทศไทยทำอะไรได้บ้าง เพื่อสร้างความตระหนักรู้”ทั้งนี้ งานสัมมนา Youth4Climate ที่ 2 เยาวชนสุดเจ๋งของไทยได้ไปร่วมงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ณ เมืองมิลาน ซึ่งมีเยาวชนจากกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework Convention on Climate Change) ถึง 197 ประเทศได้รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมกับคณะทำงานที่นั่น พร้อมกับสมาชิกอื่น ๆ กว่า 400 คนจากทั่วโลก เพื่อพัฒนาข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม และนำเสนอต่อรัฐมนตรีที่เข้าร่วมการประชุม Milan Pre-COP และ Glasgow COP26 โดยผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสรับฟังอย่างใกล้ชิดกับผู้นำระดับโลกมากมาย อาทิ นายมาริโอ ดรากี (Mr. Mario Draghi) นายกรัฐมนตรีอิตาลี, นายบอริส จอห์นสัน (Mr. Boris Johnson) นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร, นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส (Mr. Antonio Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ และนายอาลก ชาร์มา (Mr. Alok Sharma) ประธานการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) แห่งสหราชอาณาจักรลงทะเบียนรับฟัง คลิกที่นี่